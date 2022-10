Herbst in Ostwestfalen – welche Ausflugsziele bieten sich an?

Der Herbst ist da – und Ostwestfalen erstrahlt wieder in den schönsten Herbstfarben. Passend dazu laden verschiedene Ausflugsziele dazu ein, sie zu erkunden. Die Möglichkeiten sind vielfältig, wodurch Kunst- und Kulturfans ebenso auf ihre Kosten kommen wie Naturliebhaber. Alle potenziellen Tipps vorzustellen würde natürlich den Rahmen sprengen – daher hier nur einige zur Inspiration. Manche davon sind zeitlich begrenzt; das bedeutet aber nicht, dass es danach am jeweiligen Ort nichts mehr zu erleben gäbe!

Zuhause ist es gemütlich – doch der Schritt vor die Tür lohnt sich!

Oftmals wird die Herbstzeit mit kuscheligen Decken, einem starken heißen Tee oder Kaffee und einem guten Buch gleichgesetzt. Keine Frage, dass dies durchaus mit einem großen Genuss gleichzusetzen ist. Aber warum nicht einmal eine der zahlreichen Lesungen in einer der ostwestfälischen Städte besuchen und sich zur Abwechslung etwas vorlesen lassen? Und auch für den Fall, dass einen eher Malerei-Ausstellungen locken, ist vorgesorgt.

Zudem erweist sich die Natur beispielsweise in der Senne als begabte Künstlerin. Ja, manchmal ist es schon so frisch, dass man(n) beim Wald- oder Heidespaziergang besser zu den Steppjacken Herren greift. Aber dafür belohnt einen die Landschaft dann mit wunderbaren Lila-Grün-und-Ocker-Farbspielen. Außerdem tragen die verschiedenen Tiere wie Damhirsche, Exmoor-Ponys oder Eisvögel zum einen oder anderen spannenden Beobachtungsmoment bei. Das Seele-baumeln-Lassen und ein Tapetenwechsel schließen sich in Ostwestfalen also keinesfalls gegenseitig aus.

Weitere Abstecher ins Grüne

Wer die Landesgrenze zu Niedersachsen überquert, kann im Wildpark Neuhaus im Solling die Vielfalt der regionalen Tierwelt kennen lernen. 60 Hektar Fläche bieten 40 unterschiedlichen Tierarten wie Waschbären, Luchsen, Wildkatzen und Hirschen ein Zuhause. Ein 2,5 Kilometer langer Rundweg ermöglicht dabei mithilfe von verschiedenen Aussichtsplattformen die Chance, die Tiere gut zu beobachten, ohne sie zu stören. Dadurch besteht die Chance, die Hirschbrunft im Herbst oder die Birkhuhn-Balz im Frühjahr mitzuerleben. Zudem kann man bei den Führungen fast auf Tuchfühlung mit den Wölfen gehen oder zwischen Anfang April und Ende Oktober an den Greifvogel-Flugvorführungen teilnehmen. Und wenn es noch weitere Zusatzinfos sein dürfen, ist das dem Park angeschlossene „WildparkHaus – Das Solling Besucherzentrum“ seit Ende 2013 ein hervorragende Adresse.

Ebenfalls einen Ausflug wert sind die im Lippe-Land gelegenen Externsteine. Bei ihnen handelt es sich um eine beeindruckende Felsenformation, die zu einem 127 Hektar großen Naturschutzgebiet gehört. Ob Spaziergang in der Bergheide oder Wanderung durch den Wald – man muss nur die Augen aufhalten und schon entdeckt man wieder seltene Schätze der regionalen Fauna und Flora. Eine vergleichsweise neue Besonderheit sind die drei GPS-Naturerlebnispfade mit mehreren interaktiven Stationen. Ihr Startpunkt ist jeweils das Informationszentrum; im Themenbereich hat man die Wahl zwischen der „Entstehung der Externsteine“ und der „Tier und Pflanzenwelt des Naturschutzgebietes Externsteine“. Die Bärenstein- und die Knickenhagen-Route sind jeweils 2,5 Kilometer lang, die Schliepstein-Route ist mit 1,4 Kilometern etwas kürzer. Ausprobiert werden können die Pfade dabei genauso gut in einer gewünschten Kombination wie solo.

Foto: Pixabay.com

Die Stadt ruft!

Zugegeben, Pilze suchen, durch die bunte Herbstwelt in Wald, Feld und Heide streifen oder Tiere beobachten, das bereitet viel Vergnügen. Aber manchmal darf es ja auch ein Stadtbummel, der Besuch einer Kunsthandwerker-Ausstellung oder ein Geschichten-Erlebnis sein.

Im ersten Fall bietet es sich an, den Herbstzauber in Rietberg zu besuchen. Zwischen dem 17. Oktober und dem 13. November verwandelt sich Rathausstraße in eine herbstlich-bunte Einkaufsmeile mit Überraschungspotenzial. Erhöht wird der dekorative Mehrwert zudem durch einen Drachen-Bastelwettbewerb der Stadtmarketing-GmbH, an dem die Rietberger und Rietbergerinnen – insbesondere natürlich die dortigen Kinder – teilnehmen können. Man darf auf die Ergebnisse gespannt sein!

Aufregend wird es auch bei der Märchentüren-Expedition in Schwalenberg, bei der die Menschenkinder die Wichtel und Feen aus dem Schwalenberger Wald dabei unterstützen müssen, deren Anführer Filius zu befreien. Die damit verbundene Abenteuertour ist 3,5 Kilometer lang und führt unter anderem zu einer Burg. Und weil Entdeckungsreisen häufig hungrig machen, ist hinterher für Kuchen und Bergische Waffeln gesorgt.

Apropos Kuchen und Geschirr: Die Porzellanmanufaktur Fürstenberg lädt bis Ende Oktober zum Besuch der Sonderausstellung „In Herz und Hand“ ein. In ihr werden zahlreiche Exponate präsentiert, die aus den privaten Sammlungen zahlreicher Fans der Porzellankunst stammen. Das Bemerkenswerte daran: Einige Stücke standen noch nie im Licht der Öffentlichkeit; manche von ihnen sind bis zu etwa 250 Jahre alt!