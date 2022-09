Herbstliche Vorbereitungen im Garten

Der Sommer neigt sich dem Ende, die Temperaturen sinken und das Laub färbt sich langsam bunt – der Herbst steht vor der Tür! Um im nächsten Jahr nicht mit unschönen Überraschungen in die Gartensaison zu starten, ist es wichtig, den Garten entsprechend vorzubereiten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihren Garten am besten auf den Herbst vorbereiten und gestalten.

Colorful autumn leafs on some stones

Sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Gartenkissen und Co.

Im Sommer sitzen die meisten Gartenliebhaber fast täglich auf der Terrasse. Wenn die Temperaturen fallen und das Wetter ungemütlicher wird, dann zieht es sie nicht mehr so häufig nach draußen. Jetzt ist es wichtig, den Sonnenschirm, die Gartenkissen und alle anderen Gartenartikel, wie etwa Gartenwerkzeug oder die Deko sicher aufzubewahren und vor den Witterungsbedingungen im Herbst zu schützen.

Praktische Möglichkeiten zur Aufbewahrung der Gartenartikel werden von verschiedenen Anbietern angeboten, zum Beispiel von Kees Smit. Dank der vielfältigen Auswahl an Aufbewahrungsartikeln gibt es für jeden Garten und jeden Balkon die passende Option: auf einer großen Terrasse passen beispielsweise ein Gartenschrank oder eine Gartenbox, während auf einem kleinen Balkon eine Kissentasche platzsparend Abhilfe schaffen kann. So bleiben Ihre Outdoor Artikel bis zum nächsten Jahr schön und unversehrt.

Die richtige Pflege der Gartenmöbel

Auch die Gartenmöbel wie das bequeme Lounge-Set oder die Sonnenliegen sollten im Herbst und Winter am besten geschützt aufbewahrt werden. Am besten eignet sich hierfür eine gut belüftete Garage, in der die Möbel bis zum Frühling trocken stehen bleiben. Wenn Sie keine Aufbewahrungsmöglichkeit im Innenraum für Ihre Gartenmöbel haben, dann lassen Sie diese am besten unbedeckt draußen stehen. Unter einer Abdeckplane sammelt sich schnell Feuchtigkeit an, die Flecken auf den Möbelstücken hinterlassen kann.

Bleiben die Gartenmöbel im Herbst draußen stehen, ist es wichtig, regelmäßig das heruntergefallene Laub und anderen Schmutz von den Oberflächen zu entfernen. Zusätzlicher Tipp: Lehnen Sie die Stühle schräg an den Gartentisch, sodass Regenwasser abfließt und keine Flecken hinterlässt.

Herbstliche Dekoration

Gemütliche Herbstdeko ist ein absolutes Muss in jedem Außenbereich. Mit einem klassischen Herbstkranz oder trockenen Gartenzweigen können Sie nichts falsch machen. Einen Herbstkranz können Sie ganz einfach mit Zweigen, Blättern, Tannenzapfen und anderen herbstlichen Dingen selbst basteln. Eine schöne DIY-Idee für Jung und Alt! Hängen Sie den Kranz an die Haustür und heißen Sie Ihre Gäste in einer schönen Herbstatmosphäre willkommen.

Dekorieren Sie zusätzlich die Äste eines Baumes, zum Beispiel mit einer stimmungsvollen Lichterkette. Mit Futterkugeln, die Sie am besten geschützt aufhängen, locken Sie gefiederte Freunde in Ihren Garten und können diese entspannt vom Fenster aus beobachten.

Farbenfrohe Herbstblüher anpflanzen

Im Frühling und Sommer erfreut sich jeder über die wundervolle Blütenpracht. Viele Blumen verlieren zum Herbst ihre Blüten und es bleibt ein eintöniges Grün im Beet zurück. Das muss aber nicht sein. Spät blühende Pflanzen und Blumen wie Alpen- und Hornveilchen, Winterheiden, Chrysanthemen und die Fetthenne erstrahlen auch in der goldenen Jahreszeit noch in bunten Farben. Es lohnt sich, eine individuelle Beratung bei einer Gärtnerei in der Nähe in Anspruch zu nehmen.

Mit diesen Tipps kann der Herbst kommen!