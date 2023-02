Kreditkarten und Co. - Deutschland ist beim Bezahlverhalten geteilt

Laut der repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. nutzen Menschen unter 60 Jahren am liebsten bargeldlose Zahlungsmittel wie komfortable Kreditkarten, mit denen kontaktlos bezahlt werden kann. Über die Hälfte (53 %) der 16- bis 59-Jährigen erklärt, dass sie Karten oder ein Mobile-Payment mit dem Smartphone gegenüber Bargeld bevorzugen. Die hohe Beliebtheit der bargeldlosen Bezahlmethoden bestätigen auch Zahlen des Unternehmens EURO Kartensysteme, laut denen im Jahr 2021 die Anzahl der bargeldlosen Bezahlvorgänge deutlich gestiegen sind (13,4 %).

Ein Großteil der über 60-Jährigen (75 %) nutzt zum Bezahlen hingegen am liebsten Scheine und Münzen. Es wird somit deutlich, dass das Bezahlverhalten zwischen den Generationen in der Bundesrepublik noch immer zweigeteilt ist.

Trend zum Bezahlen per Giro- und Kreditkarte

Die Umfrage zeigt jedoch auch, dass der Wandel zum Bezahlen per Giro- und Kreditkarte bei allen Altersgruppen besteht. Im Jahr 2018 gab nur ein kleiner Teil der über 60-Jährigen (12 %) an, dass sie es präferieren, mit einer Karte zu bezahlen. Inzwischen ist der Anteil mehr als doppelt so hoch (25 %). Wie das Fachmagazin finanzreport.com berichtet, prognostizieren Ökonomen, dass diese Entwicklung in den kommenden Jahren anhalten wird.

Die Umfrage des IfD lieferte zudem ein Resultat, laut dem primär die Innovationsbereitschaft primär bei 16- bis 29-Jährigen hoch ist. Dies zeigt sich etwa am Bezahlen per Smartphone, das in dieser Altersgruppe etwa jeder Sechste (15 %) bevorzugt. Bei den über 60-Jährigen nannte hingegen praktisch niemand diese Bezahlmethode als erste Wahl.

Covid-19 beschleunigt Entwicklung

Laut der Studie ist vor allem die Covid-19-Pandemie für die deutlich höhere Beliebtheit der bargeld- und oft auch kontaktlosen Bezahlmethoden verantwortlich. Mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer (36 %) erklärte, dass sie seitdem Auftreten des Virus öfter per Karte, Smartphone oder Smartwatch bezahlen. Auf hier gibt es starke Generationunterschiede. Bei den unter 60-Jährigen hat Covid-19 demnach bei einem größeren Anteil (43 %) dazu geführt, dass sie in Geschäften statt mit Bargeld vermehrt mit Karte bezahlen, als bei den eher bargeldaffinen Menschen über 60 Jahren (24 %).

Zudem hat die Pandemie dazu geführt, dass bargeldloses Zahlen im Einzelhandel zum neuen Standard wurde. Die schnelle und hygienische Bezahlmethode wurde im Studienzeitraum von mehr als der Hälfte (62 %) der Umfrageteilnehmer mindestens einmal verwendet. Bei den unter 60-Jährigen haben fast drei Viertel (72 %) diese Funktion verwendet, während es bei den über 60-Jährigen deutlich unter die Hälfte (44 %) war. Gleichzeitig zeigen die Daten jedoch auch, dass auch bei den Menschen über 60 Jahren ein Innovationswille besteht. Im Vorjahr hat demnach ein deutlich kleiner Anteil dieser Altersgruppe (31 %) eine Giro- oder Kreditkarte mit Kontaktlosfunktion verwendet.

Konsum- und Sparverhalten ebenfalls zweigeteilt

Neben dem Bezahlverhalten hat die Studie auch das Konsum- und Sparverhalten der Menschen in Deutschland untersucht. Die Teilnehmer erklärten, dass sie einen Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel (49 %), Miete (42 %) sowie Altersvorsorge und Versicherungen (29 %) benötigen. Gespart haben die Befragten vor allem bei Luxusausgaben.

Über ein Viertel (27 %) der Personen hat während der Covid-19-Pandemie mehr Geld gespart als in den Monaten davor. Die zusätzlichen Ersparnisse möchten die Menschen für Reisen (60 %), eine Eigentumswohnung oder ein Haus (30 %) oder zum Ausgehen (28 %) verwenden. Auffallend beim Konsum- und Sparverhalten ist laut den Studienautoren vor allem, dass Menschen, die bargeldlose Bezahlmöglichkeiten präferieren, im Mittel während der Covid-19-Pandemie mehr Geld gespart haben als Barzahler. Als Hauptgrund dafür sehen die Ökonomen den sozioökonomischen Status.

Auch beim Sparen und Investieren ist Deutschland eine „geteilte Republik“. Knapp die Hälfte der Befragten über 60 Jahren (45 %) legen ihr Geld teilweise auf Sparbüchern an. Bei den unter 30-Jährigen vertraut nur etwa ein Viertel (28 %) auf diese Anlagemöglichkeit. Die oft risikoaffineren und innovationsbereiteren jüngeren Menschen nutzen stattdessen öfter börsengehandelte Indexfonds ETFs (8 %), von denen viele eine nachhaltige Ausrichtung haben, die dem Gemeinwirtschaftlichen Prinzip folgt. Die Portfolios der über 60-Jährigen beinhalten hingegen nur halb so oft einen ETF.

Junge Menschen sind Innovationstreiber beim Bezahlverhalten

Zusammenfassend zeigt die Studie somit, dass Innovationen beim Bezahlverhalten primär von den jüngeren Generationen, die sich bereits größtenteils vom Bargeld verabschiedet haben, getrieben werden. Senioren ab 60 Jahren sind deutlich weniger offen gegenüber neuen Technologien und vertrauen noch immer primär auf das Bargeld. Ökonomen prognostizieren jedoch, dass Innovationswille der jüngeren Menschen in den kommenden Jahren kontinuierlich dazu führen wird, dass sich das Bezahlverhalten der älteren Generation annähert. Die noch vorhandene Zweiteilung beim bargeldlosen Bezahlen wird also immer mehr verschwimmen und schlussendlich komplett verschwinden.