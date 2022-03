Arminia Bielefeld – Tipps für den ersten Stadionbesuch

Besucht man als Neuling das Fußballstadion von Arminia Bielefeld, so wird man von der wunderbaren Atmosphäre innerhalb des Stadions überrascht sein. Aber bei den ersten Stadionbesuchen sind ein paar Dinge zu beachten, damit der Besuch zu einem echten Event wird. Beispielsweise sollte man sich bei den ersten Besuchen lieber ein Ticket mit fester Platznummerierung sichern, damit man sich auf das Spiel konzentrieren kann. Am Anfang ist noch nicht der Fanblock zu wählen, sondern man sollte sich das Treiben aus der Entfernung ansehen. Hier eignen sich gemäßigte Plätze, auf denen die Stimmung aber auch als sensationell zu bewerten ist.

Die Anreise zum Stadion

Der Fanblock

Möchte man von den gemäßigten Plätzen in den turbulenten Fanblock wechseln, so ist zu beachten, dass sich viele Fans untereinander kennen und eigene Regeln befolgen. Für diese Fangruppierungen ist es wichtig, sich im Stadion auszupowern und alles für den Verein zu geben – mit einer hohen Geräuschkulisse ist also zu rechnen. Auch Körperkontakt sollte eingeplant werden und ein unabsichtlicher Rempler ist zu ignorieren. Verhaltensdiskussionen mit anderen Fans sind aus dem Wege zu gehen. Wird ein rechtswidriges Verhalten bemerkt, so sind die Ordner zu informieren. Hierbei ist aber immer Finderspitzengefühl gefragt, damit man Fangruppen nicht nachhaltig verärgert.

Der Gästeverein

Gäste sollten als willkommene Besucher des Heimspieles behandelt werden. Ein nachhaltiges Beschimpfen von gegnerischen Fans sollte unterbleiben, damit Streit vermieden wird. Natürlich sind bei einem Bundesligaspiel viele Emotionen vorhanden und sollen auch friedlich ausgelebt werden, aber man sollte immer bedenken, dass eine harmlose Diskussion schnell ausarten kann.

Der Alkohol

Natürlich gehören eine Stadionbratwurst und ein Glas Bier zu jedem Spiel der Bundesliga dazu. Wichtig ist, dass man den Alkoholpegel nie unterschätzt. Hier sollte man sein eigenes Level kennen und niemals überschreiten. Dies ist besonders wichtig, wenn nach dem Abpfiff die Massen aus dem Stadion drängen. Hier sollte der Alkohol das Verlassen des Stadions nicht behindern, da sonst Verletzungsgefahr droht.

Die Begeisterung

Fußball lebt von der Begeisterung des Fans. Steht man im Fanblock, so ist Hüpfen, Springen und Jubeln an der Tagesordnung und hilft die Spieler zu motivieren. Gerne kann man sich dem bunten Treiben anschließen, aber man sollte niemals den Nachbarn beeinträchtigen. Auch auf den Hintermann ist zu achten, damit dieser das Spiel ungestört verfolgen kann.