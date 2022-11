Der beste Kaffee: Wie der beliebte Muntermacher zum wahren Genuss wird

In vielen Ländern ist Kaffee ein sehr beliebtes Getränk. Jährlich werden in Deutschland pro Kopf rund 170 Liter Kaffee konsumiert. Er gilt als Muntermacher am Morgen und wird auch gerne einfach zwischendurch getrunken, um gesellig mit anderen zusammen zu sein. Doch was macht eigentlich guten Kaffee aus? Welche Tipps dabei helfen, den besten Kaffee zu brühen, zeigt dieser Artikel.

Die richtige Kaffeemaschine ist das A und O

Wer richtig guten Kaffee zubereiten will, wird schnell merken: Alles steht und fällt mit der verwendeten Kaffeemaschine. Empfehlenswert sind Siebträgermaschinen wie die Graef Siebträgermaschine Baronessa. Kapselmaschinen sind weniger ratsam, da sich hier nicht so viele Einstellungen vornehmen lassen.

Übrigens nutzt auch die Gastronomie Siebträgermaschinen. Dabei gibt es Modelle in den verschiedensten Preisklassen. Für den gewerblichen Bereich erhält man Maschinen, die zwischen 4.000 und 20.000 Euro kosten. Im eigenen Haushalt tut es natürlich auch ein Modell, das weniger preisintensiv ist.

Beim Kauf einer Siebträgermaschine sollte man darauf achten, dass eine Vielzahl an Einstellungen vorgenommen werden können. Darunter fallen unter anderem der Mahlgrad und die Brühtemperatur.



Bohnen selber mahlen statt gemahlen kaufen

Anfänger machen oft den Fehler und kaufen sich gemahlene Bohnen. Wer sich zu Hause zum regelrechten Barista entwickeln will, sollte davon absehen und sich lieber ganze Bohnen kaufen. Diese können mit einem entsprechenden Gerät selbst gemahlen werden. Einige Siebträgermaschinen verfügen außerdem über ein integriertes Mahlwerk. Das ist die beliebteste und auch beste Methode.

Doch warum ist es so schlimm, gemahlene Bohnen zu kaufen? Die Antwort ist ganz einfach: Gemahlener Kaffee verliert inzwischen innerhalb der ersten 30 Minuten rund 50 % seiner Aromen. Wenn die Packung also einmal geöffnet ist, geht immer mehr Geschmack verloren.

Ganze Bohnen hingegen behalten ihr Aroma länger. Doch Vorsicht: Auch sie halten sich nicht ewig. Um das ideale Aroma zu erzielen, sollte man eine geöffnete Packung frischer Bohnen innerhalb eines halben Jahres aufbrauchen.



Der perfekte Mahlgrad

Wer ganze Bohnen kauft, muss diese auch irgendwie zerkleinern - Kaffeebohnen müssen gemahlen werden. Doch welcher Mahlgrad ist der Richtige? Er variiert je nach Kaffeesorte und Kaffeemaschine. Denn auch wenn Siebträgermaschinen sich optisch ähneln, arbeitet jede etwas anders.

Am besten ist es, wenn man selbst ein wenig herumexperimentiert. Durch das Testen verschiedener Mahlgrade kann genau die Einstellung gefunden werden, die sich als perfekt erweist. Immerhin ist der eigene Geschmack etwas sehr Individuelles.

Viele Baristas legen sich auch gar nicht auf einen Mahlgrad fest. Im Laufe des Tages wird dieser je nach Kaffee und Bohne mehrere Male geändert. So lässt sich der Geschmack des Kaffees verändern.

Ist die Kaffeebohne gemahlen, kommt sie in dem Siebträger. Wichtig ist, dass hierbei ein Tamper - also der Kaffeestampfer, der im Lieferumfang einer guten Siebträgermaschine dabei sein sollte - zum Einsatz kommt. Der Kaffee sollte richtig fest in den Siebträger gepresst werden. Bleibt er nämlich zu locker, läuft das Wasser einfach durch das Pulver hindurch und es wird kein Kaffeearoma mitgenommen.

Wichtig ist auch, dass das festgestampfte Kaffeepulver eine ebene Oberfläche bildet. Das Wasser kann sich somit gleichmäßig verteilen und das Endergebnis hat einen vollen Geschmack.





Die richtige Brühtemperatur

Die Wassertemperatur ist beim Brühen von Kaffee sehr entscheidend. Ein No-Go ist kochendes Wasser. Also steht schon einmal fest: Wer Kaffee kochen will, sollte dringend Wasser unter 100 °C verwenden. Am besten wird das Ergebnis, wenn man mit einer Brühtemperatur von 88 - 95 °C arbeitet.

Wer erfolgreich einen Espresso zubereitet hat und nun doch eine Tasse Kaffee trinken will, kann einfach einen „Verlängerten“ zubereiten - so wird die Kaffeespezialität in Österreich genannt. Hierzulande ist sie auch als Lungo bekannt.

Dazu wird der Espresso ganz einfach mit heißem Wasser verlängert. Doch Vorsicht: Auch dabei sollte das Wasser nicht kochen. Ebenso wenig darf es erneut durch das Kaffeepulver fließen. Das macht den Kaffee nur unnötig bitter.