Die Bauchtasche – mit dem modischen Accessoire aus Leder die Welt entdecken

Rund 70 Millionen Urlaubsreisen waren es noch 2019, also vor der Pandemie. Doch wer reisen will, benötigt auch die passende Ausstattung an Koffern und Taschen, um entspannt von Stadt zu Stadt oder übers Land zu reisen.

Der zentrale Begleiter: Die Tasche für Papiere, Schlüssel, Handy und das Reisegeld.

Sie muss groß genug sein, sodass alles hineinpasst, jedoch nicht zu groß, sodass sie auf Dauer zu schwer wird. Zudem muss man die Tasche nah am Körper tragen können, um Taschendieben keine Chance zu bieten. Es gibt nicht viele Taschen, die all diese Funktionen erfüllen, dabei noch modern sind und von allen Generationen getragen werden können.

Die aktuell beliebteste Wahl: Die Bauchtasche. Sie feiert ihr Revival auf den Laufstegen und in der Alltagsmode.

Die Bauchtasche modisch einordnen

Während die Jugend völlig unbelastet zur “belt bag” greift, erinnern sich andere noch an die 80er und 90er-Jahre, in der die Bauchtasche bereits ihren großen Auftritt hatte. Danach verlor das Accessoire seine Bedeutung und man sah sie lediglich von typischen Touristen in Nylonausführung getragen.

Doch das Image erlebt einen enormen Wandel. Man sieht Hipster, Frauen mit exklusivem Modegeschmack und auch die trendbewusste Jugend mit den “belt bags” durch die Shoppingmeilen dieser Welt flanieren. Aber auch Globetrotter sichern ihre Wertsachen gern mit den Bauchtaschen direkt am Körper. Der große Unterschied zu den 80ern und 90ern: Die Materialien sind luxuriöser.

Foto: unsplash.com

Welches Material eignet sich bei einer Bauchtasche?

Die Wahl des Materials ist nicht nur eine Frage des persönlichen Stils, sondern auch der Langlebigkeit und Funktionalität. Man muss für sich entscheiden, ob man ein kurzzeitiges Trendaccessoire kaufen möchte, das lediglich eine Saison hält, oder ob man in einen lebenslangen Begleiter investieren will.

Kunststoffgewebe

Nylon oder ein vergleichbares Gewebe gilt als robust und kann mit zahlreichen Designs gestaltet werden. Allerdings sind die maschinellen Nahtkanten meist anfällig für Schäden und Bruchstellen. Zudem wirken Bauchtaschen aus diesen Materialien oft nicht sehr wertig, oft sind die Designs sehr bunt und aufdringlich.

Leder

Leder ist ein Material, das nicht nur Hitze und Feuchtigkeit verträgt. Taschen aus Leder gewinnen mit jedem Kratzer Patina, die aus jedem Stück ein Unikat machen. Werden die Lederaccessoires dann noch zum Großteil per Hand verarbeitet, wie etwa bei Holzrichter Berlin, bekommt eine Tasche ein Qualitätsniveau, das unvergleichlich ist. Hier werden sogar nur umweltfreundliche Gerbtechniken zur Vorbereitung des Leders akzeptiert. Nutzt man diese Bauchtaschen aus Leder dann im Alltag, unterstreichen sie mit ihrer unaufdringlichen Eleganz jedes Outfit, ob edel oder sportlich casual.

Wie trägt man die Bauchtasche richtig?

Um die Hüfte

Die klassische Trageform ist um die Hüfte. Oft werden die Bauchtaschen heute wie Gürtel über Mäntel und Jacken getragen. Die Größe ist eine Frage der gewünschten Wirkung: Kleine Bauchtaschen unterstreichen die Eleganz, größere Varianten lassen das Outfit casualer wirken.

Als Crossbody Bag

Gerade Männer entscheiden sich gern für die Tragevariante quer über den Körper. Bei ihnen wirken große “belt bags” eindrucksvoll. Aber auch Frauen tragen ihre Taschen so, wenn sie etwa ein weites Kleid tragen und diesen “Flattereffekt” nicht durch eine Hüfttasche zerstören wollen.

In der Hand

Nicht jede Bauchtasche ist auch zum Tragen in der Hand geeignet. Zum einen sollten diese Exemplare einen Griff oder eine Schlaufe haben, sodass man sie nicht verlieren kann. Zum anderen wirken hier weiche, Hand schmeichelnde Materialien, wie etwa Leder, besonders gut.

Fazit

Die Besonderheit der Bauchtasche: Sie verändert sich, je nach dem Outfit, dass man dazu wählt. So kann die Tasche in Kombination zu einem Anzug eher maskulin wirken, bei einem High-Waist-Rock jedoch den Blick noch zusätzlich auf die weibliche, schmale Taille lenken.

All denjenigen, die bei “belt bags” eher an neumodischen Schnickschnack denken, sei gesagt: Schon der Eismann Ötzi hatte vor 3000 Jahren eine Gürteltasche für seine Werkzeuge dabei.