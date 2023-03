Frühlingserwachen: Warum der Frühling uns motiviert, unseren Style zu verändern

Neues Jahr, neuer Style: Der Frühling als Motivation

Für viele Frauen ist der Frühling eine Art Neubeginn, der sie dazu inspiriert, ihr Leben umzukrempeln und frische Energie zu tanken. Nach den dunklen und kalten Wintermonaten sehnen wir uns nach Wärme, Licht und Lebensfreude. Wir wollen unsere Wohnung entrümpeln, den Frühjahrsputz machen und endlich wieder rausgehen und die Natur genießen. Doch auch unser Aussehen soll von dieser neuen Energie profitieren: Wir wollen uns von der schweren Winterkleidung verabschieden und stattdessen luftige Kleider, helle Farben und leichte Stoffe tragen.

Frühlingsgefühle: Warum der Frühling unsere Sinne anspricht

Der Frühling spricht nicht nur unsere Sehnsüchte an, sondern auch unsere Sinne. Wir nehmen die Düfte von frisch gepflügter Erde und blühenden Blumen wahr, hören das Zwitschern der Vögel und spüren die wärmenden Sonnenstrahlen auf unserer Haut. All diese Eindrücke wecken in uns Frühlingsgefühle und machen uns Lust darauf, unser Aussehen zu verändern. Wir möchten uns von der Schwere des Winters befreien und stattdessen etwas Leichtes und Frisches tragen, das unsere Sinne anspricht und uns gute Laune bereitet. Zudem ist der Frühling eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs, die uns inspiriert, alte Gewohnheiten abzulegen und uns von Ballast zu befreien. Dies gilt auch für unseren Style und unser Aussehen, das wir im Frühling gerne aufpolieren und erfrischen möchten.

Frühlingstrends: Was in dieser Saison angesagt ist

Auch in diesem Frühling gibt es wieder zahlreiche Trends, die uns dazu motivieren, unseren Style zu verändern. Besonders angesagt sind in diesem Jahr Pastellfarben wie Rosa, Hellblau und Mintgrün, die für Frische und Leichtigkeit sorgen. Aber auch kräftige Farben wie Gelb, Orange und Pink sind in dieser Saison sehr beliebt und sorgen für gute Laune. Bei den Schnitten sind luftige Kleider und Röcke angesagt, die uns feminine und lässige Looks ermöglichen. Auch Schuhe mit Riemchen oder Sandalen sind ein absolutes Must-Have in diesem Jahr und verleihen jedem Outfit eine sommerliche Note.

Frühling im Haar: Welche Frisuren jetzt angesagt sind

Nicht nur unsere Garderobe, sondern auch unsere Frisur soll im Frühling neuen Schwung bekommen. Gerade nach den strapaziösen Wintermonaten braucht unser Haar eine Extra-Portion Pflege und Feuchtigkeit, um wieder gesund und glänzend zu werden. Aber auch die Frisur selbst darf gerne etwas frischer und luftiger sein: In diesem Jahr sind beispielsweise Bob-Frisuren mit lockeren Wellen oder Stufen sehr angesagt, die uns einen modernen und femininen Look verleihen. Aber auch Zöpfe und Flechtfrisuren sind in dieser Saison sehr beliebt und können je nach Stil romantisch oder lässig wirken. Wer gerne mehr Volumen oder eine Verlängerung der eigenen Haarpracht haben möchte, kann auf Tape Extensions zurückgreifen, die sofort unkompliziert einen glamourösen Look verschaffen.

Frühlingserwachen: Warum Veränderung gut tut

Warum sollten wir uns überhaupt die Mühe machen, unseren Style zu verändern? Schließlich ist es doch auch bequem, einfach weiterzumachen wie bisher. Doch eine Veränderung kann uns auch guttun: Sie gibt uns neue Energie und Selbstbewusstsein und sorgt dafür, dass wir uns selbst wieder in neuem Licht sehen. Gerade nach einer anstrengenden und langen Winterzeit kann uns ein neues Outfit oder eine neue Frisur den nötigen Schwung verleihen, um wieder in Fahrt zu kommen und uns motivieren, neue Herausforderungen anzugehen.