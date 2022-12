Sommer, Sonne, Shisha: Tipps, um draußen zu relaxen

Im Sommer spielt sich das gesellschaftliche Leben überwiegend draußen ab. Für viele die Gelegenheit, um ihre Shisha rauszuholen und in gemütlicher Runde zu rauchen. Für Neulinge ist es zudem eine aufregende Erfahrung, erstmals inmitten von Freunden, Kollegen oder Bekannten in den Genuss von Shisha-Tabak zu kommen. Der nachfolgende Beitrag zeigt, wie der Outdoor-Shishagenuss gelingt.

Shisha gut und sicher von A nach B transportieren

Der Sommer ist für die meisten Menschen Studien zufolge die liebste Jahreszeit. Der Sonnenschein und die warmen Temperaturen locken selbst Stubenhocker nach draußen. In der warmen Jahreszeit bietet sich ihnen die perfekte Gelegenheit, um die eigene Wasserpfeife mit nach draußen zu nehmen und gemeinschaftlich zu rauchen. Bevor die Shisha-Session im Park, auf dem Balkon oder im eigenen Garten überhaupt beginnen kann, muss die Wasserpfeife samt Zubehör zunächst von A nach B transportiert werden. Dabei kann leider einiges schiefgehen, vor allem, wenn es an Erfahrung und Ausstattung fehlt.

Um die Wasserpfeife sicher zu transportieren, braucht es einen speziellen Rucksack mit verschiebbaren Innenwänden und zusätzlichen Flexgurten. Ein Vorteil ergibt sich zudem darin, dass die Polsterung den Rücken des Trägers oder der Trägerin schont. Wann immer möglich, sollte man hierbei auf das Gewicht achten und vor allem dann, wenn es längere Strecken zurückzulegen gilt, eine kleinere und handliche Shisha ins Gepäck nehmen. Einbußen beim Geschmackserlebnis haben Raucher und Raucherinnen deshalb trotzdem nicht zu befürchten.

Outdoor Shisha rauchen: Wie eine entspannte Session gelingt

Damit die Outdoor-Session gelingt, gibt es einige Aspekte zu beachten. Abhängig von der Wetterlage kann es sinnvoll sein, einen Windschutz mitzubringen. Dieser verhindert nicht nur, dass die Kohle nicht so schnell abbrennt, sondern wirkt auch dem Herumfliegen von Glut und Asche entgegen. Wer keinen „echten“ Windschutz aus Aluminium oder Glas zuhause hat, verwendet einfach einen selbstgebauten aus Alufolie.

Sinnvoll ist es außerdem, die Shisha stets vor direkter Sonneneinstrahlung zu bewahren. Falls dies nicht geschieht, steht die Bowl in der prallen Sonne und erhitzt sich stark. Dadurch kann der Tabak warm und unangenehm kratzig werden. Damit sich die Temperatur reguliert und der Rauch nicht zu warm wird, kann die Runde einfach Eiswürfel ins Wasser geben, um die Temperatur zu senken. Wer am Badesee ist, kann sich ansonsten die kühlende Wirkung zunutze machen. Einfach das Glas im seichten Wasser ablegen, dabei aber aufpassen, dass die Wasserpfeife nicht umkippt. Falls das passende Equipment vorhanden ist, lässt sich die Shisha ebenfalls mit integrierten Kühlakkus herunterkühlen.

Beim Rauchen selbst gilt es, die Tabaksorte mit Bedacht auszuwählen. Süße und fruchtige Sorten schmecken natürlich gut, wirken aber auf Wespen anziehend. Wer die Tiere nicht gerne um sich hat und ungestört rauchen möchte, sollte deshalb lieber Tabak wie Minze oder Zitrone nehmen. Diese Aromen mögen die Wespen nicht und bleiben fern. Für Einsteiger, die am Strand oder auf ihrem Balkon dennoch nicht auf süße Sommersorten verzichten wollen, empfiehlt sich eine Einweg-E-Shisha. Bekannte Marken wie Elf Bar haben eine Vielfalt an fruchtig-süßen Geschmacksrichtungen im Sortiment. Da die handlichen Einweg-Shishas sehr klein sind, lassen sie sich problemlos im Gepäck unterbringen und parallel zur Shisha oder danach rauchen. Experimentierfreudigen steht es zudem frei, die Sorten untereinander zu mischen und neue, ansprechende Kreationen zu erschaffen.

Shisha auch im Sommer richtig reinigen

Wenn das gesellschaftliche Miteinander im Freien im Sommer mal länger dauert, kommt mitunter vor allem eines zu kurz: Das Aufräumen. Im Falle der Shisha ist dies allerdings fatal, da die Wasserpfeife nach jeder Nutzung ordentlich gereinigt werden sollte. Selbst wenn man am Strand ist und danach k.o. Zuhause ankommt, sollte man die Shisha wenigstens zeitnah mit einem Tuch abwischen. Zudem ist es nach jedem Gebrauch nötig, die Wasserpfeife mit etwas lauwarmem Wasser durchzuspülen. Auch im Sommer ist kochendes Wasser absolut Tabu, da es das Glas aufgrund der Hitzeeinwirkung so schädigen kann, dass es reißt oder gar zerplatzt. Um langfristig unerwünschten Ablagerungen vorzubeugen, hilft eine Reinigungs- oder Bowlbürste. Kenner wissen zudem einen Trick, mit dem sich selbst hartnäckigen Kalkablagerungen auflösen lassen: Einfach ein 5-Cent-Stück mit in die Bowl legen und mit Wasser hin- und her schwenken. Anschließend lassen sich die weißen Schlieren einfacher mit Wasser und einer Bürste herauslösen.