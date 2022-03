Trends 2022 - mit welchen Trendentwicklungen sind in diesem Jahr zu rechnen?

Megatrends können die moderne Gesellschaft beeinflussen

Einer der Megatrends, die das Leben der modernen Gesellschaft in den vergangenen Jahren beeinflussten, ist die Digitalisierung. Neue Technologien, wie die Weiterentwicklung des Internets der Dinge, gewinnen zunehmend an Bedeutung und werden den Alltag verändern. In der Mode bestimmen tragbare und bequeme Bekleidung die Modetrends für Frühjahr/Sommer 2022. Während Knallfarben und außergewöhnliche Looks der Vergangenheit angehören, wird in diesem Jahr ein Trend zu mehr Eleganz beobachtet. So sind klassische Midi Dirndl, die die alpenländische Tracht mit einer modernen Silhouette verbinden, bei verschiedensten Anlässen zu sehen. Die Röcke moderner Dirndl in Midilänge enden knapp unterhalb des Knies, sodass der elegante Trachtenlook auch bei einem Abend in der Oper, zum Ausgehen, bei einer Hochzeit oder einem anderen Familienfest getragen werden kann. Ob es sich dabei um ein hochgeschlossenes Dirndl mit Dirndlbluse handelt, oder ob eine etwas offenherzigere Variante bevorzugt wird, ist der Trägerin überlassen. Von traditionellen Maxi-Dirndln unterscheidet sich ein Midi Dirndl durch den leicht verkürzt geschnittenen Rock. Die Rocklänge hat jedoch keinen Einfluss darauf, ob ein Rock als Midi- oder Maxirock gilt. Als modische Faustregel gilt, dass Midiröcke bis knapp zur Wade reichen, während bei Maxiröcken lediglich die Fußknöchel frei bleiben. Halblange Dirndl werden in diesem Modesommer mit Schuhen unterschiedlichster Art kombiniert. So trägt man Leder-Stiefeletten, um einen modernen, unkomplizierten Freizeitlook zu kreieren. Eine Möglichkeit, modisch aufzufallen, besteht darin, Schuhe im gleichen Farbton des Dirndls zu tragen. Mit maskulinen Schnürschuhen hingegen lässt sich in Verbindung mit der klassischen Alpentracht ein raffinierter Stilbruch erzeugen. Wer es romantisch-nostalgisch mag, kombiniert Pumps im Trachtenstil oder Ballerinas zum Dirndl.

Highlands-Romantik und andere modische Trends

Für einen femininen Akzent sorgen spitze Stilettos oder Sandaletten, die im Frühling/Sommer 2022 auch zu eleganter Bekleidung kombiniert werden dürfen. Zu den diesjährigen Trends zählt nämlich auch die Highlands-Romantik. Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Verreisen wird daher ebenfalls als eine der wichtigsten Trendentwicklungen des Jahres bezeichnet. Der englische Begriff Bleisure setzt sich aus den beiden Worten Business und Leisure (Arbeit und Freizeit), zusammen. Die Verbindung von Dienstreisen mit privaten Unternehmungen gilt bereits heute als vielversprechender neuer Reisetrend. Das Interesse an neuen Reisemöglichkeiten ist durch den Trend zu mehr Work-Life-Balance stark gestiegen. Außerdem werden bei Geschäftsterminen inzwischen nicht nur klassische Outfits wie Hosenanzüge oder Kostüme getragen. Lässige Blazer und modische Kleidung sind inzwischen auch bei offiziellen Anlässen weitgehend akzeptiert.

Während knallenge Skinny-Jeans und Highheels nach wie vor der Freizeit vorbehalten sind, gibt es eine ganze Bandbreite an modischer Bekleidung, die bei Geschäftsreisen im Trend liegt, weil sie bequem und tragbar ist. Im Jahr 2022 ist es wichtig, sich unkompliziert zu stylen. Mode soll vor allem Spaß machen. Das Styling wird als eine Art, sich auszudrücken und die eigene Persönlichkeit zu zeigen, betrachtet. Dabei kann das Outfit gleichzeitig dazu genutzt werden, die Figur vorteilhaft hervorzuheben.