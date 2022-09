Maut- & Vignettenpflicht in Ungarn: e-Matrica schnell und einfach online bestellen

Trotz politischer Ungereimtheiten und teils negativer Berichterstattung über das Land ist Ungarn noch immer ein beliebtes Reiseziel. Denn an der Gastfreundschaft der Ungarn und an ihrer wunderschönen Natur und Kultur hat sich nichts geändert. Wer also nach einem europäischen Reiseziel sucht, wird sich auch über Ungarn informieren. Dabei stellt sich schnell heraus: In Ungarn gibt es die sogenannte e-Matrica. Was es mit der ungarischen Vignette auf sich hat, sollte man lieber vor der Abfahrt wissen, um lange Kontrollen und hohe Strafen zu vermeiden.

Welche Mautbestimmungen gibt es in Ungarn?

Wie auch in vielen anderen europäischen Ländern gibt es eine Straßennutzungsgebühr in Ungarn. Die Einnahmen können genutzt werden, um die Straßen instand zu halten und durch Vielnutzung entstehende Kosten zu decken. Mit wenigen Ausnahmen (wie zum Beispiel die Autobahn M31) muss für alle Schnellstraßen und Autobahnen eine Vignette vorhanden sein.

Diese ist in Ungarn ausschließlich digital zu erhalten. Die sogenannte e-Matrica muss also nicht mehr aufgeklebt werden. Stattdessen werden alle relevanten Daten beim Mautbetreiber hinterlegt. Dazu zählen: der Fahrzeugtyp, die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze und das zulässige Gesamtgewicht. Kontrolliert werden kann dies von den Behörden anhand des angegebenen Kennzeichens. Der einfachste Weg, um die e-Matrica zu erhalten, ist sie online zu bestellen. So ist sie bei Bedarf auch sofort nutzbar – Vignette Ungarn online bestellen.

Welche e-Vignetten gibt es?

Der Preis der ungarischen Vignette richtet sich vor allem nach zwei Faktoren: dem Fahrzeugtyp und der Gültigkeitsdauer. Anhänger kosten extra und für LKW über 3,5t gibt es noch mal eine Sonderregelung (HU-GO-System). Die e-Matrica gibt es für eine Woche, einen Monat, ein Jahr und ein Jahr komitatsweit.

Letztere Vignetten sind für einen reduzierten Preis zu haben, da sie für ein Jahr gelten, aber nur in einer bestimmten Region (Komitat = Verwaltungseinheit). Für Kurzzeit-Vignetten steht diese Option aktuell nicht zur Verfügung. Nach dem Kauf sollte der sogenannte Kontrollabschnitt ausgedruckt werden – bei einem Kauf vor Ort geschieht das durch die verkaufende Stelle. Online wird eine elektronische Kaufbestätigung verschickt, die auf dem Smartphone gespeichert werden sollte. Der Kontrollabschnitt dient der Kontrolle der Angaben bei Unstimmigkeiten und er muss zwei Jahre aufbewahrt werden.

Wann muss Strafe gezahlt werden?

Beim Verstoß gegen die Vignetten-Pflicht droht eine Geldstrafe. Zum einen ist dies natürlich der Fall, wenn gar keine Vignette vorhanden ist. Aber auch bei falschen Angaben kann es zu einem Bußgeld kommen. Deshalb sollte bei der Eingabe der Daten unbedingt auf Richtigkeit geachtet werden. Dazu zählt ebenfalls, dass die Gültigkeitsdauer genau geprüft wird.

Die Höhe der Strafe kann bei der ungarischen Mautbehörde eingesehen werden. Die Höchststrafe liegt aktuell bei circa 600 Euro. Meist fällt die Strafe für PKW, Motorräder und Wohnmobile aber geringer aus. Kommt ein Schreiben in den Briefkasten, sollte genau nachgelesen werden, wo das Problem liegt.

In einigen Fällen ist mit dem Kontrollabschnitt zu beweisen, dass die e-Matrica vorhanden und korrekt war. Wer einen Fehler gemacht (oder vorsätzlich getäuscht) hat, sollte die Strafe schnell zahlen. Die Zahlungsfrist beträgt meist 60 Tage und anschließend erhöht sich die Geldbuße noch einmal. Verpflichtet zur Zahlung ist der Fahrzeughalter. Nicht zu bezahlen, sollte übrigens keine Option sein: Ein zivilrechtliches Verfahren würde drohen. Somit ist klar zu erkennen, dass jeder Ungarn-Reisende davon profitiert, lieber heute als morgen eine e-Vignette zu erwerben – und dabei genau auf die Korrektheit aller Angaben zu achten.