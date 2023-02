Mountainbike für Einsteiger: 8 wichtige Tipps

Das Fahren auf dem Trail, das Überqueren von Flüssen, das Treten über Felsen, Baumstämme und Wurzeln macht viel Spaß, kann aber auch manchmal erschreckend sein. Deshalb haben wir im Folgenden einige Tipps zusammengestellt, die Radfahrern, die bereits Mountainbike fahren, aber immer noch Angst haben, oder Anfängern in diesem aufregenden Sport das Leben leichter machen.

Tipps für Einsteiger

Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, Kondition und Beharrlichkeit. Wenn wir das Mountainbiken mit nur fünf Worten definieren könnten, dann wären es diese. Das bedeutet, dass ein Fahrer nicht mit einer perfekten Leistung in diesen Sport startet.

Es braucht Zeit und viel Hingabe, um eine gute Leistung beim MTB zu erzielen. In diesem Sinne haben wir heute 8 sehr wertvolle Tipps für Sie ausgewählt, wenn Sie den Startknopf drücken und eine neue Phase im Mountainbiking beginnen möchten.

Die Wahl des richtigen Fahrrads für das Mountainbiking

Zuallererst müssen Sie das richtige Fahrrad für die gewählte Modalität auswählen. Beim MTB gibt es unendlich viele Möglichkeiten, denn es gibt spezielle Designs und Funktionen für diesen Sport.

Die besten sind die aus widerstandsfähigen Materialien wie Aluminium. Das Vorhandensein einer Vorderradfederung ist ebenfalls ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, ebenso wie der perfekte Fahrradsattel. So kann das Fahrrad leicht sein und mögliche Stöße des Vorderrads abfedern, während es sich gleichzeitig bequem anfühlt.

Ob für den privaten oder beruflichen Gebrauch, die Ausrüstung muss zu Ihrer Körpergröße passen. Hochwertige Mountainbikes sind in verschiedenen Größen erhältlich, z.B. extra groß, groß, mittel und klein. Die breite Produktpalette von renommierten Herstellern ist so für eine breite Kundschaft verfügbar – das Sortiment an Mountainbikes von Vitus ist in vielen Varianten in Rahmenhöhen von 39cm bis 53cm erhältlich. Investieren Sie Ihr kostbares Geld in das Fahrrad, das für Sie positive Eigenschaften hat.

Trainieren Sie oft

Es hat keinen Sinn, anzufangen, aufzuhören, anzufangen und wieder aufzuhören. Sie werden auf dem Weg dorthin noch mehr Schwierigkeiten verspüren, und obendrein werden Sie nicht in der Lage sein, weiterzukommen. Bleiben Sie also konzentriert und planen Sie Trainingseinheiten mit einer bestimmten Häufigkeit.

Beginnen Sie mit kurzen Läufen und fangen Sie erst dann mit längeren Strecken an. Das ist für alle Sportarten gut, nicht nur für MTB, sondern für alle Aktivitäten. Auf diese Weise bauen Sie Ausdauer und Kraft auf, um immer länger fahren zu können.

Niemals allein

Für manche ist der Anfang immer das Komplizierteste. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Bewegungen dynamischer gestalten und sich einen Partner zur Unterstützung holen? Vielleicht gibt er oder sie ja irgendwann dem Mountainbiken nach und wird Ihr sportlicher Begleiter.

Eine Person an Ihrer Seite zu haben, ist schließlich großartig, um den Fokus zu behalten, denn man hilft sich gegenseitig in Momenten, in denen man nur noch aufgeben möchte. Das Beste daran ist, dass es beim MTB mehrere Modalitäten innerhalb derselben Übung gibt, sodass Sie sich aussuchen können, welche Sie ausüben möchten.

Seien Sie vorsichtig beim Bremsen Ihres Fahrrads

Wenn Sie mit diesem Sport beginnen, ist es normal, dass Sie ständig bremsen wollen. Da die Hindernisse so vielfältig sind, ist es normal, dass man sich plötzlich erschreckt. Aber seien Sie vorsichtig. Es ist nicht empfehlenswert, dies ständig zu tun, denn es ist notwendig, den Fluss der Strecke aufrechtzuerhalten.

Ein solches plötzliches Abbremsen kann dazu führen, dass Sie in Unfälle verwickelt werden, die vermieden werden könnten. Seien Sie vorsichtig und setzen Sie Ihre ganze Kraft und Entschlossenheit ein, damit das Motorrad zum Stillstand kommt. Und bevor Sie irgendetwas anderes tun, überprüfen Sie, ob die Geschwindigkeit, die Schaltung und andere Teile der Ausrüstung richtig funktionieren.

Nutzen Sie die Bewegung Ihres Körpers zu Ihrem Vorteil

Denken Sie immer daran, dass Mountainbiking in extremem Terrain stattfindet. Der Aufstieg ist hart und der Abstieg ist nicht weit entfernt. Kontrollieren Sie daher Ihren Körper und nutzen Sie das Gewicht Ihres Rahmens, um schwierige Stellen zu erreichen.

Wenn Sie bergauf fahren, sollten Sie sich idealerweise nach vorne lehnen. Dadurch bleibt der Schwerpunkt oben auf dem Hinterrad, was die Traktion ausgleicht. Wenn es bergab geht, machen Sie die umgekehrte Bewegung und werfen Ihren Körper nach hinten.

Wählen Sie einen entspannten Kurs, um mit der Aktivität zu beginnen

Glauben Sie nicht, dass Sie von Anfang an ein Experte sind, sondern kennen Sie Ihre Grenzen. Die Möglichkeit der Frustration ist groß, denn die intensivsten Kurse sind völlig anstrengend. Beginnen Sie daher mit MTB-Kursen, die für Anfänger geeignet sind und bei denen es keine Ablenkungen gibt, die man nur schwer ausblenden kann.

Beginnen Sie mit einem kleinen Anstieg und steigern Sie dann das Tempo. Üben Sie dann das Abfahren und so weiter, bis sich Ihr Körper an die Stücke gewöhnt hat, die auf den mit Hindernissen übersäten Wegen festgenagelt sind. Dann wird Ihnen das Mountainbiken viel leichter fallen und mehr Spaß machen.

Halten Sie einen Wartungs- und Erste-Hilfe-Kit bereit

Wie können Sie ohne einen Wartungs- und Erste-Hilfe-Kasten auf Tour gehen? Schließlich geht es um Wanderwege, Berge und so viele andere Ziele, die von Schwierigkeiten umgeben sind. Wenn Ihr Fahrrad kaputtgeht oder Sie sich unterwegs verletzen, was sollen Sie dann ohne spezielle Ausrüstung tun?

Verlassen Sie also nicht Ihr Haus für ein MTB-Training ohne das nötige Werkzeug. Packen Sie einen kleinen Koffer mit den wichtigsten Utensilien wie Kleinwerkzeug, Wasser, Nahrung, Medizin und Verbandszeug.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Fitness

Neben dem Training für das Mountainbiken ist es wichtig, dass Sie in Form bleiben. Es wird empfohlen, dass Sie eine ausgewogene Ernährung einhalten, die von einem Ernährungsexperten zusammengestellt wurde, und sich regelmäßig bewegen. Krafttraining, wie z.B. Gewichtstraining, ist in diesen Momenten ein großer Verbündeter.

Beim MTB-Sport werden viele Kalorien verbraucht, die mit gesunder Ernährung, regelmäßiger Flüssigkeitszufuhr und Übungen zur Verbesserung der körperlichen Kondition zugeführt werden müssen. Wie wäre es, heute damit anzufangen? Die Chancen sind groß, dass Sie sich in diesen Lebensstil verlieben werden!