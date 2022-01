Nachhaltigkeit: Ein Thema, das auch den Versand betrifft

In Deutschland konnte der Online-Handel ein Wachstum von bis zu 23 Prozent in Gegenüberstellung des Jahres 2020 mit 2019 verzeichnen. Einen wichtigen Faktor, der zu diesem Trend führt, stellen die Pandemie und damit einhergehenden Lockdowns dar, die Einkaufen vor Ort in ausgewählten Bereichen für eine bestimmte Zeitspanne unmöglich machten und vermutlich auch zukünftig machen werden.

Wie lange die Pandemie noch das öffentliche, wirtschaftliche, politische und private Leben beeinflussen wird, ist aktuell nicht abschätzbar. Womit jedoch die gegenwärtige als auch die zukünftigen Generationen mit Gewissheit konfrontiert werden, ist die Notwendigkeit des Umweltschutzes. Klimaziele zu verkünden, ist insofern nicht sinnvoll, wenn keine diesbezüglichen Maßnahmen gesetzt werden. Es braucht eine Umstellung sämtlicher Bereiche des Lebens, die von allen Personen getragen werden muss und eine langfristige Verhaltensänderung bewirkt.

Von diesem Wandel zu einer nachhaltigeren, umweltfreundlichen Haltung ist der Versand nicht ausgenommen. Aufgrund der rasant steigenden Beliebtheit des Online-Einkaufens bedarf es auch hier dringend Veränderungen in vielerlei Hinsicht:

1. Recyclebare Versandmaterialien

Lösungen für einen nachhaltigen Versand bietet unter anderem die Wetropa Group. Es handelt sich hierbei um ein Unternehmen, das anstatt von Worten vor allem Handlungen sprechen lässt, denn es bietet Verpackungslösungen für verschiedenste Unternehmensbranchen, die zu 100 Prozent recycelt werden können, an und pflegt einen wertschätzenden Umgang mit sämtlichen Ressourcen, indem es die Abfallmenge so gering wie möglich hält.

Ressourcenschonende Prozesse bei der Herstellung von Verpackungsmaterialien sowie ihre effiziente Nutzung leisten einen wesentlichen Beitrag für den Schutz der Umwelt und des Klimas. Der Verzicht auf Plastik, von welchem jährlich weltweit bis zu 400 Tonnen produziert werden, unterstützt dieses Bestreben. Daten zeigen, dass im Jahre 2017 in Deutschland bis zu fünf Millionen Tonnen Plastikmüll produziert wurden. Weniger als 16 Prozent konnten davon jedoch recycelt werden. Der Handlungsbedarf ist daher nicht nur gegeben, sondern erlaubt kein Zuwarten mehr. Die vorhandenen Lösungen bieten nachhaltige Versandmöglichkeiten, die eine wesentliche Reduktion des zukünftig produzierten Plastikmülls mit sich bringen können.

2. Exportwege reduzieren

Nicht immer ist diese Möglichkeit geboten, doch wenn diese Option vorhanden ist, sollte sie genutzt werden: Exportwege reduzieren. Flug, Schiff und viele weitere Transportmöglichkeiten belasten unsere Umwelt. Der Kauf von regionalen Anbietern oder Anbietern innerhalb Deutschlands sollte stets bevorzugt werden. Wird das Produkt innerhalb Europas nicht angeboten, so ist es eventuell zielführender, Informationen zu Alternativen einzuholen und diese in seine Kaufentscheidung miteinzubeziehen.

3. Einkäufe planen

Das Planen von Online-Einkäufen macht in vielerlei Hinsicht Sinn: Einerseits kann dadurch Geld gespart werden, da allfällige Versandkosten entfallen, andererseits kommt dies auch der Umwelt zugute.

Sobald die Entscheidung für einen Online-Kauf gefallen ist, gilt es, sich genau zu überlegen, welche Produkte bestellt werden, sodass die Gefahr, mehrere Einzelbestellungen in kürzester Zeit aufzugeben, reduziert werden kann. Auch das Mitbestellen für Verwandte oder Bekannte sowie Nachbarn kann zu einer Reduktion des Bedarfs an Verpackungsmaterial führen. Darüber hinaus muss der Transportweg der Ware im besten Fall einmal und nicht mehrmals zurückgelegt werden.

4. Auf Gebrauchtwaren zurückgreifen

Falls diese Option gegeben ist, sollte sie in Betracht gezogen werden. Oftmals werden Produkte, die beinahe unbenutzt sind und keinerlei Gebrauchsspuren aufweisen, zum Kauf angeboten. Von der Möglichkeit, neuwertige, gebrauchte Waren zu einem geringeren Preis zu erwerben, profitieren nicht nur Umwelt und Klima, sondern auch die eigene Geldbörse.

5. Richtige Entsorgung von Versandmaterial

Der Nutzen sämtlicher angeführter Tipps wird geschmälert, wenn es beim letzten Schritt scheitert: die Mülltrennung. Kartons zusammenzulegen und in den richtigen Container zu befördern, repräsentiert einen kleinen Handgriff, der jedoch einen wesentlichen Beitrag leistet. Oftmals können Papier und Karton wiederverwendet werden, wodurch wertvolle Ressourcen, wie beispielsweise Energie und Wasser, die bei ihrer Produktion benötigt werden, geschont werden können.



Fazit

Für den Schutz der Umwelt und des Klimas muss jeder Mensch Verantwortung übernehmen. Die Auswirkungen des Klimawandels machen nicht vor Grenzen Halt und seine Folgen, wie beispielsweise Ressourcenknappheit, Hitzewellen, Überschwemmungen und vieles mehr können jeden treffen. Da das Versandwesen sich steigender Beliebtheit erfreut, sollte auch hier das eigene Handeln überdacht werden und sich mit jedem Schritt bewusst für nachhaltige Alternativen entschieden werden. Beim Einkaufen sollten Unternehmen, die ressourcenschonende und -wertschätzende Maßnahmen für den Klima- und Umweltschutz setzen, präferiert werden. Mit geringem Aufwand ist es für jede Privatperson möglich, seinen Teil zur Verbesserung bestehender Gegebenheiten zu leisten. Aufgrund der gegebenen Lösungen sind jegliche Ausreden haltlos.