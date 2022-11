6 ausgefallene Geschenkideen, mit denen Sie immer richtig liegen

Alle genannten Geschenkideen haben etwas gemeinsam: sie können an jeden Beschenkten angepasst werden. Nicht nur mit persönlichen Worten, sondern auch mit einem besonderen Foto. Denn individuelle Fotogeschenke stehen total im Trend und geben jedem Geschenk den besonderen Touch. Das Lieblingsfoto kann heute auf fast alles gedruckt oder zu allem hinzugefügt werden.



1. Personalisiertes Überraschungsei

Besonders zu den Feiertagen begegnen sie einem überall: die riesigen Ü-Eier. Doch richtig persönlich wird es erst, wenn Sie die Schokolade vorsichtig öffnen und die beiden Hälften voneinander trennen. In den großen Container können dann allerlei Kleinigkeiten wie Briefchen, ein Schlüsselanhänger oder ähnliches versteckt werden. Die Beschenkten werden Augen machen, wenn sich nicht das altbekannte Spielzeug darin befindet!



2. 15-Minuten-Pause

Wer die Adventszeit stressfrei durchsteht, hat den Modus eines tibetanischen Mönchs bereits erreicht. Für alle anderen eignet sich dieses Geschenk: eine Aufforderung, Pause zu machen. Suchen Sie ein kleines Gedicht oder eine kurze Weihnachtsgeschichte heraus, fügen Sie einen Beutel mit Wintertee hinzu und versehen Sie das Geschenk mit ein paar persönlichen Worten - schon haben Sie ein Präsent, das garantiert für Erholung sorgt und verwertet werden kann! Und mal ehrlich - etwas Pause kann man immer gut gebrauchen.



3. Anzucht-Sets

Spätestens seit Corona haben sich viele neue Hobbygärtner gefunden, die mit ihrem grünen Daumen die Vorgärten verschönern. Wie wäre es also mit einem Anzucht-Set, von dem man sehr lange etwas haben könnte? Ein junger Tannenbaum zum Beispiel, der erst in ein paar Jahren verwendet werden kann und bis in liebevolle Hände gegeben werden muss. Das bleibt auch bei Kindern im Gedächtnis.



4. Der Klassiker „aufgemotzt“

Schokolade geht immer! Aber einfach nur einen schokoladigen Santa Claus zu verschenken, ist dann doch etwas fad. Wie wäre es also mit bunter Bruchschokolade? Hierfür einfach jede handelsübliche Schokolade als Tafel in einem Wasserbad schmelzen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen. Dann mit bunten Linsen, Streuseln, Brezeln oder anderen Leckereien verzieren und kaltstellen. Je mehr Geschmacksvariationen Sie verwenden, desto bunter wird es.

Schlussendlich wird die Schokolade in Stücke gebrochen oder, wer es ordentlicher mag, geschnitten. Schön verpackt, sticht diese Schokolade definitiv hervor.



5. Lustige Kuschelsocken

Beobachtet man die aktuelle Lage, kann man sich denken, dass es in vielen Haushalten kühler werden wird. Ein Grund mehr, sich süße Kuschelsocken zuzulegen. Die gibt es nicht nur in allen Größen und Ausführungen, sondern auch mit zahlreichen Motiven. Vielleicht werden diese Socken ein würdiger Gegner zu den angesagten Weihnachtspullovern?





6. Selbstgemachte Schneekugel

Glas, Glitzer, Motiv - fertig! So schnell und einfach kann es gehen, eine persönliche Schneekugel zu basteln. Damit punkten Sie nicht nur bei den Großeltern, sondern auch bei Freunden und Kindern. Besonders, wenn sich im Inneren der Kugel eine schöne Erinnerung befindet.

Also - bis zum Nikolaus ist es nicht mehr lange!