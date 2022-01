Onlinerabatte finden und sparen - eine Herausforderung für sich

Wenn die Vielfalt der Transparenz im Weg steht



Onlinehändler stehen in einem starken Wettbewerb. Dabei steht nicht nur der günstigste Preis, sondern auch der beste Rabatt im Fokus. Es gibt praktisch kein Produkt, für das ein potenzieller Käufer keinen Rabattgutschein finden wird. Das Kontingent an Onlinerabatten ist unerschöpflich. Doch ebenso verhält es sich bei Gutschein- und Rabattportalen, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen und sich vervielfacht haben. Wo und wie sucht man am besten und wie viel Zeit braucht man, um sich die größtmögliche Ersparnis zu sichern? Fakt ist, dass die Vielfalt der Rabattmöglichkeiten zur enormen Unübersichtlichkeit führt. Während einige erfahrene Onlinekäufer wissen, wo sie am meisten sparen können, sucht ein Großteil der Onlinebesteller sehr lange nach dem passenden Rabatt. Das geht einfacher, wenn man sich nicht in vielen kleinen Portalen umsieht und letztendlich den Überblick verliert.



Mit Onlinerabatten ohne stundenlange Suche sparen



Ein gutes Beispiel für eine übersichtliche Seite mit einem großen Pool an Onlinerabatten ist Spartanien.de. Hier kann man an Aktionen teilnehmen und Wertgutscheine für große Shops und Onlinehändler erhalten. Ein großer Vorteil beruht darauf, dass man nicht erst zum Zeitpunkt des geplanten Kaufs auf die Suche gehen muss. Das Prinzip der Wertgutscheine funktioniert ganz einfach. Wer an einer Aktion teilnimmt und sich den Rabattgutschein sichert, löst ihn ganz einfach beim nächsten Einkauf bei dem Händler ein, von dem der Rabatt bereitgestellt wurde. Es liegt in der Natur des Menschen, sich über ein Produkt mit zusätzlicher Ersparnis noch mehr zu freuen, als über das gleiche Angebot zum Normalpreis. Dass die Gutscheinjagd boomt, baut auf dem Wunsch nach dem besten Preis beim Shopping im Internet auf. Dennoch gibt es viele Käufer, die auf diesen Vorteil verzichten.



Warum Kunden ihr Sparpotenzial beim Onlineshopping verschenken



Nicht jeder hat die Zeit, sich einige Stunden in der Woche mit der Suche nach Onlinerabatten zu beschäftigen. Dazu kommt, dass viele Käufe im Internet spontan erfolgen und auf emotionalen Entscheidungen beruhen. Der Wunsch nach einem Produkt geht häufig damit einher, die Wartezeit zu verkürzen und es schnell zu besitzen. Das wiederum führt dazu, dass man gar nicht erst nach einem Rabatt sucht und die Kaufabwicklung ohne die Eingabe eines Gutscheins abschließt. Viele Umfragen beschäftigen sich mit diesem Thema und führen zum Ergebnis, dass jeder Onlinerabatte nutzen würde, wenn die Suche einfacher wäre. Im Unterbewusstsein setzt der potenzielle Käufer die mögliche Ersparnis ins Verhältnis zur Zeit für die Rabattsuche. Kann er hier keinen wirklichen Mehrwert erkennen und geht davon aus, dass sich die Suche nicht lohnt, erfolgt der Einkauf ohne die Nutzung des vorhandenen Einsparpotenzials.

Wer sucht, der findet. Das gilt auch für Onlinerabatte, die es auf zahlreichen Portalen und für jedes erdenkliche Produkt gibt. Da dieser Bereich sehr unübersichtlich ist, lohnt sich der Blick auf Möglichkeiten, Zeit bei der Rabattsuche zu sparen. Die Möglichkeit durch eine Teilnahme an Aktionen Wertgutscheine zu erhalten, ist eine einfache Methode, um sich für die größten und bekanntesten Shops im Web einen adäquaten Preisvorteil zu sichern.