Pakete nach Frankreich versenden: Das sollte man wissen

Allgemeine Hinweise zum Paketversand



Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union. Dies bedeutet, dass bei dem Brief- und Paketversand nach Frankreich keine Zollbeschränkungen beachtet werden müssen.

Steuerliche Sonderregelungen treten nur bei Sendungen in einige der ehemaligen Kolonien Frankreichs, sogenannte Überseegebiete, auf. Dazu gehören Saint-Martin, Martinique, Mayotte, Réunion, Französisch-Guyana und Guadeloupe. Diese Gebiete zählen zwar rein rechtlich zu Frankreich, jedoch gehören sie nicht zum Zollgebiet der EU.

Lieferdauer eines Pakets von Deutschland nach Frankreich



Abhängig vom Paketdienst kann die Lieferzeit einzelner Pakete variieren. Im Durchschnitt beträgt die Lieferzeit jedoch zwischen drei und sieben Werktagen. Um eine fristgerechte Zustellung zu garantieren empfiehlt es sich, etwa zwei Werktage auf die angegebene Lieferzeit zu addieren.

Korrekte Schreibweise der Anschrift



Beim Paketversand nach Frankreich muss auf die korrekte Anschrift geachtet werden, da diese in einigen Punkten von der Anschrift die in Deutschland üblich ist, abweicht.



Der Nachname wird in Frankreich immer in Großbuchstaben geschrieben um diesen zweifelsfrei vom Vornamen des Empfängers unterscheiden zu können.

Straßen und Ortsnamen werden ebenso großgeschrieben und die Hausnummer wird nicht wie in Deutschland üblich hinter den Straßennamen angegeben, sondern davor platziert.

Das Land wird üblicherweise in Deutsch und einmal entweder in Englisch oder Französisch angegeben.



Beispiel einer französischen Anschrift:

Madame Anais DORIN

14 RUE DE BELGRADE

75001 Paris

Frankreich / FRANCE





Was vor dem Versand beachtet werden muss



In großen französischen Städten sind Haustüren oft mittels eines speziellen Pincodes gesichert. Damit der jeweilige Lieferdienst beziehungsweise der Paketzusteller eine Möglichkeit hat, in das Treppenhaus der Lieferadresse zu gelangen, ist es wichtig, den Pincode in der Adresszusatzzeile der Lieferanschrift zu notieren.



Bei allen Paketdiensten können die Pakete einfach per App auf dem Smartphone frankiert werden. Dazu muss zuerst die App des Paketdienstes im App Store heruntergeladen werden und im Anschluss wird nach dem Kauf des Labels dieses im Paketshop gedruckt und am Paket angebracht.





Was bedeutet CEDEX und CIDEX?



In manchen französischen Postanschriften ist der Zusatz CEDEX oder CIDEX angegeben.



CEDEX ist eine Art Großkunden-Postleitzahl. Das bedeutet, dass es ausschließlich Unternehmen möglich ist, eine CEDEX-Postleitzahl direkt bei La Poste in Frankreich zu beantragen. Der Vorteil, den CEDEX-Sendungen mit sich bringen ist, dass diese direkt ab dem Postverteilzentrum zugestellt werden und so deutlich schneller beim gewünschten Empfänger ankommen.



CIDEX hingegen wird verwendet, wenn der Empfänger in einer eher ländlichen Gegend Frankreichs oder in einer Wohnsiedlung lebt. Hierbei handelt es sich um Anschriften von sogenannten Briefkastenanlagen. Jeder Bewohner hat dort ein eigenes Fach, in dem seine Briefe und Pakete von den Lieferdiensten abgelegt werden. Dieses System hat für Post- und Paketdienste den Vorteil, dass sie nicht alle Bewohner einzeln beliefern müssen.

Sendungsverfolgung



Pakete, die von Deutschland mittels Paketversand nach Frankreich geschickt werden, können mit Hilfe der Sendungsnummer jederzeit online verfolgt werden, egal in welchem Land sie sich gerade befinden.

Zoll und Einfuhrbestimmungen



Wie auch in anderen Ländern, gibt es beim Paketversand nach Frankreich bestimmte Gegenstände und Güter, die nicht oder nur in bestimmten Mengen in das Land eingeführt werden dürfen.

Dazu zählen unter anderem Drogen, Feuerwerkskörper, alkoholische Getränke, Tabak, Medikamente, jugendgefährdende und verfassungswidrige Schriften und Medien oder auch Kampfhunde der Kategorie 1.