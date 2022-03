Pakete nach Frankreich versenden: Das sollte man wissen

Pakete nach Frankreich versenden - Wie geht das?

Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in Frankreich mehrere Unternehmen, welche für die Zustellung der Post zuständig sind, sodass es auf den ersten Blick ein wenig unübersichtlich erscheinen mag. Das muss aber gar nicht sein, denn tatsächlich ist es leicht zu verstehen. Die klassische “La Poste” ist im Prinzip unsere Deutsche Post, Colissimo ist eher für die Paketzustellung verantwortlich und wäre daher unsere Version von DHL. Dann gibt es aber noch Chronopost, welche für den Expressversand zuständig ist und zugleich gibt es die DPD, welche auch in Deutschland genutzt werden kann. Wenn man daher ein Paket verschicken möchte, kann man sich sicher sein, dass es in Frankreich von Colissimo ausgeliefert wird. Sobald man sein Paket in Deutschland bei einem der Versand Institute abgeschickt hat, dann wird dies nach Speyer befördert, wo es an die französische Post übergeben wird. Von hier aus geht es an eine der drei internationalen Sortierzentren, in Chilly Mazarin, Toulouse oder Carvin. Im Anschluss macht sich das Paket auf den Weg zum Empfänger.

Extra Anmerkung: Da es sich bei Frankreich um ein EU-Land handelt, muss man sich keine Sorgen, bezüglich des Zolls machen. Dies gilt allerdings nicht für französische Kolonien, wie Martinique, Französisch-Guayana oder Mayotte.

Wie funktioniert die Sendungsverfolgung?

Der Paketversand nach Frankreich beginnt bei einem der deutschen Anbieter, wie Asendia. Diese geben einem in der Regel eine Nummer zur Sendungsverfolgung, welche dann beim Tracking oder auch bei der La Poste Webseite eingegeben werden kann. So kann man genau sehen, wo sich das Paket befindet.

Wie teuer ist es ein Paket oder Brief nach Frankreich zu schicken?

Die Kosten für ein Paket oder einen Brief nach Frankreich variieren je nach Gewicht und Größe. So beginnen die Kosten für einen Brief bei 1,10 Euro oder auch eine Postkarte für 0,95 Euro. Die Kosten für ein Paket der Größe M bis zwei Kilogramm starten bei 8,89 Euro bis hin zu einem Paket bis fünf Kilogramm für satte 48,99 Euro.

Wie langer dauert es in der Regel ein Paket nach Frankreich zu schicken?

Die Länge des Versands hängt ganz von dem Anbieter ab, in der Regel liefern die Anbieter die Pakete aber bereits nach drei Tagen aus. Wenn es sich eher um einen Brief handelt, dann liegt die Länge des Versands oftmals bei vier Tagen. Man sollte aber beachten, dass nur Werktage zählen. Wenn man um die Weihnachtszeit oder um die Feiertage verschickt, kann sich die Versandzeit entsprechend verlängern.

Was hat es mit CEDEX auf sich?

Hat man eine Adresse bekommen, an die man gerne ein Paket nach Frankreich schicken möchte, doch plötzlich steht auf der Adresse CEDEX? Davon sollte man sich nicht irritieren lassen.

CEDEX ist im Prinzip eine Postleitzahl für Großkunden, welche es den Versandunternehmen vereinfacht, die Pakete und Briefe richtig zuzuordnen. Solche Postleitzahlen können nur Unternehmen beantragen und müssen dies direkt vor Ort bei La Poste machen. Dies hat den Vorteil, dass Unternehmen mit CEDEX in der Regel schneller ihre Post geliefert bekommen.