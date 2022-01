Brückentage in Nordrhein-Westfalen: Die besten Urlaubszeiten im Arbeitsjahr 2022

Osterurlaub in NRW: Zehn Tage frei durch Brückentage



Die Aussichten auf einen möglichst langen Urlaub beginnen im Jahr 2022 im April. Hier bieten die Ostertage eine perfekte Möglichkeit, um auch mit wenigen Urlaubstagen eine längere Auszeit zu nehmen. Nehmen Sie sich einfach vom 9. bis zum 24. April frei: Das sind sechzehn freie Tage, für die Sie nur acht Urlaubstage opfern müssen.



Andernfalls können Sie nur die vier Tage nach Ostermontag frei nehmen, also vom 19. bis zum 22. April. So erhalten Sie durch die Osterfeiertage eine Urlaubszeit von neun Tagen, die mit dem Karfreitag am 15. April beginnt und sich auf die ganze Folgewoche ausdehnt.



Sommerurlaub für Clevere: Die Feiertagskette im Mai und Juni



Im Mai und Juni können Sie durch Christi Himmelfahrt und Pfingsten einen längeren Urlaub herausschlagen. Wer den Freitag nach Christi Himmelfahrt, also den 27. Mai, freinimmt, erhält bereits ein viertägiges Wochenende. Nehmen Sie sich vom 7. bis zum 10. Mai frei, erhalten Sie durch den freien Pfingstmontag am 6. Juni einen Urlaub von neun Tagen.



Noch mehr ermöglicht Ihnen Fronleichnam am 16. Juni: Wie immer handelt es sich hier um einen Donnerstag, Sie können also den Freitag als Brückentag frei nehmen. Wenn Sie wollen, können Sie sogar eine Feiertagskette aus Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam bauen: Dafür nehmen Sie sich vom 27. Mai bis zum 15. Juni frei und verlieren nur 14 Urlaubstage, obwohl Sie an 25 Tagen frei machen.



Diese Zeit eignet sich übrigens perfekt für einen verfrühten Sommerurlaub: Weil in den meisten Bundesländern die Sommerferien erst Anfang Juli beginnen, werden Sie im Mai und Juni noch relativ viel Ruhe haben.



Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen und Weihnachten: Urlaub in Herbst und Winter



Mit dem Tag der Deutschen Einheit war 2021 nicht viel zu holen: Der 3. Oktober fiel hier auf einen Sonntag. In diesem Jahr ist es ein Montag, der somit das vorangegangene Wochenende verlängert: Beantragen Sie vom 4. bis zum 7. Oktober Urlaub, können Sie so ganze neun freie Tage herausholen.



Im Oktober können Sie außerdem am 31.10. Urlaub beantragen: Weil der Feiertag Allerheiligen in diesem Jahr ein Dienstag ist, kann der Montag als Brückentag fungieren und Ihnen ein viertägiges Wochenende verschaffen. Wer einen längeren Herbsturlaub wünscht, erreicht das mit zusätzlichen Urlaubstagen vom 2. bis zum 4. November.



Etwas ungünstiger sieht es zu Weihnachten aus: Der zweite Weihnachtsfeiertag ist der Einzige, der auf einen Wochentag fällt. Trotzdem können Sie etwas herausschlagen, indem Sie sich vom 27. bis zum 30. Dezember frei nehmen. Ihr Weihnachts- und Neujahrsurlaub umfasst dann neun Tage.