Der Deutschen liebste Reiseziele: wohin geht es in den Urlaub?

Die Klassiker Italien und Griechenland

Vieles ändert sich, doch eines bleibt: Italien gilt nach wie vor als eines der beliebtesten Reiseziele deutscher Urlauber. Kein Wunder, denn das südeuropäische Reiseziel ist nicht so weit entfernt, bietet aber trotzdem gewünschte Exotik: weitläufige Strände, romantische Städte und kulinarische Highlights sorgen dafür, dass es in Italien immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Ebenfalls nicht weit entfernt und neben Italien liegend, befindet sich ein weiteres Lieblingsland der Deutschen, wenn es um den jährlichen Erholungsurlaub geht. Griechenland dürfte allein schon wegen seiner über 6.000 Inseln als Favorit gelten. Eine dieser beliebten Trauminseln ist Korfu, welche die Lieblingsinsel der Kaiserin Sissi war. Die Nationalfrucht ist die eigentlich aus China stammende Kumquat (Zwergorange), die zu allen möglichen Leckereien verarbeitet wird. Abgerundet wird das Profil mit einem Mosaik aus antikem Erbe, moderaten Unterkunftskosten und imposanten Gebirgszügen.

Urlaub in Österreich und Deutschland

Wenn auch Italien und Griechenland mit ihrer überschaubaren Flugzeit von zwei bis vier Stunden zu weit weg erscheinen, lassen sich Deutsche auch gern im Nachbarland Österreich nieder, um einen spannenden Urlaub zu erleben. Zum Beispiel in den kulturreichen Großstädten Salzburg oder Wien. Wer auf der Suche nach einem Gletschererlebnis ist, findet sich am besten am Heiligenblut am Großglockner ein. Wandern lässt es sich am besten am PillerseeTal in den Kitzbüheler Alpen in Tirol und im Nationalpark Hohen Tauern lässt sich das Naturspektakel der Krimmler Wasserfälle bestaunen.

Noch näher und ebenso schön ist Urlaub im eigenen Land. Wert jetzt an den obligatorische Campingplatz an der Ostsee denkt, der irrt. Denn außergewöhnliche Reiseziele in Deutschland gibt es mehr als genug. Lust, den höchsten Wasserfall Deutschlands zu bestaunen? Dann ab in den Schwarzwald, wo sich das atemberaubende Schauspiel im kleinen Städtchen Triberg abspielt. Vielleicht soll es aber auch auf die 40 Meter hohen Felsen der Externsteine im Teutoburger Wald gehen, die dort monolith-artig aus dem Boden ragen und angeblich eine magische Wirkung auf ihre Besucher haben, welche mit einer unwiderstehlichen Mystik verzaubert werden.

Wer im Saarland unterwegs ist, darf sich keinesfalls die Saarschleife und eine Wanderung auf dem 42 Meter hohen Baumwipfelpfad nicht entgehen lassen. An der Ostsee befindet sich ein weiteres Naturwunder: der Kreidefelsen Königsstuhl im Nationalpark Jasmund. Wälder, Moore und Täler werden am besten zur herbstlichen Farbenpracht in der Lüneburger Heide erkundet. Und ein verwildertes Venedig-Feeling kommt in den hunderten von kleinen Wasserstraße im Spreewald auf.

Wenn es etwas teurer und weiter weg sein darf

Deutsche Urlauber verreisen aber auch gern ans Ende der Welt. Oder zumindest in diese Richtung, denn die Dominikanische Republik gilt seit vielen Jahren als beliebtes Reiseziel und wird es wohl auch in den nächsten Jahren bleiben. Der Inselstaat zwischen dem Atlantik und der Karibik gilt als wahrhaftiges Eldorado für Erholungssuchende, was sich unter anderem auf das tropische Klima zurückführen lässt. Wer das nötige Kleingeld besitzt, reist zu den Trauminseln der Malediven, um sich an einem der paradiesischen Strände niederzulassen und azurblaues Wasser mit beeindruckenden Korallenriffen zu genießen und zu bestaunen. In der Hauptstadt Malé gibt es einiges zu entdecken: zahlreiche Restaurants und Läden, einen großen Fischmarkt und die „Friday Mosque“. Dabei handelt es sich um eine Moschee, welche im 17. Jahrhundert aus weißen Korallen geschnitzt wurde.