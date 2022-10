Die fantastischsten Strände in Spanien

Die berühmtesten Reiseziele wie Ibiza und die wunderschönen Mallorcas Sehenswürdigkeiten sind ebenso faszinierend wie die anderen herrlichen Inseln in ganz Spanien. Aber die natürliche Schönheit Spaniens geht weit über diese bekannten Reiseziele hinaus.

Beste Jahreszeit für Reisen

Wenn der Besuch der schönsten Strände an der spanischen Küste zu den Reiseplänen gehört, ist die beste Reisezeit für Spanien sicherlich der Sommer, der im Juli beginnt und im August seinen Höhepunkt erreicht. Aufgrund des heißen Klimas gibt es im Sommer in einigen Regionen Spaniens Regenfälle, die für Abkühlung sorgen, ohne die Reise der Touristen zu beeinträchtigen.

Spaniens schöne Küstenlinie

Die spanische Küste ist reich an Stränden mit ruhigem und kristallklarem Wasser. Es sind Inseln, die wahre Hochburgen der Natur sind. Spanien hat sogar einen Strand innerhalb einer Bucht. So kann der Reisende sein Ziel und den Strand, den er auf dieser Reise genießen kann, selbst wählen.

Playa de las Canteras, Gran Canaria

Die Insel Gran Canaria ist der perfekte Ort für Ihren nächsten Urlaub mit Familie oder Freunden. Gran Canaria ist die schönste Insel Spaniens und überrascht mit ihrer Sauberkeit und ihren exotischen Bäumen. Und auf Gran Canaria finden wir die Playa de las Canteras mit ihrem gelben Sand, der diesen Strand, der der längste der Insel ist, einnimmt.

Foto: Unsplash.com

Strandbesucher lieben Playa de las Canteras wegen seines Korallenriffs. Und wenn man gerne surft, taucht oder windsurft, wird dieser Strand Ihr Lieblingsort in Spanien sein. Wenn es Zeit ist, etwas zu essen, sind die Restaurants und Bars entlang der Küste von Las Canteras strategisch platziert.

Playa de Laga, Baskenland

Wenn der Reisende durch das Baskenland fährt, ist Playa de Laga ein Muss, um sich in den sauberen Gewässern dieses unglaublichen Ortes zu entspannen. Obwohl es sich um eine kleine und felsige Küste handelt, ist der Strand wunderschön und gewinnt im Handumdrehen die Liebe der Touristen, die ihn mit dem Wissen verlassen, dass sie bald wiederkommen werden.

Die Bäume, die die Playa de Laga umrahmen, tragen auch dazu bei, dass es selbst im Sommer kühl ist. Der Strand wird von Familien, jungen Leuten und Freundesgruppen stark frequentiert, ist aber nicht sehr belebt.

Cala Salada, Ibiza

Cala Salada ist der Liebling unter den Stränden Ibizas und ein Favorit unter Spaniern und Touristen. Es ist ein kleiner, schöner Strand, der von Bergen und Pinien umgeben ist, die die Szenerie noch schöner und natürlicher machen. Cala Salada heißt so, weil er in zwei schmale Buchten unterteilt ist: Salada und Saladeta. Beide sind klein, aber unglaublich ruhig, und die Farbe des Meerwassers ist unbeschreiblich.

Einer der Unterschiede ist, dass Cala Salada belebter ist und viele Touristen hat. Saladeta ist ruhiger, mit weniger Menschen. Um nach Saladeta zu gelangen, müssen die Touristen durch die Klippen von Cala Salada wandern.

Es Caragol, Mallorca

Es gibt mehr als 300 Strände auf der Insel Mallorca, aber der Strand Es Caragol zieht die Aufmerksamkeit auf sich, weil er einer der besten Strände Europas ist. Dort gibt es fast keine Gebäude und die Farbe des Meeres ist unglaublich.

Der feine weiße Sand ist ideal für Spaziergänge entlang der Küste. Der Tourist sollte sich an der Stadt Campos orientieren. Von dort aus führen mehrere Straßen zu den paradiesischen Stränden Spaniens.

La Herradura, Andalusien

Dieser Ort liegt im andalusischen Bezirk von Granada und obwohl er sehr klein ist, ist er eines der beliebtesten Ziele für Touristen, auch für Spanier. Seine Berühmtheit verdankt er den Unterwasseraktivitäten, die er bietet. Eines der Ziele für den Sommer in La Herradura ist der Strand Cantarriján in Almunecar. Dieser Strand ist sehr angenehm und von seltener Schönheit. Er bietet eine üppige Natur und eine großartige Umgebung für Paare, die FKK lieben.

Playa de las Catedrales, Rias Altas, Galicien

Dieser fantastische Strand an der Nordküste Galiciens hat starke Wellen und eiskaltes Wasser, aber das trägt nur dazu bei, dass die Aussicht am Playa de las Catedrales fantastisch ist! Eine der wichtigsten Postkarten von Rias Altas.

Foto: Unsplash.com

Ein Spaziergang ist nur möglich, wenn die Flut niedrig ist. Aber was an diesem Strand neben der Farbe des blauen Meeres am meisten bezaubert, sind die Denkmäler, die er an der Küste Spaniens bildet.

Es sind Höhlen mit ihren Kuppeln und Bögen in anderen Bögen, die eine von der Natur geschaffene Architektur bilden. Deshalb wird sie auch Catedral do Mar (Kathedrale des Meeres) genannt.

Strand La Concha, San Sebastian

Die Stadt San Sebastián hat das Privileg, einen Strand wie La Concha zu haben, der so perfekt ist und so abgerundete Formen aufweist, dass er wie eine handgefertigte Zeichnung aussieht. Der Strand liegt in einer Bucht, und das ist sensationell. Das ganze Jahr über weht ein erfrischender Wind vom Meer her und lädt die Touristen zu einem Spaziergang am goldenen Sandstrand von La Concha ein. Er ist sehr lang und lädt zu langen Spaziergängen ein.

Der Strand La Concha ist eine von Bergen umgebene Bucht, die vor sehr starken Wellen geschützt ist. Die Aussicht, die sich hier im Zentrum von San Sebastian bietet, bleibt den Touristen, die hier vorbeikommen, für immer in Erinnerung. Wirklich unglaublich.

Playa de Ses Illetes, Formentera

Diejenigen, die Ibiza lieben, werden sicherlich dem Charme der Strände von Formentera auf den Balearen erliegen. Einer von ihnen ist der Strand Ses Illetes, der mit seinem herrlichen Wasser als einer der schönsten Strände der Welt gilt.

Foto: Unsplash.com

Segel- und Tauchbegeisterte haben den Strand von Ses Illetes als ihren Favoriten für diese Wassersportarten gewählt. Außerdem befindet sich dieser Strand in einer so privilegierten Lage, dass der Reisende Ibiza sogar von oben sehen kann.

Playa Capobino, Marbella

Der wunderschöne, mit extrem klarem Wasser ausgestattete Cabopino in Marbella ist bereits zu einem sicheren Ziel für viele Familien und Freunde geworden, die im Urlaub oder an den Wochenenden entspannen möchten.

An einigen Stellen des Strandes ist das Wasser sehr klar und seicht, ideal für Kinder. Es ist möglich, einige Fischarten an der Wasseroberfläche zu sehen. Im Hafen von Cabopino legen auch viele Yachten an.

Bars, Restaurants und Parkplätze sind am Strand von Cabopino gut zu finden. Es ist sogar möglich, Bootsausflüge zu unternehmen, um Delfine in günstigen Gegenden des Cabopino-Meeres zu beobachten, das zu den schönsten Stränden Europas zählt.