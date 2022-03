Endlich wieder Urlaub: Veranstalter erwarten Rekordsaison

Klassische Ziele am Mittelmeer gefragt

Bereits seit Januar verzeichnen die großen Reiseveranstalter und auch die Airlines eine hohe Nachfrage nach Warmwasserzielen am Mittelmeer. Die Lufthansa-Tochter Eurowings gab bereits bekannt, dass sie Deutschlands Lieblingsinsel Mallorca in der Hauptsaison bis zu 380-mal pro Woche von diversen Flughäfen aus anfliegen wollte. Auch die beiden großen Billigfliegern Ryanair und Easyjet sowie Pauschalreiseveranstalter wie TUI erwarten eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau 2019.

Aktuelle Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine werden sich nach Ansicht der Experten nicht auf die Reiselust des Durchschnittsbürgers auswirken. Folgen hat der Krieg nur für Fernreisende nach Asien, da der russische Luftraum aktuell gesperrt ist. Auch Reisen inlnerhalb Russlands und der Ukraine wurden abgesagt, doch diese machen einen sehr geringen Anteil an Urlaubsreisen insgesat aus.

In Spanien werden Mietwagen knapp

Besonders gefragte Länder wie Spanien können schon jetzt kaum mit der Nachfrage mithalten. So warnten Reiseveranstalter (wieder einmal) vor Mietwagenknappheit vor allem auf den gefragten Balearen und Kanaren. An einigen Orten wie der Playa de Palma auf Mallorca kann es obendrein zu Engpässen beim Hotelangebot kommen. Zwar sind die Hotels wieder wie gewohnt geöffnet, doch es fehlt wie überall in Europa an Personal im Gastgewerbe.

Viele Urlauber können sich jedoch selbst helfen. So lassen sich mit einem Vokabeltrainer für Spanisch einige Grundkenntnisse erwerben, die die Kommunikation vor Ort erheblich erleichtern. Dies eröffnet wieder neue Möglichkeiten bei der Suche nach originellen Unterkünften oder bei Mietwagen von kleineren Anbietern. Einfacher haben es Reisende mit Wohnmobil: Sie nehmen Unterkunft und Fahrzeug ganz einfach von zu Hause mit.

Die letzten Frühbucherrabatte enden jetzt

Bei den meisten Reiseveranstaltern läuft die Zeit der großzügigen Frühbucherrabatte für die Sommersaison Ende März mit dem Start der Osterferien aus. Allerdings dürfte es auch danach noch attraktive Angebote geben. So sehen die Veranstalter eine große Gruppe Kurzentschlossener, die nur ganz kurzfristig ihren Sommerurlaub buchen wird. Zu groß ist bei dieser Gruppe die Verunsicherung, dass es zu erneuten Restriktionen durch ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie kommen könnte.

Dazu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren wie die steigenden Energiepreise. Diese belasten Urlauber gleich doppelt: Zum einen, weil sie selbst weniger im Portemonnaie haben, zum anderen weil die Preise für Benzin, Flugtickets und viele andere Dinge rasant steigen. Experten raten darum dazu, möglichst bald zu buchen, ehe die Veranstalter die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben.