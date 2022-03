Frankreich: Bald fast keine Zutrittsbeschränkungen mehr

Wer in Frankreich ein Restaurant oder Museum besuchen möchte, muss bisher seinen Impfpass vorzeigen. Dies soll schon bald nicht mehr erforderlich sein. Auch die Maskenpflicht in Innenräumen wird wohl enden.

Restaurant-Besucher müssen ab 14. März nicht mehr ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzeigen. Gleiches gilt in Fernzügen, Kinos und Museen.

Menschen in Frankreich kommen demnächst wieder ohne Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder negativen Test in Restaurants, Fernzüge, Kinos und Museen.

Ab dem 14. März werde die derzeitige Pflicht zum Vorzeigen des «Pass Vaccinal» («Impfpass») ausgesetzt, sagte Premierminister Jean Castex im Sender TF1. Der «Pass vaccinal» liefert den Nachweis über Impfschutz oder Genesenenstatus.

Nur für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Altersheimen soll eine Art 3G-Regelung bestehen bleiben: also die Pflicht, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein («Pass sanitaire»).

Angesichts sinkender Corona-Zahlen soll - ebenfalls am 14. März - auch die Maskenpflicht in Innenräumen in Frankreich fallen, wie Castex ankündigte. Einzige Ausnahme soll der öffentliche Verkehr sein.