GDL kündigt neue Streiks im Personenverkehr an

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich von Montag bis Mittwoch auf einen erneuten Streik einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihre Mitglieder zum zweiten Mal in der laufenden Tarifrunde aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

«Sie streiken für mehr Löhne, für den Schutz ihrer Rente», sagte GDL-Chef Claus Weselsky in Berlin. Die Wut unter den Mitgliedern auf das Management sei groß.

Streik soll am Montagmorgen beginnen

Anders als in der vergangenen Woche haben die Fahrgäste dieses Mal mehr Zeit, sich auf den Streik einzustellen. Im Güterverkehr soll der Ausstand jedoch schon am Samstagnachmittag um 17 Uhr beginnen. Im Personenverkehr soll der Streik am Montag (23. August) um 2.00 Uhr beginnen und am Mittwoch um 2.00 Uhr enden.

In der vergangenen Woche hatte die GDL den Fern-, und Nahverkehr bei der Deutschen Bahn über zwei Tage bestreikt. Die Deutsche Bahn richtete einen Notfahrplan ein, musste den größten Teil der Fahrten aber streichen. Im Güterverkehr dauerte der Streik noch einige Stunden länger.

Auch der erneute Streik dürfte wieder Millionen Fahrgäste treffen, darunter viele Urlaubsreisende. In zehn Bundesländern sind noch Schulferien.

Bahn will ein Viertel des Fern-Fahrplans aufrecht halten

Die Deutsche Bahn will beim Streik der GewerkschaftDeutscher Lokomotivführer (GDL) rund ein Viertel des normalenFahrplans im Fernverkehr anbieten. Im Regional- und S-Bahnverkehrwiederum peilt die Bahn erneut etwa 40 Prozent des Zugverkehrs an,wie der Konzern am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die GDLangekündigt, von Montag bis Mittwoch der kommenden Woche denPersonenverkehr zu bestreiken. Bereits ab diesem Samstag hat dieGewerkschaft auch zum Streik im Güterverkehr aufgerufen.

Laut Bahn sollen auf ausgewählten Hauptstrecken etwa zwischenBerlin-Köln, Hamburg-Köln, Hamburg-Frankfurt oder München-Stuttgartdie Fernzüge ab Montag im Zwei-Stunden-Takt fahren. Zwischen Münchenund Berlin verspricht der Konzern mehrere Fahrten am Tag, ebensozwischen der Hauptstadt und Frankfurt. «Die Anzahl der angebotenenZüge wird jedoch je nach Region stark schwanken», hieß es am Freitag.

Kostenlose Streik-Rufnummer

Die Bahn will für die Fahrgäste eine kostenlose Streik-Rufnummereinrichten und hat mehrere Kulanzregelungen angekündigt: So sollenvor allem gebuchte Tickets, die vom 23. bis einschließlich 24. Augustvom Streik betroffen sind, bereits ab diesem Samstag biseinschließlich 4. September flexibel genutzt werden können. Auch beiSpar- und Supersparpreisen werde die Zugbindung entsprechendaufgehoben.

Der Konzern rechnet ab Mittwoch, 25. August, wieder mit einemweitgehend normalen Ablauf im Bahnverkehr.