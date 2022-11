Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg – die Top 5 Ausflugsziele

Baden-Württemberg ist ein abwechslungsreiches Bundesland, das an den Bodensee, Frankreich und die Schweiz angrenzt. Man findet dort eine große Auswahl an Sehenswürdigkeiten und Unternehmungen für verschiedenste Geschmäcker.

Wir stellen Ihnen im Folgenden die Top 5 Ausflugsziele in Baden-Württemberg vor. Weitere Ausflugsziele und Insider-Tipps finden Reisende in lokalen Portalen wie dem Karlsruhe Insider.

Baden-Württemberg – vom immergrünen Schwarzwald zum mediterranen Bodensee

1. Natur und Wein – der badische Weinradweg

Baden-Württemberg gehört zu den deutschen Bundesländern, die für ihre Weinberge und den Weinanbau bekannt sind – sowohl Wein-Liebhaber als auch Natur-Fans finden hier interessante Ausflugsziele.

Der badische Weinradweg führt durch die schönsten Weinberge der größten badischen Weinregionen:

● Markgräflerland

● Kaiserstuhl

● Tuniberg

● Breisgau

● Ortenau

● Kraichgau

● die badische Bergstraße

Der Radweg verbindet diese Regionen auf rund 460 Kilometern Strecke. Er beginnt in Grenzach an der Deutsch-Schweizer Grenze und endet in Laudenbach. Entlang des Wegs gibt es über 300 Weinbaubetriebe, Winzergenossenschaften, Vinotheken und weintouristische Highlights sowie ausreichend Bett & Bike Betriebe, Radwerkstätten und E-Bike-Ladestationen.

2. Wochenendtrip nach Stuttgart

Als Landeshauptstadt hat Stuttgart viel zu bieten. Für die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt nimmt man sich am besten ein ganzes Wochenende Zeit, um möglichst viel aus dem Ausflug herauszuholen.

Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören zahlreiche:

Museen

● Die Alte & Neue Staatsgalerie mit Werken von Cranach dem Älteren, Rubens, Rembrandt, Monet, Renoir, Cézanne, Picasso, Beuys und mehr.

● Die architektonisch interessanten Mercedes-Benz und Porsche-Museen.

● Das Linden-Museum für die Völkerkunde mit Informationen zu Kulturen in und außerhalb Europas.

Oper, Theater und Ballett

● Das Staatstheater mit den Sparten Oper, Ballett und Schauspiel.

● Die Spielstätten der Schauspielbühnen Stuttgart.

● Das FITZ-Zentrum für Figurentheater.

Bibliotheken & Archive

● Die Württembergische Landesbibliothek mit dem Schrifttum über Württemberg, den sogenannten Württembergica.

● Die Stadtbibliothek in dem interessanten Bau des südkoreanischen Architekten Eun Young Yi.

● Das Archiv der AnStifter – ein Erinnerungsbuch an die Toten der Stadt.

Schlösser

● Das Alte Schloss mit Wurzeln in einer Wasserburg aus dem 10. Jahrhundert.

● Das Schloss Hohenheim mit den Hohenheimer Gärten aus 1772 bis 1793.

● Das Schloss Solitude, ein Jagd- und Repräsentationsschloss von 1764 bis 1769.

Parkanlagen

● Der 600 Jahre alte Schlossgarten des Alten Schlosses mit 61 Hektar.

● Die Wilhelma, der landeseigene zoologisch-botanische Garten mit rund 28 Hektar, 1.050 Tier- und 5.000 Pflanzenarten.

● Der chinesische Qingyin-Garten aus der internationalen Gartenbauausstellung von 1993.

und vieles mehr …

3. Märchenschloss Lichtenstein

Das Schloss Lichtenstein ist als Märchenschloss Württembergs bekannt. Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert im Stil des Historismus erbaut. Es steht über dem Ort Honau in der Gemeinde Lichtenstein. Vorgänger des Schlosses am gleichen Standort war die Burg Lichtenstein von 1390.

Im Zuge der Romantik im 19. Jahrhunderts kam ein großes Interesse an dem mittelalterlichen Rittertum in Deutschland auf. Wilhelm Graf von Württemberg kaufte die Burg aufgrund seines Interesses an dem Thema, leitete einen Wiederaufbau der damaligen Burgruine als Sommerresidenz ein und füllte sie mit zahlreichen Kunst- und Historien-Schätzen.

Dieser Schlossneubau entspricht den im 19. Jahrhundert gängigen romantisierenden Vorstellungen des Rittertums und seiner Burgen. So wird das heute als Schloss Lichtenstein bekannte Gebäude häufig als Kulisse für Märchenverfilmungen genutzt.

4. Konstanz – mediterranes Flair am Bodensee

Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee und ein beliebtes Ziel für Urlauber, die es zum Wasser zieht. Nicht alle Deutschlandurlauber müssen dafür zu der Ost- oder Nordsee reisen.

➔ Die Gestaltung der Uferpromenaden, mit Platanen und Palmen, sowie die umlegenden Weinberge geben der Stadt ein fast mediterranes Flair – ein südländischer Urlaub im Süden Deutschlands.

Bei guten Wetterbedingungen erhält man hier einen schönen Blick auf die Alpen, während man den Urlaub am See genießt.

5. Abenteuer Schwarzwald – die Wutach-Schlucht

Der Schwarzwald lockt Reisende mit seinen immergrünen Bäumen und urigen Waldhütten. Deshalb eignet er sich hervorragend für entspannte Ausflüge in die Natur. Nicht immer muss man dabei aber pure Ruhe genießen. Der Schwarzwald hat auch abenteuerreiche Areale wie die Wutach-Schlucht zu bieten.

Ein Drittel des Laufes des Flusses Wutach verläuft durch Naturschutzgebiete und bietet besonders schöne Naturkulissen. Auf manchen Abschnitten bildet der Flussverlauf einen Canyon durch das Schwarzwald-Gebiet. Hier gibt es steile Felswände, bizarre Steinformationen und Wasserfälle zu bestaunen.

Da Wanderwege in und um die Schlucht – je nach Wetterlage und Wucht der Wutach – gefährlich sein können, gelten sie hinsichtlich des Schwierigkeitsgrads als schwer / schwarz. Wer die spannenden Ansichten trotzdem genießen möchte, kann begleitete Wandertouren mit erfahrenen Rangern buchen. Mit ihnen kann man beim Schluchtsteig die Vielfalt an botanischen Sehenswürdigkeiten und geologischen Besonderheiten erkunden.

Fazit

Wer sich als Ziel für überregionale Ausflüge Baden-Württemberg ausgesucht hat, findet dort viel Abwechslung. Ob Urlaub am Bodensee oder ein Wochenendtrip in die Landeshauptstadt, für jeden Besucher ist etwas dabei.

Die größte Auswahl findet sich wohl in Stuttgart mit seinen vielen Museen und der Wilhelma. Ruhe oder Action findet man im Schwarzwald, wo man die Natur genießen oder eine Schlucht durchqueren kann. Ein beliebtes Ziel ist das berühmte Schloss Lichtenstein, das der Drehort für viele Märchenverfilmungen war.