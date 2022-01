Skigebiet am Fichtelberg öffnet unter 2G-Bedingungen

Das lange Warten hat ein Ende: Am Samstag wird am Fichtelberg die diesjährige Skisaison offiziell eingeläutet. Die Lifte werden um 9.00 Uhr starten, teilte die Liftgesellschaft Oberwiesenthal am Dienstag mit.

Allerdings steht das Skigebiet nur für Geimpfte und Genesene (2G) offen; beim Anstehen am Lift und im Lift selbst muss eine Maske getragen werden. Der 2G-Status werde vor Kauf des Skipasses sowie im Skigebiet kontrolliert, erklärte Geschäftsführer Constantin Gläß. Dazu wird eine Kontrollstelle sowie eine zentrale Verkaufsstelle für die Liftkarten auf dem Parkplatz der Fichtelberg Schwebebahn eingerichtet.

Wintersportler waren nach Tschechien ausgewichen

Bisher war der alpine Skibetrieb in Sachsen per Corona-Verordnung untersagt - wie schon im vergangenen Winter. Viele Wintersportler waren deswegen etwa nach Tschechien ausgewichen. Mit der neuen Verordnung, die das Kabinett am Mittwoch beschließen will, sind auch Lockerungen für die Skigebiete vorgesehen.

Laut Gläß werden die Pisten am Fichtelberg beschneit und bis Freitag für die Skifahrer entsprechend präpariert. Am Wochenende sollen dann alle Lifte an Sachsens höchsten Berg in Betrieb sein.