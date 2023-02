Tipps für Reisende, die zum ersten Mal eine Fernreise unternehmen

Weltreisen können stressig sein, selbst für erfahrene Globetrotter. Aber für einen Neuling kann es sich geradezu überwältigend anfühlen. Nach einem langen Flug müssen Sie sich in einem fremden Land zurechtfinden, in dem die Zeitzone, die Sprache und die Währung anders sein können als Sie es gewohnt sind. Ganz zu schweigen von den Überraschungen, die auf dem Weg dorthin auftauchen können.

Wenn Sie sich daher im Voraus auf eine Fernreise vorbereiten, wird Ihre Reise reibungsloser verlaufen. Hier sind einige Tipps, die Sie auf Ihre erste Fernreise vorbereiten.

Prüfen Sie Ihre Dokumente

Bevor Sie mit der Buchung von Flügen beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte Dokumente in Ordnung sind. Zunächst einmal benötigen Sie für internationale Reisen einen aktuellen Reisepass. Sie benötigen genügend Seiten in Ihrem Reisepass für Visastempel. Während die meisten Länder nur eine Viertelseite für ihren Stempel benötigen, verlangen andere eine halbe Seite oder mehr. Wenn dies Ihre erste Auslandsreise ist, sollte das kein Problem sein, da Sie einen brandneuen Reisepass mit vielen leeren Seiten haben.

Sobald Sie Ihren Pass in Ordnung gebracht haben, ist es an der Zeit, sich um die Visa zu kümmern. Viele Länder bieten Inhabern eines EU-Reisepasses ein Touristenvisum bei der Ankunft an. Für andere Länder müssen Sie das Visum jedoch im Voraus beantragen, und oft wird dafür eine Gebühr erhoben. Informieren Sie sich über die Visabestimmungen für Ihr endgültiges Reiseziel und erledigen Sie den nötigen Papierkram.

Erwägen Sie die Anmeldung für eine Reiseprämienkarte

Für Reiseziele mit einer Fremdwährung ist in der Regel die günstigste Variante an Bargeld vor Ort zu kommen, eine Prepaid-Kreditkarte zum Reisen zu nutzen. „Moderne Prepaid Kreditkarten eigenen sich besonders gut zum Online-Shopping und für den Einsatz auf Reisen”, so Hagen Föhr, der bereits über 100 Kreditkarten analysiert und bewertet hat.

Warum nutzen Sie das nicht als Gelegenheit, um einen Anmeldebonus bei einem günstigen Anbieter zu verdienen? Mit einer Karte, die Reiseeinkäufe belohnt, erhalten Sie zusätzliche Punkte - und eine Reihe nützlicher Vorteile, darunter eine Reiseversicherung.

Vergewissern Sie sich, dass die Karte, die Sie für diese Reise verwenden, keine ausländischen Transaktionsgebühren erhebt und dass sie auch im Ausland funktioniert, insbesondere dort, wo Sie hinreisen.

Buchen Sie frühzeitig

Es ist wichtig, internationale Reisen mindestens einen Monat im Voraus zu buchen, um die besten Ticketpreise zu erhalten. Beginnen Sie mit der Suche nach Flügen, sobald Sie eine Vorstellung davon haben, wann Sie reisen möchten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorteile von Treueprogrammen und Reiseprämienkarten nutzen, um das Beste aus Ihrem Flug herauszuholen. Wenn Sie bei einer Fluggesellschaft oder einer Hotelkette Mitglied sind, insbesondere wenn Sie eine Co-Branding-Flugkarte oder eine Hotelkreditkarte besitzen, sollten Sie sich über Werbeaktionen und Sonderangebote informieren, um zu sehen, ob Sie von einigen Angeboten profitieren können.

Seien Sie wählerisch bei Unterkünften

Ihre Flüge sind gebucht und nun ist es an der Zeit, eine Unterkunft zu finden. Suchen Sie nach Unterkünften im oder in der Nähe des Stadtzentrums, damit Sie die Sehenswürdigkeiten zu Fuß erreichen können. Eine gute Möglichkeit, günstige Unterkünfte im Ausland zu finden, ist Airbnb. Außerdem können Sie mit vielen Reisekarten Bonusprämien für Airbnb-Buchungen erhalten. Ein Vorteil von Airbnb ist, dass Ihr Gastgeber oft als Kontaktperson vor Ort fungiert, die Ihnen helfen kann, sich zurechtzufinden und Vorschläge für Unternehmungen zu machen.

Denken Sie an die nicht ganz so alltäglichen Dinge

Unabhängig davon, ob Sie der Typ sind, der stundenlang darüber nachdenkt, welche Kleidung Sie auf Ihre Reisen mitnehmen sollten, gibt es einige wichtige Dinge, die Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten. Zunächst einmal eine digitale Gepäckwaage, mit der Sie das Gewicht Ihres aufgegebenen Gepäcks ermitteln können. Das ist sehr praktisch, vor allem auf dem Rückflug mit all Ihren Souvenir-Einkäufen.

Außerdem sollten Sie einen Universal-Netzadapter mitnehmen, mit dem Sie Ihre elektronischen Geräte aufladen können - für den Fall, dass der Ort, an dem Sie untergebracht sind, über keinen solchen verfügt. Und schließlich sollten Sie ein festes Paar Wanderschuhe mitnehmen. Während Ihrer Besichtigungstour werden Sie wahrscheinlich viel auf den Straßen herumtrampeln. Mit einem Paar geländegängiger Wandersandalen oder Trekkingschuhen sind Sie immer in Bewegung, selbst wenn Sie in den Regen kommen.

Richtig packen für den Flug

Der Tag der Abreise ist gekommen, und Sie sind mit Ihrem Gepäck am Flughafen angekommen. Bei den meisten internationalen Flügen können Sie zwei Gepäckstücke aufgeben. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, wie viele Gepäckstücke erlaubt sind. Informieren Sie sich außerdem vor dem Abflug über das Wetter an Ihrem Zielort, um sicherzugehen, dass Sie vorbereitet sind.

Denken Sie daran, alle Flüssigkeiten oder Cremes, mit mehr als 100 Millilitern Inhalt, in Ihr aufgegebenes Gepäck zu packen, aber lassen Sie Ihren Reisepass und wichtige Reisedokumente während der Reise bei sich. Packen Sie in Ihr Handgepäck alle Medikamente, die Sie einnehmen, etwas Warmes zum Anziehen für den Flug, ein Reisekissen und eine leere Wasserflasche, die Sie im Flughafenterminal wieder auffüllen können. (Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen müssen Sie alle vollen Flaschen wegwerfen).

Denken Sie auch daran, eine Zahnbürste und Kleidung zum Wechseln in Ihr Handgepäck zu packen, für den Fall, dass Sie Ihr Gepäck am Zielort nicht vorfinden. In diesem Fall sind Sie abgesichert, wenn Sie Ihr Ticket mit einer Kreditkarte gekauft haben, die eine Versicherung für verlorenes oder verspätetes Gepäck anbietet.

Die Quintessenz

Bei Fernreisen gibt es einiges mehr zu beachten als bei Reisen innerhalb Europas. Aber mit diesen Tipps werden Sie in der Lage sein, sich auf den Weg zu machen. Mit der richtigen Reiseprämienkarte erhalten Sie Prämien für Ihre Einkäufe und eine nützliche Reiseversicherung. Weitere Infos dazu bietet die Seite Reiseuhu. Wenn Sie sich auf eine Kreditkarte verlassen, verbringen Sie weniger Zeit damit, sich mit den Wechselkursen zu beschäftigen, und haben mehr Zeit, die Sehenswürdigkeiten und Geräusche um Sie herum zu genießen.