Schwerhörigkeit: Vorsorge, Symptome und Behandlung

Schwerhörigkeit kann die Lebensqualität drastisch mindern. Wer schon einmal vorübergehend nicht mehr gut hören konnte, dem ist die eingeschränkte Lebensqualität bereits bewusst. Doch wie schützt man das Gehör und was kann man tun, wenn sich bereits eine Schwerhörigkeit bemerkbar macht? Alles über Vorsorge, Symptome und Behandlung der Schwerhörigkeit in diesem Artikel.

Das Gehör schützen – aber richtig!

Für die meisten jungen Menschen ist es selbstverständlich gut hören zu können. Allerdings kann diese Fähigkeit mit der Zeit abnehmen und Einschränkungen im Alltag oder im Verständnis machen sich bemerkbar. Die Statistik zeigt: Rund 50 % aller Menschen weisen ab dem 70. Lebensjahr ein eingeschränktes Hörvermögen auf und sind auf verschiedenste Hörgeräte für eine Erleichterung im Alltag angewiesen. Altersschwerhörigkeit gehört zu den häufigsten Erkrankungen, mit denen ältere Menschen zu kämpfen haben.

Um den stetigen Verlust des Hörsinns und Schwerhörigkeit vorzeitig entgegenzuwirken, können bereits präventive Maßnahmen ergriffen werden – dazu gehört beispielsweise die Lärmminderung in Alltag und Beruf.

Lärm wirkt sich negativ auf das Gehör und viele andere gesundheitliche Bereiche sowie der Psyche aus, insbesondere wenn man lang anhaltenden Lärmquellen ausgesetzt ist. Aus diesem Grund sollte Lärm generell vermieden und das Gehör zusätzlich geschützt werden. Wer in einer lauten Umgebung wie dem Straßenbau arbeitet, für den ist ein Gehörschutz nicht nur sinnvoll, sondern auch wegen der gesundheitlichen Auswirkungen gesetzlich vorgeschrieben.

Zur Vorsorge für Schwerhörigkeit empfiehlt sich außerdem, beim Musikhören immer eine maximale und nicht gesundheitsschädliche Lautstärke festzulegen, die nicht überschritten werden kann. Diese Einstellungsmöglichkeit wird von den meisten MP3-Playern und Smartphones unterstützt, denn das Hören von zu lauter Musik kann nicht nur temporäre und akute Hörprobleme verursachen, sondern auch zu permanenten Höreinschränkungen führen.

Zudem gilt: Steht eine neue Investition oder der Kauf von Geräten an, welche starken Lärm verursachen, sollten stets extra geräuscharme Modelle in Betracht gezogen werden. Das betrifft unter anderem Bohrmaschinen, Rasenmäher und weitere Geräte des alltäglichen Lebens.

Manchmal ist jedoch nicht möglich, lauten Geräuschen aus dem Weg gehen. Was sollte man tun, um das Gehör in Fällen wie diesen zu schützen? Befindet sich vor der Wohnung eine geräuschvolle Baustelle oder steht ein Konzertbesuch an, bei denen es ordentlich kracht, ist ein Gehörschutz sinnvoll. Auch wenn andere einen belächeln mögen – das Gehör zu schützen, ist eine wichtige Sache.

Schon im Kindesalter sollte damit begonnen werden, Schwerhörigkeit vorzubeugen und präventive Maßnahmen zu ergreifen, denn das Gehör eines Kindes ist weitaus empfindlicher für Lärmquellen als das eines Erwachsenen. Lärm ab 95 dB, was der Lautstärke eines vorbeifahrenden Zugs entspricht, ist für Kinder bereits bedenklich. Daher sollten Eltern bereits beim Kauf von geräuschvollen Spielzeugen auf den maximalen Lärmpegel achten und das Kindergehör stets schützen. Zudem gilt: Wer seinen Nachwuchs auf Veranstaltungen mitnimmt, sollte ihn immer mit einem Gehörschutz ausstatten.

Um das Gehör zu schützen, sollten hohe Lautstärken vermieden werden. Foto: Pixabay.com

Weitere häufige Ursachen für Schwerhörigkeit

Nicht nur Lärm kann zu Hörverlust führen. Oft sind es auch natürliche Alterungsprozesse im Ohr sowie familiäre Veranlagungen, welche eine Hörminderung verursachen können.

Zusätzlich können nicht behandelte Erkrankungen und Entzündungen einen temporären oder dauerhaften Hörverlust verursachen. Wird eine Mittelohrentzündung nicht richtig kuriert, kann das Ohr lang anhaltend geschädigt werden. Eine zu intensive Ohrhygiene mittels Wattestäbchen kann ebenfalls die natürliche Schutzbarriere des Ohres geschwächt werden. Die Folge: Bakterien und Keime gelangen in das Ohr und können auf lange Sicht zu einer Hörschädigung führen.

Hörverlust rechtzeitig bemerken

Um frühzeitig agieren zu können, sollte ein beginnender Hörverlust so schnell wie möglich bemerkt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. In den meisten Fällen bemerkt es jedoch nicht der Betroffene selbst, sondern das soziale Umfeld, wenn der Betroffene nicht reagiert und das Gesprochene häufig wiederholt oder in einer erhöhten Lautstärke gesprochen werden muss. Wichtig ist es daher, dass Freunde oder Familienmitglieder auf bestimmte Symptome aufmerksam machen.

Häufige Symptome für Schwerhörigkeit sind, dass Betroffene häufiger nachfragen, nur noch eingeschränkt an Gesprächen teilnehmen oder kaum bis gar nicht reagieren. Ebenfalls kann eine Schwerhörigkeit dann vorliegen, wenn Betroffene den Fernseher und das Radio lauter stellen als gewöhnlich.

Man selbst sollte auch aufmerksam bleiben und beobachten, ob man eine Schwerhörigkeit entwickelt. Dreht man den Lautstärkeregler häufig stärker nach oben als sonst? Hat man häufig Tinnitus? Oder hat man das Gefühl, nicht immer allen Gesprächen folgen zu können?

Wer den Verdacht hat, unter Hörverlust zu leiden, sollte dringend einen Arzt aufsuchen. Dieser kann sinnvolle Behandlungsmethoden vorschlagen und den Symptomen auf den Grund gehen. Nicht immer ist eine Schwerhörigkeit dauerhaft. Allerdings ist dafür eine schnelle Reaktion gefragt.

Behandlung von Schwerhörigkeit

Da die Ursachen für eine Schwerhörigkeit sehr unterschiedlich sind, sind auch die Behandlungsmöglichkeiten recht verschieden. Bei einer dauerhaften Schwerhörigkeit können Hörgeräte Abhilfe schaffen. Eine weitere Möglichkeit sind Cochlea-Implantate.

Die Art der Behandlung richtet sich danach, welcher Teil des Ohres geschädigt ist und wie stark diese Beschädigung und somit die Einschränkungen der Betroffenen ausgeprägt sind. Kommen die Schallwellen nur gedämpft oder gar nicht mehr im Innenohr an, handelt es sich um eine Schallleitungsstörung. In diesem Fall ist das Mittelohr oder das äußere Ohr betroffen. Mit einem chirurgischen Eingriff oder durch spezielle Hörgeräte hat man hier gute Chancen wieder gut hören zu können.

Manche Hörstörungen sind nur temporär: Wenn eine Mittelentzündung vorliegt, wird der Schall abgedämpft. Das Gleiche ist bei einer Verstopfung des Gehörgangs der Fall. Aufgrund der vielfältigen Ursachen und der Art der Schwerhörigkeit muss der Facharzt immer alle Faktoren berücksichtigen, bevor die Empfehlung einer Behandlungsmethode ausgesprochen wird.