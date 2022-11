Sparen mit „Do it yourself“. Ist Selbermachen wirklich günstiger?

In ungewissen Zeiten, wie sie aktuell vorherrschen, versuchen natürlich viele ihre Finanzen im Blick zu behalten und im besten Fall die Preissteigerungen durch Sparen zu kompensieren. Gerade im Alltag gibt es viele Möglichkeiten und Wege um zu sparen. Ganz egal ob bei der Energie, beim Geld oder auch bei der Zeit – in all diesen Punkten (und noch in vielen mehr) lohnt sich das Sparen. Die Frage, die sich hier berechtigter Weise viele immer wieder stellen, lautet dann: Wie kann gerade im Alltag gespart werden kann? Tatsächlich gibt es einige Mittel und Wege, vielleicht auch unbewusst das Konto zu schonen. Ein paar von diesen einfachen Tricks, wie beispielsweise im Kleiderschrank, in der Küche oder in der Freizeit der eine oder andere Euro gespart werden kann, verrät dieser Artikel.

Spartipp 1 – Beim Blick in den Kleiderschrank

Wem geht es beim Blick in den Kleiderschrank nicht so: Viel zu viele Teile, die oft nicht getragen werden oder einfach nicht richtig passen wollen, sind wahre Schrankhüter. Dem ganzen kann Abhilfe geschaffen werden.

- Online gibt es zahlreiche Plattformen, auf denen diese Schrankhüter verkauft werden können. Auch auf Flohmärkten oder Vintage-Märkten können gut erhaltene Kleidungsstücke den Besitzer wechseln. Hochwertige Kleidung wird hierbei meist öfter gesucht, da diese Kleidungsstücke auch langlebiger sind und somit dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung tragen.

- Wer bestimmte Größen benötigt, die meist nicht vorkonfektioniert sind, ist gut damit beraten, selbst Hand anzulegen. Tatsächlich hört sich dies aufwendiger an, als es ist. Benötigt wird eine Nähmaschine, beispielsweise ein Schnittmuster für ein Kleid oder für ein anderes Kleidungsstück, Stoff und etwas Geduld. Die Nähmaschine kann gegebenenfalls von Oma oder einem Nähmaschinenverleih geliehen werden. Schnittmuster sind in zahlreichen Ausführungen für jedes Kleidungsstück online preiswert zu kaufen, genauso wie der Stoff. Ganz egal ob Kleid, Hose oder Oberteile – alles kann hier nach den eigenen Vorstellungen hergestellt werden. Formen, Farben oder verspielte Details sind dabei ganz einfach anzupassen.

Spartipp 2 – In der Küche mit Leichtigkeit sparen

Tatsächlich kann auch bei der Gestaltung des täglichen Speiseplans und der Planung des Wocheneinkaufes gespart werden. Das sind die wichtigsten Punkte, die beim Sparen helfen:

- Saisonal einkaufen: Wer auf seinem Speiseplan saisonale Lebensmittel und Speisen berücksichtigt, kann Geld sparen und auch nachhaltig handeln, da viele Obst- und Gemüsesorten auch regional angebaut und vom Bauern direkt vermarktet werden.

- Alles verarbeiten: Es bietet sich an, wirklich alles zu verarbeiten. Gemüsereste können kleingeschnitten, eingefroren und als Suppengemüse verwendet werden. Eine bereits ausgekratzte Vanilleschote kann in normalen Rohrzucker gelegt als Vanillezucker dienen, der unter anderem in der Weihnachtsbäckerei Verwendung findet.

- Mittag selber kochen statt zum Essen zu gehen: Natürlich bietet es sich oft an, mit den Kollegen mittags zum Essen zu gehen. Wer jedoch Geld sparen will, sollte lieber vorkochen oder Essen von zu Hause mittags essen. An dieser Stelle bewahrheitet sich, dass Do-it-yourself in der Küche wirklich Geld sparen kann.

Spartipp 3 – In der Freizeit nachhaltig sparen

Auch bei der Freizeitgestaltung ist für viele Sparen angesagt. Egal ob bei Urlaubsreisen oder sportlichen Aktivitäten kann der Geldbeutel geschont werden.

- Beim Verreisen: Tapetenwechsel und Geld sparen passt immer mehr zusammen. Angebote wie „Couchsurfing“ oder „Work and Travel“ sind in aller Munde und tatsächlich Möglichkeiten, um für kleines Geld zu verreisen. Egal ob Städtetrip oder die Reise nach Übersee – so kann mit kleinem Urlaubsgeld auch viel Urlaub gemacht werden.

- Beim Sporteln: Das Lieblings Sport-, Freizeit- und Outdoorgerät der Deutschen ist das Fahrrad. Hier kann auch gespart werden, indem Reifen selbst geflickt werden anstatt diese neu zu kaufen. Lokale Sportaktivitäten stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl im Ort, sondern reduzieren auch den Fahrtweg und zeitgleich Spritkosten. Auch Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio können so eingespart werden.

Ist der Fahrradmantel noch gut intakt, muss nicht immer ein neuer Reifen angeschafft werden. Oft spart es Geld, wenn der kaputte repariert und geflickt wird. Auch hier zeigt sich, dass Do-it-yourself Geld sparen kann. Foto: Pixabay.com

Wer spart, schont nicht nur die eigenen Finanzen sondern auch die Umwelt

Beide Begriffe sind nicht nur in aller Munde sondern auch aktuell ein wichtiges Thema. Tatsächlich liegt beides sehr nahe beieinander. Getreu dem Motto „nichts verschwenden, wiederverwenden“ kann es Geld in die Haushaltskasse spülen oder diese mit unnützen Ausgaben nicht zusätzlich belasten. In Zeiten, in denen Energiepreise und gestiegene Lebenshaltungskosten immer mehr in den Vordergrund rücken, kann es eine angenehme Routine sein, kleine Möglichkeiten zu sparen in den Alltag einzubauen.

Tauschplattformen-, Chatgruppen oder die altbewährten Pinnwände bieten jedem, der auf der Suche nach bestimmten Dingen ist, die Möglichkeit gebrauchte Stücke zu erwerben. Egal ob Bekleidung, einen Kühlschrank oder Kinderspielzeug – das Angebot ist groß und oft auch online und für jeden zugänglich. Somit kann auch bei Anschaffungen mit Hinblick auf Weihnachten das eine oder andere Schnäppchen geschlagen werden und somit auch Geld gespart und die Finanzen geschont werden. Mit dem ein oder anderen Tipp kann dem Sparen und der nachhaltigen Lebensweise nichts mehr im Wege stehen.