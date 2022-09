Stilllegung der Schmelzanlage von Nornickel in Russland sorgt für saubere Luft in Nordnorwegen

Die Luftverschmutzung im Bezirk Ost-Finnmark in Nordnorwegen an der Grenze zu Russland ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit fast einem halben Jahrhundert gesunken.

Der Grund ist die Schließung der Schmelzanlage in der russischen Stadt Nikel durch, berichteten norwegische Medien und berufen sich dabei auf Messungen, die das norwegische Institut für Luftforschung (Nilu) im Auftrag der norwegischen Umweltbehörde durchgeführt hatte.

„Das sind gute Nachrichten für die Bevölkerung von Sor-Varanger und für die Natur in Ost-Finnmark“, sagte Ellen Hambro, Direktorin der norwegischen Umweltbehörde.

Nach der Schließung der Schmelze vor zwei Jahren sind die Schwefeldioxid- und Schwermetallwerte, die 2021 in der Luft gemessen wurden, im Vergleich zu den Vorjahren drastisch gesunken, belegen Daten.

Nilu führt seit 1974 Messungen in Ost-Finnmark durch und die Luftqualität wird seit mehreren Jahrzehnten durch Emissionen der russischen Schmelzindustrie beeinträchtigt.

„Trotz der Erwartungen, dass sich die Luftqualität verbessern würde, wenn die starken Emissionen verschwinden, sind wir froh, dass wir dies dokumentieren können“, sagte Hambro.

Zeitweise wurden große Mengen an Schwefel und Metallen nach Norwegen geweht. Vor der Schließung der Schmelzanlage gab es zeitweise Fälle, in denen die Luftverschmutzung die geltenden Grenzwerte für die Außenluftqualität überschritt, zuletzt trat dies 2016 in Karpdalen in Finnmark auf. Hohe Schwefeldioxidwerte (SO2) können sich für viele Menschen negativ auf die Gesundheit auswirken, aber Menschen mit Asthma und Allergien gehören zu den am stärksten gefährdeten Personen.

Die Schmelze in Nikel wurde Ende 2020 geschlossen - Nornickel verlegte die Produktion nach Monchegorsk, etwa 150 Kilometer südlich von Murmansk und weiter von der norwegischen Grenze entfernt. Die Umweltauswirkungen in Nordnorwegen werden nun geringer ausfallen, da die Anlagen in Monchegorsk neuer sind, eine bessere Technologie verwenden und sich in größerer Entfernung von Norwegen befinden.

Das Unternehmen besitzt auch ein Werk in Zapolyarny, das teilweise weiter betrieben wird, aber deutlich weniger Schwefel- und Metallemissionen aufweist.

Die Schwefeldioxidemissionen der russischen Schmelzwerke waren in den letzten Jahren vor der Schließung etwa fünfmal so hoch wie die gesamten Schwefeldioxidemissionen Norwegens. Die Emissionen beeinträchtigten die Luftqualität in Ost-Finnmark und wurden regelmäßig auf bilateralen Treffen zwischen den norwegischen und russischen Behörden erörtert.

Die Messungen der Luftverschmutzung in Ost-Finnmark waren aus dem Grund bedeutend, da sie die Ausmaße des Problems zeigen, und da sie die örtliche Bevölkerung darüber informieren, wann ihre Gesundheit gefährdet sein könnte.

Da die größte Emissionsquelle im Gebiet nun beseitigt wurde, werden nach Berichten der Umweltbehörde auch die Messungen der Luftqualität in Ost-Finnmark ab 2022 reduziert.

Die kontinuierliche Überwachung von Schwefeldioxid wird eingestellt, während die norwegische Umweltbehörde und Nilu die Überwachung von Schwermetallen in der Luft, im Niederschlag und von anorganischen Bestandteilen im Niederschlag an der Messstation in Svanvik fortsetzen werden. Diese Messungen werden Teil der nationalen Überwachung von Schadstoffen im Fernverkehr sein.