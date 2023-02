Tablet, Telefon und andere Geräte mit einer tragbaren Powerstation aufladen, was muss man über tragbare Solarmodule wissen?

Wie funktionieren tragbare Solarmodule?

Jede tragbare Solaranlage, einschließlich der EcoFlow Powerstation, besteht aus einem kleinen Solarpanel. Es fängt die Sonnenenergie ein und wandelt sie in Elektrizität um. Dieser Strom kann dann zum Aufladen einer externen Batterie oder eines anderen Geräts Ihrer Wahl verwendet werden. Einige tragbare Solarmodule können Strom speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Es kann elektronische Geräte mithilfe von Solarenergie aufladen.

Wie Solarladegeräte sind sie klein und leicht, was sie ideal zum Wandern macht. Sie können jedes Gerät über den USB-Anschluss des Panels aufladen. Allerdings ist ihre Leistung begrenzt. In der Regel können Sie Smartphones, Tablets, Uhren, Kameras und Camcorder aufladen. Am praktischsten ist es, wenn Sie einen externen Akku aufladen, damit Sie diese Geräte jederzeit aufladen können.

Welches tragbare Solarmodul ist das Richtige für Sie?

Es gibt viele verschiedene Modelle, einige sind schwerer, andere größer und wieder andere leistungsstärker. Sie können zwischen einer Leistung von 7 Wp, 20 Wp, 30 Wp, 50 Wp und 125 Wp wählen, wobei die höhere Leistung die Effizienz des Panels erhöht und es schneller aufladen lässt. Sie werden in der Regel mit 12 V betrieben. Einige Modelle sind auch mit mehreren USB-Anschlüssen erhältlich, was nützlich ist, wenn Sie mit mehreren Personen unterwegs sind. Es gibt auch faltbare Solarmodule (flexible Solarmodule). Je nachdem, wo Sie sie aufhängen (Rucksack, Autodach usw.), können Sie zwischen ihnen wählen.

Wie Sie das richtige Produkt für sich auswählen

Wie so oft sind es Ihre Bedürfnisse, die bestimmen, welches Schild für Sie am besten geeignet ist. Bevor Sie sich für ein bestimmtes Modell entscheiden, sollten Sie sich folgende Fragen stellen.

Wann werden Sie die Solarpaneele nutzen? Welche Geräte müssen aufgeladen werden? Mit welcher Geschwindigkeit und Häufigkeit? Sollen die Paneele kleiner oder leichter sein? Wie hoch ist Ihr Budget?

Diese Antworten sind für Sie wichtig: Ihre Anforderungen an das Gewicht werden unterschiedlich sein, wenn Sie das Panel bei einer Wanderung oder einer Fahrt mit einem Kleintransporter verwenden. Außerdem benötigen Sie je nachdem, welches Gerät Sie aufladen, möglicherweise nicht die gleiche Menge an Energie. Es ist also wirklich wichtig, eine Liste Ihrer Bedürfnisse zu erstellen, bevor Sie sich die verschiedenen Modelle auf dem Markt ansehen.

Welche Art von Netzteil sollten Sie wählen? Einige Tipps

Um die Leistung Ihres tragbaren Solarmoduls auszuwählen, sollten Sie mit Ihren Bedürfnissen beginnen. Je mehr Geräte Sie aufladen möchten, desto leistungsstärker sollten die Solarmodule sein. Eine weitere entscheidende Frage ist, wie Sie es verwenden werden. Wenn Sie es auf Ausflüge, Wanderungen oder Fahrradtouren mitnehmen, ist das Gewicht ein wichtiger Faktor bei Ihrer Entscheidung. In vielen Fällen werden Sie für eine höhere Leistung ein höheres Gewicht in Kauf nehmen müssen. Für Solarmodule, die Sie täglich mit sich herumtragen, sollten Sie ein Modell mit einer maximalen Leistung von 40 W wählen.

Sie wiegen dann je nach Marke und Budget zwischen 200 und 600 g. Dieser Typ kann in der Regel zwischen ein- und viermal aufgeladen werden. Für diese Reisen kann das ausreichend sein, da die elektronischen Geräte relativ selten benutzt werden. Wenn Sie ein tragbares Solarmodul für Ihren Wohnwagen, Van oder Ihr Panel kaufen möchten, können Sie ein leistungsstärkeres Modell mit einem Gewicht von einigen Kilogramm wählen: Sie können zwischen einem 80-W-Modell mit einem Gewicht von etwa 2 kg und einem leistungsstärkeren 200-W-Modell mit einem Gewicht von 5 kg wählen. In diesem Fall ist das Gewicht geringer und Sie müssen in der Regel mehr Geräte aufladen.

Wo kann man sie finden und wie viel kosten sie?

Tragbare Solarmodule können in der Regel in jedem Geschäft gekauft werden, das elektronische Geräte verkauft. Sie werden auch in Sportgeschäften und Berg-/Wandergeschäften verkauft. Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, versuchen Sie, in E-Commerce-Läden zu suchen. Die Preise können sehr unterschiedlich sein, hauptsächlich abhängig von der Leistung des Panels. Sie reichen von etwa 30 Euro für ein 7-W-Panel bis zu über 500 Euro für ein 125-W-Panel.

Wie wird es installiert?

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Installation sehr einfach ist. Wenn die Paneele starr sind, können sie auf dem Dach eines Autos oder im leichten Schatten eines Bootes angebracht werden. Verwenden Sie Stützen und Winkel, um sie richtig zu befestigen. Beachten Sie, dass einige Löcher für die Durchführung von Kabeln erforderlich sein können. Einige halbflexible Paneele können mit Bändern und Spannern ausgestattet werden.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie keine Löcher in die Karosserie bohren möchten. Bei kleineren Schildern zum Wandern oder Radfahren erfolgt die Positionierung in der Regel mithilfe von Schnüren, kleinen Spannern oder Kleiderbügeln. Die Rückseite oder die Seiten von Rucksäcken oder Taschen können gute Orte dafür sein. Wenn möglich, richten Sie das Gerät tagsüber in die Sonne und neigen Sie es so, dass das Licht senkrecht auf das Panel fällt. Dadurch kann das Gerät schneller aufgeladen werden.

Die tragbaren Solarmodule haben mehrere Vorteile

Sie können überall hin mitgenommen werden, sind in der Regel zusammenklappbar und nehmen wenig Platz ein. Sie eignen sich ideal für nomadische Abenteuer. Sie nutzen das Sonnenlicht als Energiequelle. Diese Energiequelle ist erneuerbar und ermöglicht ein umweltfreundlicheres Aufladen der Batterien. Sie müssen sich bei Ihren Abenteuern nicht auf Steckdosen verlassen. Er wird Ihr Verbündeter für unvergessliche Momente in der Natur sein.

Diese Art von Solarbatterie hat nur wenige Nachteile, aber es gibt einige, die Sie kennen sollten. Obwohl sie auf Reisen praktisch sind, kann ein zu Hause installiertes Solarset Ihre Haushaltsgeräte nicht mit Strom versorgen. Die Preise sind für die effizientesten Modelle erheblich höher. Sie können eine gewisse Wolkendecke nutzen, um Strom zu erzeugen, aber das Vorhandensein von Paneelen bedeutet, dass Sie den Launen des Wetters und der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Tragbare Solarpaneele, die elektronische Geräte wie Smartphones, Uhren, Tablets und Kameras aufladen können, sind ideal für Sommerabenteuer. Klein, leicht, flexibel oder faltbar, werden diese Panels bei Ihren Spaziergängen nicht auffallen. Sie können auf dem Markt das Modell auswählen, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.