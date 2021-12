Transitland NRW: Herausforderungen für die Infrastruktur

Nordrhein-Westfalen ist in verkehrstechnischer Hinsicht die vielleicht wichtigste Region in ganz Europa. Das hat sowohl Auswirkungen auf die Infrastruktur als dass es auch Anforderungen an die Zukunft diktiert.

Ein relativ guter Tag auf dem Kölner Ring. Doch so, wie hier oft Stau vorherrscht, ist der Verkehr in ganz NRW oft alles andere als optimal. Allerdings sind die Probleme bekannt und werden angegangen

Ganz Deutschland ist durch seine geographische Lage ein einziges großes Transitland für Europa. Nordrhein-Westfalen kommt hierbei allerdings aus mehreren Gründen eine äußerst gewichtige Schlüsselrolle als das Transit-Bundesland schlechthin zu. Die Auswirkungen dieser Tatsachen dürfte jeder Leser kennen, der selbst zumindest semi-regelmäßig auf den hiesigen Straßen unterwegs ist. Tatsächlich sind die Herausforderungen jedoch noch deutlich größer und umfangreicher.

1. Drehscheibe NRW: Statistische Daten

Allein auf der A3 zwischen dem Dreieck Köln-Heumar und dem Autobahnkreuz Köln-Ost (etwa 3,8 Kilometer) rollen an jedem einzelnen Tag etwa 170.000 Fahrzeuge. Etwa 120 pro Minute, gut 62 Millionen pro Jahr. Es sind solche Zahlen, die beeindruckend zeigen, welche Bedeutung das Thema Verkehr in NRW hat. Doch es gibt noch mehr solcher Zahlen und auch Gründe dahinter.

Die sehr spezielle Lage

Nicht alle Wege mögen nach Rom führen. Wohl aber führen viele nach und durch NRW. Damit ist das Bundesland praktisch die verkehrstechnische Herzkammer des Transitlandes Deutschland. Foto: Stock.adobe.com

Warum ist NRW ein solch bedeutender Verkehrsknotenpunkt? Wie bereits eingangs angedeutet liegt es daran, dass Deutschland generell wie ein „Block“ im Herzen Europas liegt. Egal, ob jemand von Nord nach Süd, Ost nach West oder umgekehrt reisen möchte, er muss Deutschland durchqueren.

Hier kommt nun Nordrhein-Westfalen ins Spiel. Allein mit A1, A2 A3 und A4 verlaufen hier gleich vier der wichtigsten Autobahnen des Landes. Betrachtet man die gesamtdeutsche Autobahnkarte, sticht zunächst ins Auge, wie dicht das Netz in NRW ist – und wie viele Nord-Süd- und Ost-West-Routen hier verlaufen.

Doch warum gibt es hier allein so viele Autobahnen?

Historische Gründe: Speziell wegen der industriellen Bedeutung des Ruhrgebiets wurde hier frühzeitig eine großmaßstäbliche Einbindung forciert, die bis heute ihresgleichen sucht.

Speziell wegen der industriellen Bedeutung des Ruhrgebiets wurde hier frühzeitig eine großmaßstäbliche Einbindung forciert, die bis heute ihresgleichen sucht. Bevölkerungstechnische Gründe: NRW gehört zu den am dichtesten besiedelten Räumen Europas und hat bis einschließlich Gütersloh nicht weniger als 30 Großstädte (>100.000 Einwohner).

NRW gehört zu den am dichtesten besiedelten Räumen Europas und hat bis einschließlich Gütersloh nicht weniger als 30 Großstädte (>100.000 Einwohner). Wirtschaftliche Gründe: Keine andere deutsche und nur wenige europäische Regionen haben eine derart große wirtschaftliche, speziell industrielle Bedeutung. 2020 beispielsweise wurden 18,2 Prozent des gesamtdeutschen Industrieumsatzes nur in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet.

Keine andere deutsche und nur wenige europäische Regionen haben eine derart große wirtschaftliche, speziell industrielle Bedeutung. 2020 beispielsweise wurden 18,2 Prozent des gesamtdeutschen Industrieumsatzes nur in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet. Grenzüberschreitende Gründe: Egal ob es die Benelux-Staaten sind, die Häfen von Rotterdam und Antwerpen oder das wirtschaftlich so wichtige Nordfrankreich: Alles, was in Westeuropa besteht, liegt äußerst dicht an NRW und ist somit mit dem Bundesland in verkehrstechnischer Hinsicht verflochten. Allein die beiden genannten Häfen hätten massive Probleme ohne NRWs Verkehrsnetz.

Ergo: Nicht nur NRW selbst ist ein extrem wichtiger Player, sondern das Bundeslang liegt zudem nur einen „Katzensprung“ von anderen solchen Playern entfernt. Diese Lage sorgt für einen Status, der einzigartig ist.

Strukturdaten des Straßenverkehrs

Jeder fünfte Deutsche lebt in NRW. Doch hat das Bundesland nur die viertgrößte Fläche. Bereits hieraus ergeben sich verschiedene Problemstellungen in Sachen Verkehr. Foto: Stock.adobe.com

Um zu verstehen, wie immens wichtig NRW in Sachen Verkehr ist, sind nackte Zahlen ein äußerst hilfreiches Mittel. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf in den Jahren 2018/19 veröffentlichte Daten – die neuesten vollständigen Werte, die das Landes-Verkehrsministerium anbietet. Die wichtigsten Zahlen zum Straßenverkehr:

2.224 Kilometer Bundesautobahnen

13.089,1 Kilometer Landesstraßen

9.769,5 Kilometer Kreisstraßen

94.587,6 Kilometer Gemeindestraßen

107.676,6 Kilometer Straßenlänge insgesamt

79.144 Stück Durchschnittlicher Kfz- und Schwerverkehr pro 24 h auf allen Straßen

91 Milliarden Kilometer Jahresfahrleistung auf Außerortsstraßen

653.809 Stück Verkehrsunfälle insgesamt

Hochinteressant sind zudem die Pendler-bezogenen Zahlen: Von 17,89 Millionen Nordrhein-Westfalen sind 9,08 erwerbstätig. Davon sind 4,74 Millionen Ein- und 4,64 Millionen Auspendler. Weitere 4,43 Millionen pendeln innerhalb ihres Wohnorts.

Das Problem hieran: Bis auf einen deutlichen Einbruch 2008 stieg sowohl der Leicht- (PKW) als auch der Schwerverkehr auf Straßen seit 1980 kontinuierlich an – sämtlichem Strukturwandel zum Trotze und auf Kosten von Schiene und Wasser

Strukturdaten des Schienenverkehrs

NRW hat durchaus ein gut ausgebautes Schienennetz. Doch was den Güterverkehr anbelangt, so verläuft die Kurve seit den 1980ern entgegen dem Straßentrend. Sie beträgt nur noch etwa 40 Punkte des bei 100 liegenden Indexwerts von 1980. Und das, obwohl die Eisenbahn-Streckenlänge mit zuletzt 6.307 Kilometern relativ gleichbleibend zu den Vorjahren war. Insgesamt verfügt NRW sogar über 11.705 Schienenkilometer. Weitere Daten:

64,44 Millionen Tonnen Versandgüter

61,50 Millionen Tonnen Empfangsgüter

125,94 Millionen Tonnen Umgeschlagene Güter

2,2 Milliarden Beförderte Fahrgäste

19 Milliarden Personenkilometer

NRW und die Wasserstraßen

Bezüglich Wasserstraßen hat Nordrhein-Westfalen eine noch zentralere Rolle als beim Straßenverkehr. Das liegt nicht nur am Rhein, sondern den hiesigen Kanälen. Stock.adobe.com © moritz Foto:

Rhein, Rhein-Herne-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal, Dortmund-Ems-Kanal, Mittellandkanal und die Weser dürften für manche kaum mehr als Bezeichnungen sein. Tatsache ist jedoch, dass NRW aufgrund dieser Wasserstraßen teilweise eine noch bedeutsamere Drehscheibe Europas ist, als es beim Straßenverkehr der Fall ist.

Allein der Rhein ist für den Güterverkehr im gesamten Europa (einschließlich der Anlieferung über die See- und Flughäfen) die mit Abstand wichtigste Wasserstraße des Kontinents – und die verkehrsreichste dazu. Zirka 80% des gesamten europäischen Güterverkehrs auf Wasserstraßen laufen an irgendeinem Punkt über den Rhein.

Hier muss nun das größere Gesamtbild betrachtet werden:

Über den Dortmund-Ems-Kanal wird NRW nicht nur direkt mit der Nordsee verbunden, sondern in letzter Instanz (über weitere Flüsse und Kanäle) mit Oder und Elbe und dadurch sogar der Ostsee. Tatsächlich kann von diesem Kanal aus jede wichtige Wasserstraße nördlich der Linie Düsseldorf-Kassel-Halle-Dresden erreicht werden.

Über den Rhein wiederum wird NRW mit der Maas verbunden, dazu Mosel, Main, Neckar, Main-Donau-Kanal und Donau und somit letztlich dem Schwarzen Meer und dem Ärmelkanal.

Hier wird klar, warum NRW so wichtig ist. Es ist weniger die nackte Zahl an schiffbaren Flusskilometern, sondern eher die Tatsache, dass das, was in Nordrhein-Westfalen verläuft, mit praktisch jeder anderen relevanten europäischen Wasserstraße verbunden ist – teilweise gar als einzige „Brücke“.

Kein Wunder also, dass mit Duisburg als wichtigstem Hafen (51,89 Mio. t.) insgesamt gut 130 Millionen Tonnen Güter in nordrhein-westfälischen Flusshäfen umgeschlagen werden.

Das Kostenproblem

Wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich Späne. Umgelegt auf Nordrhein-Westfalens Bedeutung als Massenverkehrsland bedeutet das, dass …

hier eine besonders große Abnutzung aufgrund der großen Belastungen besteht. Besonders auf Straße, Schiene, Brücken und ähnlichen Bauwerken.

durch die große Anzahl von Verkehrswegen die Pflege dieser noch mehr Kosten verursacht, als es durch die reine Belastung der Fall wäre.

alle Herausforderungen zwar im Land stattfinden, aber vielfach von außen stammen, teils sogar aus anderen Ländern. Etwa LKW im Transit. Dadurch muss NRW für vieles zahlen, was andere verursachen.

Jahrelang waren deshalb die Streitigkeiten groß. Die Landesregierungen forderten immer wieder mehr Unterstützung durch Bund oder EU, doch erst zuletzt hat sich die Situation verbessert: Der Bund stellte 2019 eine neue Rekordsumme für Pflege, Sanierung und Ausbau von nordrhein-westfälischen Verkehrswegen bereit – 1,553 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der gesamte Landesetat für 2021 hat ein Volumen von 81,923 Milliarden Euro.

2. Herausforderungen und Lösungen für die Verkehrsinfrastruktur

Es gibt nur wenige andere Regionen in Europa, die eine ähnlich große Bedeutung und Verkehrsdichte aufweisen. Die Folgen kann jeder sehen, der in Nordrhein-Westfalen am Verkehr teilnimmt – und damit sind nicht bloß Schlaglöcher gemeint.

Wichtig ist vor allem, dass, wie erwähnt, NRWs Rolle sich zukünftig eher noch steigern wird. Doch das ist nur eine Herausforderung, die Lösungen benötigt.

Oft missverstandene Notwendigkeit: die Digitalisierung

Die Digitalisierung hat verschiedenste Vorteile für die Verkehrsoptimierung. Das Problem: Längst nicht alles liegt in der Macht der Politik, sondern bei oftmals zögernden Gewerbetreibenden. Foto: Stock.adobe.com

Sicher fragt sich mancher Leser an dieser Stelle, was die Digitalisierung t mit der Verkehrsinfrastruktur zu tun hat Nun: sehr viel. Denn letztlich geht es bei der Digitalisierung in jeglicher Hinsicht um einige wenige Positionen:

Verschlanken,

Beschleunigen,

Vergünstigen und

Vereinfachen.

In dieser Hinsicht ist die Digitalisierung ein notwendiger Game Changer, vor allem in der Transportbranche. Denn alles, was hier digitalisiert wird, sorgt letztlich dafür, dass der Verkehr reibungsloser und somit schneller abläuft – bei 453.000 Staukilometern im letzten Vor-Corona-Jahr ist dies bitter nötig.

Das Problem in der digitalisierten Transportbranche ist jedoch: Vieles ist eine Sache der Unternehmen, nicht der Politik. Erstere scheuen allerdings vielfach die Kosten, was in dieser Branche mit ihren teils starken Preiskämpfen verständlich anmuten mag.

Letztlich muss sich aber mehr Digitalisierung durchsetzen. Und zwar in allen Bereichen vom Verkehrsleitsystem bis hinab zu selbstfahrenden Autos. Denn nur dann ist es möglich, den Verkehr weiter zu steigern, ohne NRW an den Rand eines „Verkehrsinfarkts“ zu bringen. Erste Empfehlungen basierend auf Reallaboren sind längst veröffentlicht. Es geht letztlich nur noch um die Umsetzung.

Konsequente Ausnutzung aller Verkehrsmöglichkeiten

Allein schon beim Güterverkehr würde eine bessere Verteilung auf alle Transportmöglichkeiten NRWs Verkehrssituation beträchtlich erleichtern. Nur ist eine solche Verteilung nicht gerade einfach. Foto: Stock.adobe.com

Zahlen lügen nicht: Nach wie vor besteht sowohl beim Güter- als auch Personenverkehr in NRW eine beträchtliche Schieflage in Richtung Straße. Es werden schlicht und ergreifend zu viele Kilometer auf dem Asphalt zurückgelegt und zu wenige auf Schienen und zu Wasser – ganz generell in Stadt, Land und NRW-übergreifend.

Abermals haben wir es hier mit einer vielschichtigen Herausforderung zu tun. Sie beginnt damit, mehr Pendler dazu zu bringen, gemeinsam zu reisen, statt in einzelnen PKW. Sie erstreckt sich über die Notwendigkeit, das Thema private Mobilität vom Auto wegzubringen. Und sie endet längst noch nicht bei der Eile, nicht nur möglichst viel Güterverkehr auf Schienenwege und Wasserstraßen zu bringen, sondern erstere deutlich auszubauen.

Das Problem daran ist jedoch nicht nur der Kostenaufwand und die Tatsache, dass NRW vieles nicht (allein) in der Hand hat. Es liegt zudem daran, dass sich kaum etwas so schwer ändern lässt wie eingeschliffene Gewohnheiten. Das gilt beim Pendler ebenso wie beim Logistiker. Ersterer, weil er sich ans Auto gewöhnt hat. Letzterer, weil er aufgrund der einfacheren Disponierbarkeit lieber auf die Ende-zu-Ende-Verbindung per LKW setzt – anstatt auf Kurzstrecken-LKW, Verladung auf Schiff oder Bahn gefolgt vom Umladen auf einen weiteren Kurzstrecken-Transport für die letzte Meile.

Tatsächlich scheint es hier nur eine großmaßstäbliche politische Lösung zu geben. Einerseits der konsequente Ausbau solcher „alternativen“ Verkehrswege. Andererseits Druck auf alle Beteiligten, damit sie diese auch wahrnehmen. Die über Jahre existierende Radweg-Lücke zwischen Albaxen und Bödexen zeigt im Kleinen, wie die Lage im Großen oft aussieht: Nicht selten hängt alles am Widerstand einiger weniger – beim Radweg einige Grundeigentümer.

Investitionen gefolgt von noch mehr Investitionen

In einem so verkehrsreichen Land verschlingt die Verkehrsinfrastruktur natürlich Milliarden. Nur sind dies keine vergeblichen, sondern aufgrund NRWs Rolle zwingend nötige Investitionen. Foto: Stock.adobe.com

1,553 Milliarden Euro sind sicherlich eine erhebliche und erfreuliche Summe. Doch allein der Kampf, den NRW darum führen musste, zeigt, wo das Grundproblem liegt: In einer Welt, in der jeder Bereich, jedes Ministerium große und kleine Geldnöte hat, ist es für den Verkehr oftmals schwer, sich durchzusetzen.

In, beziehungsweise über, Nordrhein-Westfalen wird hierbei zu oft damit argumentiert, dass doch alles noch halbwegs funktionieren würde. Dass „halbwegs“ jedoch nicht nur weit entfernt ist von „optimal“ und dass ferner vieles auf Verschleiß betrieben wird, wird dabei leider häufig übersehen.

In der Folge entsteht meist eine Verkettung:

Wo dauerhafte Pflege nötig wäre, wird oft bis zu einer Sanierung gespart,

wenn auf die Sanierung gespart wird, werden die Arbeiten meist teurer und langwieriger,

wenn teurer und langwieriger saniert wurde, wird oft argumentiert, dass kein Geld mehr für Pflege und Ausbau vorhanden sei,

wenn kein Geld für den Ausbau bereitgestellt wird, verstärkt der ständig steigende Verkehr den Pflegezwang und verkürzt die Sanierungsintervalle.

Tatsächlich ist der einzige tragfähige Ausweg aus diesem doppelten Kreislauf, dem Verkehr ständig die Mittel zu geben, die benötigt werden – ja, sogar auf Kosten anderer Stellen. Denn am Verkehr hängt speziell für Nordrhein-Westfalen einfach zu viel. Ist er nicht optimal, sind es auch sämtliche davon abhängigen Wertschöpfungsketten nicht. In diesem Sinne ist jede Investition in den Verkehr eine Investition in das Wohl des Landes NRW als wichtiger Wirtschaftsstandort und somit in ganz Deutschland und sogar die Wirtschaft der EU.

Allerdings muss man Bund und Land zugutehalten, diese Tatsachen mittlerweile nicht nur erkannt und verstanden zu haben, sondern tatsächlich zu handeln. Die zuletzt so stark gestiegenen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur gehen wohl auch in den kommenden Jahren weiter.

Problempunkt mittel- und langfristige Planung

Verkehrsinfrastruktur ist ein Projekt der Jahrzehnte. Dass allein NRWs Landesregierung im Fünfjahrestakt wechseln kann, macht dies nicht eben einfacher. Foto: Stock.adobe.com

Allerdings hat bereits die Investition einen beträchtlichen Haken: Sie muss jedes Jahr aufs Neue in Haushaltsentwürfen bestätigt werden. Nicht zuletzt Corona zeigt, wie sehr aktuelle Ereignisse die Geldflüsse ähnlich schnell abdrehen können, wie sie aufgedreht wurden.

Weiter hinzu kommen die politischen „Jahreszeiten“. Alle vier Jahre werden Bundesregierungen gewählt, alle fünf Jahre Landesregierungen. Zwar bedeutet selbst ein Wechsel nicht automatisch, dass ein bislang eingeschlagener Kurs geändert wird, aber es besteht zumindest das Risiko.

Hinzu kommen weitere Schwierigkeiten einer mittel- und langfristigen Planung. Hinreichend sicher ist wohl nur, dass NRW für unbestimmte Zeit weiterhin eine so wichtige Rolle als Wirtschafts- und Transitland behalten wird. Darüber hinaus lässt sich jedoch deutlich wenigeres so gut absehen.

Die weitere Zukunft der Heimarbeit,

die Altersstruktur,

das Preisniveau,

der Fachkräftemangel.

Tatsächlich ist das Problem für NRW sogar global: Wird der Überseehandel weiterhin so stark bleiben oder wird es vielleicht durch Corona eine Rückverlagerung nach Europa geben? Werden Firmen angesichts der jüngsten Versorgungsprobleme weiterhin auf die enorm LKW-intensive Just-in-Time-Produktion bauen oder wieder etwas mehr Lagerhaltung betreiben?

In nur wenigen Jahren kann sich vieles fundamental ändern, was die Verkehrsinfrastruktur betrifft. Und selbst wenn man bei dieser deshalb auf maximale Flexibilität setzt, so gibt es doch Umstände, für die Verkehrswege einfach zu starr sind. Aus diesem Grund bedeuten Planung und Ausbau vieles trotz aller vorherigen Studien und Prüfungen, ein wenig im Blindflug zu agieren. Ob eine in der Vergangenheit angestoßene Verkehrsinfrastrukturplanung und -fertigstellung den Realitäten einer einige Jahre entfernten Zukunft entspricht, kann in dieser schnelllebigen Welt kaum noch jemand mit echter Sicherheit vorhersagen.

Dadurch wird sich dieses Problem trotz aller Experten, trotz Modellrechnungen und Prognosen durch künstliche Intelligenz niemals ganz vermeiden lassen.

Herausforderung und Lösung Elektromobilität

Elektromobilität ist in NRW aufgrund der schieren Masse deutlich schwieriger umzusetzen als anderswo. Gleichsam könnte sie hier eine deutlich größere Wirkung entfalten. Foto: Stock.adobe.com

Nordrhein-Westfalen ist nicht nur ein bedeutendes Land für den physischen Verkehr. Es ist überdies ein extrem bedeutender Player in der gesamtdeutschen und europäischen Stromlandschaft. Speziell in Sachen Hoch- und Höchstspannungsnetze. Strom ist in diesem Sinne wiederum direkt mit dem Verkehr verbunden.

Eine insgesamt dem Bedarf entsprechende Netzinfrastruktur in Sachen Leistung,

eine dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht werdende Anzahl von Ladestationen,

der notwendige Platz, damit aufladende Fahrzeuge parken können und

eine der in weiten Teilen sehr urbanen Siedlungsform entsprechende Ladeinfrastruktur.

Das alles sind Punkte, die in NRW mehr noch als anderswo von Bedeutung für den Ausbau der Elektromobilität sind. Doch müssen all diese Punkte nicht nur gründlich, sondern besonders schnell zu vollständiger Zufriedenheit angegangen werden.

Das ist nicht nur ein Kostenpunkt, sondern ein Kraftakt auf verschiedenen Ebenen. Er beginnt bei der Notwendigkeit, die Stromnetze insgesamt leistungsfähiger zu machen, damit sie dem Verbrauch von zigtausenden gleichzeitig ladenden Fahrzeugen im ganzen Landesgebiet gerecht werden. Er erstreckt sich über die Notwendigkeit, mit zahllosen Grundstückseignern zu verhandeln, um genügend Platz für Stromtankstellen nebst zwingend nötigen Stellflächen zu schaffen. Und er umfasst den Zwang, für 272 Städte und etwa ein Fünftel der gesamtdeutschen Bevölkerung brauchbare, niedrigschwellige und leicht erreichbare Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Die Elektromobilität ist deshalb in NRW aus gleich mehreren Gründen deutlich herausfordernder umzusetzen als in anderen Bundesländern – vor allem solche mit insgesamt weniger Einwohnern, geringerem Verkehrsaufkommen und größerer Eigenheimbesitzerquote.

Doch zu dieser Problemstellung gibt es ebenfalls keine Alternative, außer sie zu überwinden. Denn die Elektromobilität würde viele anderen Verkehrsprobleme und somit Kostenfaktoren in Nordrhein-Westfalen an der Wurzel packen. Angefangen damit, dass deutlich weniger Tanker auf Straße, Schiene und Wasser unterwegs wären – und bei einer verbesserten Luftqualität und Lärmbelastung in den Städten längst nicht endend. Einen großen Vorteil hat unser Bundesland hier allerdings: Wo ein so großer Urbanisierungsgrad herrscht, sind die täglichen Pendeldistanzen vielfach deutlich elektromobilitätsfreundlicher als in anderen Ländern.

Zusammenfassung und Fazit

Nordrhein-Westfalen hat das größte Verkehrsaufkommen aller Bundesländer – nicht zuletzt durch seine besondere Lage in unmittelbarer Nähe zu vier Nachbarländern, grenzübergreifenden Metropolregionen, der eigenen Wirtschaft sowie derjenigen in den grenznahen Standorten. Das heißt, ein NRW mit einem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen wird es niemals geben und sollte es niemals geben – weil sowohl unsere als auch die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung diesen Verkehr benötigen.

Jedoch ist es unzweifelhaft notwendig, den Verkehr fit für die Zukunft zu machen. Denn „auf Verschleiß“ wurde die Infrastruktur zu lange betrieben. Die richtigen Weichen wurden bereits gestellt, jetzt kommt es „nur“ noch darauf an, diese Wege konsequent bis zum Ende zu gehen.