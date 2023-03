Unternehmen und Reinigungsfragen: Sauberkeit als Maßstab für Qualität

Außenwirkung: Unternehmensräume stehen für Unternehmenswerte

Wer in einem Gebäude arbeitet, wird blind für dessen Vorzüge und Problempunkte. Das ist völlig normal und erst einmal überhaupt nicht verwerflich. Aber es bedeutet auch, dass die Wahrnehmung von Angestellten und von Kunden starke Unterschiede aufweisen kann. Den wichtigen ersten Eindruck bekommen Mitarbeiter eines Unternehmens nun mal nach einer Weile nicht mehr.

Dieser ist aber extrem wichtig. Denn Menschen brauchen nur wenige Eindrücke, um sich ein erstes Bild zu machen. Schmutzige Fassaden, ein muffiger Geruch oder überfüllte Mülleimer sind nicht das Ende der Welt – sie werden aber bei Kunden und Geschäftspartnern trotzdem Eindruck hinterlassen. Einen negativen Eindruck.

Was Kunden und Geschäftspartner sehen, wenn sie ein Gebäude betreten, sagt ihnen auch etwas über die Professionalität der Firma. Möchte eine Firma zuverlässig, modern und erfolgreich wirken, müssen die Geschäftsräume stets sauber sein.

Reinigungsarten: Firmen müssen ihre Schwachstellen kennen

Wie viel in die Sauberkeit eines Unternehmens investiert werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Büroräume lassen sich relativ einfach sauber halten, wenn Linoleum oder Laminat verlegt wurden – Teppiche sind anspruchsvoller. Sind die Unternehmensräume Teil eines Gebäudekomplexes, wird die Fassadenreinigung wahrscheinlich vom Vermieter übernommen, was Kosten sparen kann.

Ist das nicht der Fall, muss selbst nachgeholfen werden. Die Fassade und die Außenanlagen sind ein beliebter Schwachpunkt, was Sauberkeit angeht. Dabei sehen Besucher beides noch lange vor dem Inneren des Gebäudes. Am besten setzt man auf erfahrene Reinigungsfirmen, die auf Fassadenreinigung spezialisiert sind: Fassadenreinigung in Dortmund durch Can Facility Services.

Eine weitere Schwachstelle in Sachen Reinigung sind Gerüche. Unter Sauberkeit verstehen viele Menschen noch immer die Abwesenheit von Dreck und Flecken. Aber wer schon mal einen muffig oder eigenartig riechenden Raum betreten hat, der weiß, dass dies sofort bemerkt wird. Manchmal wird daher eine Tiefenreinigung nötig. Auch hier sollte man auf Experten setzen, sonst lohnt sich ein externer Reinigungsservice nicht.

Anfängerfehler: Reinigungsfauxpas, die niemandem passieren sollten

Wenn Sauberkeit so wichtig ist, warum ist sie nicht überall Standard? Meist liegt das daran, dass ihr nicht genug Priorität zugewiesen wird. Reinigung wird halt irgendwie nebenbei erledigt. Manchmal durch eine im Nebenjob angestellte Putzkraft ohne ausreichende Fachmaterialien oder Erfahrung. Ebenfalls nicht ungewöhnlich: Mitarbeiter putzen selbst.

Natürlich kann man von Angestellten erwarten, dass sie Krümel von einem Tisch wischen oder auch mal durchfegen. Aber sofern Reinigungsarbeiten nicht im Arbeitsvertrag stehen, gibt es Grenzen. Deshalb müssen Unternehmer ein Bewusstsein dafür haben, dass ätzende Spülmittel, Kratzer in einer Scheibe oder rutschige Böden unnötige Kosten verursachen – und genau diese Fehler sind zu erwarten, wenn Laien zum Putzen gedrängt werden.

Tipps: Mit Cleverness sparen

Am ehesten lassen sich Reinigungskosten reduzieren, indem Sauberkeit in der Unternehmensphilosophie verankert ist. Jeder neue Mitarbeiter soll sofort wissen, dass er für die Sauberkeit seines Arbeitsbereichs verantwortlich ist. Klar formulierte Regeln können hilfreich sein, wenn es sich um ein großes Büro oder Arbeitsbereiche mit vielen verschiedenen Mitarbeitern handelt.

Im ersten Moment aufwändig, im zweiten Moment sinnvoll: Grundreinigungen einplanen. Neben täglichen oder wöchentlichen Reinigungsintervallen, sollte es regelmäßig Komplettreinigungen geben. Dabei wird jede Ecke geputzt, die Fassade blitzt wieder und jeder Fleck wird entfernt. So ein „Frühjahrsputz“ ist ideal vor großen Veranstaltungen oder wichtigen Presseterminen.