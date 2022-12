Unternehmensverkauf: Gründe, Ablauf & Tipps

Ein Unternehmensverkauf ist eine komplexe Angelegenheit. Dennoch gibt es immer wieder Gründe, aus denen der Verkauf einer Firma notwendig wird. Was könnten das für Gründe sein und wie läuft ein Unternehmensverkauf ab? Dieser Artikel zeigt die vier Phasen des Unternehmensverkaufs und was Unternehmer dabei beachten sollten.

Gründe für einen Unternehmensverkauf

Die Gründe für einen Unternehmensverkauf sind vielfältig. Sie sind es auch, die darüber entscheiden, ob der Verkauf möglichst schnell über die Bühne gehen soll oder ob noch genug Zeit verbleibt.

Der eine Gesellschafter möchte sich womöglich schnellstmöglich zur Ruhe setzen. Ein anderer sieht den Verkaufserlös als Alterssicherung und sucht einen geeigneten Nachfolger. Andere hingegen sind nicht aus Altersgründen, sondern wegen gesundheitlicher Faktoren nicht mehr in der Lage, die Firma zu leiten.

Jeder Unternehmer hat seinen individuellen Grund, aus dem er sich für den Unternehmensverkauf entscheidet. Dennoch gilt: Es ist niemals klug, einen solchen Verkauf zu überstürzen. Planung und eingehende Überlegungen sollten einen hohen Stellenwert beim Unternehmensverkauf haben. Nur so wird man allen Anforderungen und Wünschen gerecht und kann das Beste aus dem Verkauf herausholen.

So läuft ein Unternehmensverkauf ab

Ganz gleich, welcher Grund vorliegt: Ein Unternehmensverkauf hat meist den gleichen Ablauf. Wer sich für den Verkauf der eigenen Firma interessiert, sollte sich eingehend mit dem Thema befassen. Immerhin handelt es sich dabei um ein komplexes Gut und nicht um Standardware.

Darüber hinaus ähnelt keine Firma der anderen. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Besonderheiten, auf die es im Zuge eines Verkaufs zu achten gilt. Dabei spielen unter anderem die Faktoren Produkt, Historie und Know-how einzelner Mitarbeiter eine Rolle. Doch auch die Bilanzierung sowie der Immobilienbesitz dürfen nicht vernachlässigt werden.

Grob lässt sich der Verkauf eines Unternehmens in vier Schritte unterteilen:

· Vorbereitung

· Käuferansprache

· Verhandlungen

· Vertrag und Abschluss

So wird der Unternehmensverkauf vorbereitet

Zunächst sollte das Ziel des Verkaufs klar sein. Sucht man einen Nachfolger? Soll der Verkauf möglichst schnell erfolgen? Ist es wichtig, dass der bisherige Inhaber weiter beschäftigt wird? All diese Fragen sollten zuallererst gestellt werden. Nur so lässt sich das individuelle Verkaufsziel ermitteln.

Zur Vorbereitung gehört außerdem, sich Gedanken über den Verkaufspreis zu machen. Auch ob Anteile behalten werden sollen, ist eine Überlegung wert. Welche Personen kommen als Käufer in Frage? Und auf welche Weise lassen sich die Unternehmenswerte am besten erhalten?

Nachdem alle Rahmenbedingungen geklärt sind, geht es an die eigentliche Verkaufsvorbereitung. Geschäftsprozesse werden dokumentiert, Unterlagen werden aufbereitet und Verkaufsunterlagen werden erstellt. Auch eine Unternehmensbewertung, die Bereitstellung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sowie die Klärung von Risikofaktoren sind relevant.

Potenzielle Kaufinteressenten ansprechen

Sind alle Vorbereitungen getroffen, geht es an die Ansprache potenzieller Käufer. Eine professionelle Verkaufsstrategie ist damit das A und O. Zudem gilt: Alles, was besprochen wird, sollte streng vertraulich behandelt werden. Andernfalls gefährdet man wichtige Unternehmenswerte.

Um den perfekten Käufer zu finden, braucht es eine ausführliche Recherche sowie ein professionelles Vorgehen. Einige Unternehmer holen sich zu diesem Zweck einen Spezialisten ins Boot. Auf diese Weise geht die Suche nicht nur schneller, sondern erfolgt außerdem diskret und auf einem professionellen Niveau.

Verhandlungen und Unternehmensprüfung

Der nächste Prozessschritt: Verhandlungen. Kaufinteressenten sollten ihren Letter of Intent (LOI) abgeben. Dabei handelt es sich um eine Kaufabsichtserklärung. Darin sind Angaben zur angedachten Transaktionsstruktur enthalten sowie zum Kaufpreis und zur Übergabe.

Hat ein Interessent seinen LOI abgegeben, darf der Verkäufer nicht mehr mit anderen verhandeln. Es müssen Kaufabsichtserklärungen verglichen werden, damit Vor- und Nachteile herausgearbeitet und eine Entscheidung getroffen werden können. Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen stehen an der Tagesordnung. Zudem ist es wichtig, Transparenz zu schaffen. Was es zu vermeiden gilt, ist Emotionalität. Ein professionelles Auftreten ist wichtig.

Vertrag und Abschluss

In der letzten Phase wird ein Kaufvertragsentwurf aufgesetzt. Es werden alle Details geklärt und verhandelt. Wichtig ist, neben einem Berater auch Anwälte und Steuerberater miteinzubeziehen. So können sowohl betriebswirtschaftliche, steuerliche als auch rechtliche Aspekte betrachtet werden. Nur so ist der Unternehmensverkauf optimal gestaltet.

Womöglich treten nun auch Fragen auf, welche im LOI noch nicht geklärt wurden. Das kann passieren und ist völlig normal. Nicht angebracht sind Nachverhandlungen hinsichtlich Aspekte, bei denen bereits eine Einigung stattgefunden hat.

Wenn alle Details klar sind, kann der Kaufvertrag unterzeichnet werden. Die Vollzugsbedingung ist klassischerweise die Zahlung des Kaufpreises. Ist diese erfolgt, ist der Unternehmensverkauf abgeschlossen.