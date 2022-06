Urlaubsgefühle zu Hause: 5 Tipps, um Urlaubserinnerungen zu bewahren

Urlaub: Unweigerlich seufzt man und lächelt. Man denkt zurück an vergangene Reisen. Mit Fotos, Notizen und Souvenirs wird der Urlaub wieder lebendig.



Tipp 1: unterwegs Reisetagebuch führen

Das Tagebuch bietet sich besonders bei längeren Touren an. Mit dem Rucksack durch ferne Länder, mit dem Wohnmobil Skandinavien erkunden oder mit dem Fahrrad entlang der Ostseeküste: Damit man sich später an alle Station erinnert, hilft ein Notizbuch. Neben Aufgeschriebenem klebt man Eintrittskarten ein, den Lageplan eines Parks und das Ticket für die Fähre. So entsteht ein Scrapbook als Urlaubserinnerung zum Schwelgen.



Tipp 2: reichlich Fotos machen und daheim in Szene setzen

Dank digitaler Fotografie kann man jeden Urlaubsmoment festhalten. Neben bedeutenden Bauwerken, grandiosem Bergblick oder traumhaften Stränden sorgen auch Detailaufnahmen für Urlaubsgefühle. Die Zitrone am Marktstand, der Cocktail im Abendlicht oder leuchtende Blüten: Das sind Erinnerungen zum Anschauen. Zu Hause kommen die schönsten Bilder an die Wand - eingerahmt, einzeln auf Magnetleisten oder als trendige Fotoblocks. Extra-Tipp: Wer die Bilderrahmen günstig kauft, kann sich eine komplette Wand mit den schönsten Erinnerungen gönnen und gestalten.



Tipp 3: zu Hause ein Fotoalbum erstellen

Ein Fotoalbum lässt sich digital erstellen oder in Handarbeit. Beides ist kreativ und abwechslungsreich. Beim handgemachten Fotoalbum bieten sich zahlreiche Möglichkeiten von schnell bis aufwendig. Eine kreative Idee sind kleine Fotoalben zum Aufklappen, diese Fotoleporellos kann man selber basteln oder fertig kaufen. Aus einem großen Album mit blanko Seiten lässt sich ein wahrer Erinnerungsschatz gestalten. Neben Fotos, Stickern und Erinnerungsstücken finden hier auch Rezepte von Paella, Pizza oder Mojito sowie die lustigsten Sätze der Mitreisenden Platz.



Tipp 4: Souvenirs ein Ehren halten

Es muss nicht gleich der riesige Sombrero oder eine Kiste des Weins sein, der unter der Sonne Italiens ohnehin besser schmeckte als im heimischen Wohnzimmer. Aber Tasche oder Tuch vom Kunsthandwerkermarkt, ein im Urlaub entdecktes neues Parfum oder ein paar Muscheln vom Nordseestrand passen auf der Rückreise in jedes Gepäck. Daheim kommen Muscheln, Sand, Federn und andere Fundstücke als Deko in ein hohes Glas, Tücher, Mützen und Taschen werden zu besonderen Anlässen getragen und das Lavendelsäckchen aus der Toskana sorgt beim Öffnen des Kleiderschranks für Urlaubserinnerungen.



Tipp 5: vom Urlaub erzählen

Wie wäre es mit einem Abend mit Familie oder Freunden ganz im Zeichen des tollen Urlaubs? Auf den Tisch kommen landestypische Spezialitäten und passende Deko, Dazu läuft die Lieblingsmusik der schönsten Zeit des Jahres. So eingestimmt kann man Bilder und Videoas zeigen und von spannenden Erlebnissen der Reise berichten. Das hält die Erinnerungen wach und macht Lust auf den nächsten Urlaub.