Was ist Ultraschallreinigung und wie funktioniert sie?

Ultraschallreinigung ist ein spezielles Verfahren, das durch die Nutzung von Hochfrequenz-Schallwellen umgesetzt wird. Dreck, Verunreinigungen und Schmutz können von einer Vielzahl von Oberflächen entfernt werden. Das Verfahren ist äußerst effizient und findet in der Medizinbranche ebenso Anwendung wie bei der Reinigung von Schmuck und Alltagsgütern. Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe und vieles mehr können dank Ultraschall optimal gereinigt werden.

Die Technik hinter der Ultraschallreinigung – so funktioniert die Reinigung

Das Grundprinzip der Ultraschallreinigung besteht in der Erzeugung von Hochfrequenz-Schallwellen in einer Reinigungslösung. Diese Schallwellen erzeugen mikroskopisch kleine Blasen, so genannte Kavitationsblasen, die schnell zusammenfallen und implodieren. Die intensive Energie, die durch das Kollabieren dieser Blasen entsteht, verleiht der Ultraschallreinigung ihre Reinigungskraft.

Kollabieren die Kavitationsblasen, setzen sie eine enorme Energiemenge in Form von Druckwellen, Schockwellen und Mikrostrahlströmen frei. Die Druckwellen erzeugen Millionen von mikroskopisch kleinen Vakuumtaschen, die Verunreinigungen von der Oberfläche des zu reinigenden Materials abheben. Selbst aus kleinen Fugen und Nischen können Schmutzpartikel durch winzige Implosionen entfernt werden. Die Mikrostrahlströme erzeugen eine Hochgeschwindigkeitsreinigung, die hartnäckigen Schmutz und andere Verunreinigungen wegspült.

Einlegen, reinigen, weiternutzen – das einfache Prinzip der Ultraschallreinigung

Die Reinigung selbst findet in einer Art Wanne statt, die mit einer Reinigungslösung gefüllt ist. Dabei kommt es maßgeblich darauf an, die passende Reinigungslösung für die Art des zu reinigenden Materials zu finden. Die Reinigungswanne ist mit einem oder mehreren Ultraschallwandlern ausgestattet, die Hochfrequenz-Schallwellen erzeugen, um die Reinigungslösung umzuwälzen.

Einsatz in der Industrie – Ultraschall-Reinigungsmaschinen für verschiedene Bereiche

Der Einsatz von Ultraschallwannen zur Reinigung diverser Gegenstände und Materialien ist selbst im Privatbereich längst angekommen. Eine wichtige Rolle spielt Kavitation Ultraschall jedoch auch in der Industrie. Hochwertige Reinigungsmaschinen arbeiten nach neuester Technologie und unterstützen die Reinigung verschiedener Bereiche effizient. Das Arbeitsvorgehen ist dabei ähnlich der Reinigung per Ultraschallwanne.

Ultraschallreinigungsmaschinen arbeiten mit hochfrequenten Schallwellen (in der Regel zwischen 20 und 40 kHz), die Druckwellen in der Reinigungslösung erzeugen. Diese wiederum erzeugen Millionen von mikroskopisch kleinen Bläschen, die schnell kollabieren und implodieren und dabei eine enorme Menge an Energie in Form von Wärme und Stoßwellen freisetzen. Diese Kavitation erzeugt eine starke Scheuerwirkung, die selbst die hartnäckigsten Verunreinigungen von Oberflächen entfernen kann. Das Prinzip der wannenbasierten Ultraschallreinigung wird folglich von industriell einsetzbaren Maschinen genutzt.

Gereinigt werden vor allem Oberflächen wie Getriebe oder Motoren beim Auto, aber auch zahlreiche weitere mechanische Komponenten. Die Maschinen können für eine Vielzahl von Teilegrößen und -formen maßgeschneidert werden und lassen sich auch mit anderen hocheffizienten Reinigungsmethoden verwenden. So gehören kombinierte Reinigungen mit dem Hochdruckreiniger und einem Ultraschallreinigungsgerät in der Automobilindustrie stellenweise schon zum Standard.

Funktionalität und Reinigungslösung – für mehr Effizienz in der Industrie

Auch flexible Ultraschallreinigungsmaschinen arbeiten mit einer passenden Reinigungslösung. Die kann je nach Art der zu entfernenden Verunreinigungen variieren. Wässrige Lösungen (auf Wasserbasis) werden beispielsweise häufig zur Entfernung von Öl und Fett verwendet, während Lösungsmittel wie Alkohol oder Aceton zur Entfernung hartnäckiger Flecken genutzt werden.

Einige Ultraschallreinigungsgeräte verfügen außerdem über zusätzliche Funktionen wie Heizungen oder Rührwerke, um den Reinigungsprozess zu verbessern. Darüber hinaus können viele Ultraschallreinigungsmaschinen mit speziellen Körben oder Vorrichtungen ausgestattet werden, die das Halten und Positionieren von Teilen in der Reinigungswanne erleichtern. Für eine verletzungsfreie Verwendung gibt es verschiedene Sicherheitsmerkmale, die hochwertige Geräte füllen müssen.

Kavitation in der Reinigung – warum der Effekt so wichtig ist

Kavitation hat die Eigenschaft, primär an inhomogenen Stellen aufzutreten. Diese Stellen befinden sich dort, wo der Schmutz mit der Oberfläche verschmilzt. Durch winzige Risse und Fugen wird die Kavitation angezogen, was die Rückstände wiederum von der Materialoberfläche befreit.

Umgangssprachlich wird auch von „Elektro-Reinigungen“ gesprochen, dabei ist die Ultraschallreinigung mittels Kavitation eines der schonendsten Verfahren überhaupt. Selbst empfindliche Strukturen werden nicht schädigt, stattdessen findet die Kavitation an allen Orten mit Verschmutzungen statt.

Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten in der industriellen Reinigung. Ob Fugen, Ritzen, Hohlräume oder Rändel – dank Ultraschallkavitation lassen sich diese Bereiche bei verhältnismäßig geringem Aufwand reinigen. Vor allem die Industrie kann davon profitieren, wenn wir einmal an sensible Bereiche wie Leiterplatten, PKW-Bauteile und andere Bereiche denken.

In der Medizin spielt die Wirkung der Kavitation vor allem in Praxen und Krankenhäusern eine wichtige Rolle. Die klassische chemische Desinfektion kann durch Ultraschalleinsatz unterstützt und sogar abgekürzt werden. Empfindliche medizinische Geräte wie Endoskope, Skalpelle und Instrumente werden schonender gereinigt, bei gleicher oder sogar verbesserter Reinigungsleistung.

Fazit: Ultraschall und Kavitation als wichtigste Reinigungsmöglichkeiten der Zukunft

Mehr Nachhaltigkeit in der Reinigung? Der Einsatz von chemischen Putzmitteln ist nach wie vor ein großes Problem. Auch wenn Ultraschallreinigungsgeräte ebenfalls auf Reinigungsmittel setzen, ist die Menge deutlich geringer. Es sind Effekte wie die Kavitation, die einen Großteil der Reinigungsleistungen übernehmen. Dadurch können nicht nur einerseits neue Hygienestandards geschaffen, sondern andererseits auch nachhaltigere Lösungen gefunden werden. Es kommt hinzu, dass andere Reinigungsmethoden wie Hochdruckreiniger trotz aller Effizienz nicht in der Lage sind, feinste Bauteile, Getriebe und Co. zu reinigen. Ultraschall und Kavitation führen dazu, dass selbst unerreichbare Bauteile, Ritzen und Fugen wieder zugänglich gemacht und gereinigt werden können.