Wie Sie mit Stockaudio die Qualität Ihres Podcasts verbessern

Umsetzen können Sie Ihre Podcast-Ideen nicht nur mit den selbst aufgenommenen Audiodateien, auch Stockaudios sind sehr gut für den Aufbau von Podcast-Folgen und sogar für einen ganzen Podcast geeignet.

Die folgenden Tipps und Tricks, die mit jedem Budget umsetzbar sind, verbessern die Qualität Ihres Podcasts. Im Mittelpunkt steht die Verwendung von Stockaudio, welches viele Vorteile bietet.

Warum Stockaudios oft die bessere Wahl sind

Stock-Medien und in diesem Fall Stockaudios sind häufig leichter zu verarbeiten und haben eine bessere Qualität, da sie nicht selten in Tonstudios aufgenommen werden. Allein diese Tatsache stellt einen riesigen Vorteil dar, denn lästige Nebengeräusche und Echos können ausgeschlossen werden.

Nicht jedem steht jedoch ein Tonstudio zur Verfügung, sodass die Tonaufnahmen oft nicht gut gelingen. Nachbearbeitungen sind bei Musikdaten jedoch viel schwieriger als bei Bildern oder Videos, sodass die Aufnahmen oft nicht verwendet werden können und erneute Aufnahmen nötig sind.

Mit Stockaudios können Sie diese Probleme leicht umgehen und viel Zeit sparen. Außerdem bieten viele Stock-Archive den Musik Download kostenlos an. Zur Verfügung stehen unzählige Titel und Audios, die ohne Bezug zu einem bestimmten Projekt hergestellt wurden.

4 Tipps für ein noch besseres Podcast-Ergebnis

Mit der Verarbeitung von Stockaudios sind viele Experten-Tipps leichter umzusetzen, da die Audios und Musiktitel bereits in hoher Qualität aufgenommen wurden.

#1 Nutzen Sie ein ansprechendes Intro

Wie auch in Videos bei YouTube und auf anderen Plattformen sollte bei einem Podcast ein Intro eingefügt werden, das mit einem ansprechenden Track abgeschlossen wird. Der Vorteil besteht darin, dass Sie das Thema mit einer entsprechenden Emotion einleiten können.

Sie können zum Beispiel eine Audiodatei wählen, die für Spannung sorgt, Sie können aber auch Audios wählen, die zum Nachdenken anregen. Am besten handelt es sich bei jeder Episode um die gleiche Audiodatei.

In Stock-Archiven finden Sie viele Multimedia Audios und Musiktitel, die perfekt dafür geeignet sind, um als Abschluss vom Intro verwendet zu werden.

#2 Beachten Sie die Art der Aufnahme

Menschen sind heute daran gewöhnt, dass Fotos noch lange nach der Aufnahme verbessert werden können, und das lässt viele Nutzer denken, dass Bildbearbeitung auch mit Audios gemacht werden kann. Bei Audios handelt es sich jedoch um ein ganz anderes Medium.

In der Regel können Sie einen schlecht aufgenommenen Track nicht wesentlich verbessern. Es ist fast unmöglich, Hintergrundgeräusche oder Echos nachträglich zu reduzieren oder dies zumindest zu tun, ohne die Audioqualität zu beeinträchtigen.

Stellen Sie sicher, dass die Audiodatei mit Qualität aufgezeichnet wird, ohne Echos, ohne Sättigung, ohne viele Hintergrundgeräusche. Am besten hören Sie sich vorab an, was Sie aufnehmen. Sie können auch einfach eine Weile in der Umgebung aufnehmen, ohne einzusprechen, so hören Sie genau, welche Nebengeräusche vorhanden sind.

#3 Entfernen Sie die Echos, um die Audioqualität zu verbessern

Echos sind ein weiteres großes Problem bei Podcasts. Standardmäßig erzeugen alle Räume ein Echo, da es das Ergebnis von Audiowellen ist, die von den Wänden reflektiert werden. Um Echos zu vermeiden, ist ein schalldichter Raum ideal, aber das ist kompliziert und teuer.

Ein Raum voller Dinge kann Abhilfe schaffen. Mit Büchern gefüllte Räume reduzieren das Echo erheblich, da Papier einen Teil der Schallwellen absorbiert. Kurz gesagt, Chaos und Unordnung ist Ihr Verbündeter in Sachen Audioqualität.

Wenn die Objekte, auf die die Audiowellen treffen, in unterschiedlicher Anordnung sind, wird der Echoeffekt weiter reduziert, da die Wellen dann in unterschiedliche Richtungen abprallen und dieser störende Effekt nicht erzeugt wird.

Reduzieren Sie das Echo und verbessern die Audioqualität Ihres Podcasts auf bemerkenswerte Weise.

#4 Erstellen der endgültigen Podcast-Episode

Sobald Sie alle Audiodaten in der gewünschten Qualität haben, müssen Sie eine endgültige Fassung der Episode erstellen. Es kann ausreichen, aus dem gewünschten Programm in MP3 zu exportieren, Experten empfehlen jedoch, über „Mastering“ nachzudenken.

Mastering bedeutet, eine endgültige Version zu erstellen, die berücksichtigt, wie Benutzer sie hören werden, insbesondere auf der Ebene der „Lautstärke“ oder Audio-Intensität. Achten Sie außerdem darauf, dass ein ansprechendes Gesamtergebnis entsteht, das Ihren Hörern ein starkes Erlebnis bietet.