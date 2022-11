Wie sinnvoll sind Wasserfilter?

Dabei gehört Trinkwasser zu den kostbarsten Rohstoffen der Erde. In Deutschland genügt es, den Wasserhahn aufzudrehen, um mit kontrolliertem, hochwertigem Trinkwasser versorgt zu werden. Allerdings können auch hierzulande Schadstoffe im Trinkwasser enthalten sein.

Was ist ein Wasserfilter?

Trinkwasser aus der Leitung unterliegt in Deutschland höchsten Sicherheitsstandards. Dennoch kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die Schadstoffkonzentrationen im Trinkwasser die gesetzlich vorgeschriebenen Höchstwerte nicht überschreiten. Die Lösung: ein zuverlässiger Wasserfilter für zu Hause.

Unter einem Wasserfilter versteht man ein Filtersystem für Laien, das gesundheitlich bedenkliche Stoffe wie Schwermetalle, Pestizide oder Arzneimittelrückstände aus dem Trinkwasser herausfiltert. Mit einem Wasserfilter z. B. gegen Phosphor kann unter Umständen verhindert werden, dass der Wasserkonsum zu Erkrankungen führt.

Ein Beispiel: Phosphor entstammt der Erdkruste und gelangt durch die biologische Zersetzung organischer Stoffe in das Grundwasser. Dieses wiederum bildet den Hauptbestandteil des Trinkwassers. Zudem erhöht sich der Phosphorgehalt im Wasser zunehmend durch die Massentierhaltung und die Verwendung von Dünger in der Landwirtschaft. Mit einem Wasserfilter können Stoffe wie Phosphor effektiv entfernt werden.

Wie funktionieren Wasserfilter?

Nie wieder Wasserkisten schleppen: Wasserfilter stellen eine einfache und bequeme Art und Weise dar, das Trinkwasser aus der Leitung von Keimen, Bakterien und anderen schädigenden Elementen wie Schwermetallen zu befreien. Das Tragen schwerer Wasserkästen gehört damit der Vergangenheit an, da sauberes Wasser direkt aus dem Hahn genossen werden kann.

Wer sein Wasser filtern möchte, steht zunächst vor der Herausforderung, das passende Modell zu wählen. Neben Wasserfilter-Systemen wie Untertisch-Wasserfilter existieren auf dem Markt auch spezifische Filter wie Kalkfilter, die bestimmte Stoffe aus dem Wasser filtern und auf unterschiedlichen Techniken basieren.

Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter werden häufig im Rahmen der Trinkwasseraufbereitung eingesetzt und können für Privathaushalte eine lohnende Möglichkeit darstellen, das Wasser aus der Leitung zu filtern. Dabei enthalten die Filter Aktivkohle, die die mechanischen Partikel bindet. So können unter anderem Pestizide und Chlor entfernt werden – die Mineralien verbleiben im Trinkwasser.

Ionenaustauscher

Ionenaustauscher können den Kalk- und Nitratgehalt im Trinkwasser minimieren. Hier werden Ionen mithilfe eines Spezialharzes ausgetauscht. So kann sich die Wasserhärte verändern, indem Kalzium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen eingewechselt werden. Ionenaustauscher können mit anderen Filtersystemen kombiniert werden.

Welche Schadstoffe befinden sich im Trinkwasser?

Auch in Deutschland sind Schadstoffe im Trinkwasser enthalten. Allerdings regelt die Trinkwasserverordnung, welche Höchstgrenzen nicht überschritten werden dürfen. So soll sichergestellt werden, dass deutsches Trinkwasser über eine hohe Qualität verfügt.

Im Vergleich zu anderen Ländern kann das Wasser von gesunden Erwachsenen also in der Regel bedenkenlos getrunken oder anderweitig verwendet werden. Der Nachteil: Die Wasserqualität wird gemessen, bevor das Wasser einzelne Leitungen in Wohnobjekten passiert.

Folgende Richtlinien gelten laut der deutschen Trinkwasserverordnung:

● Blei: 0,01 Milligramm pro Liter

● Chrom: 0,05 Milligramm pro Liter

● Fluorid: 1,5 Milligramm pro Liter

● Arsen: 0,01 Milligramm pro Liter

● Cadmium: 0003 Milligramm pro Liter

● Cyanid: 0,05 Milligramm pro Liter

● Nickel: 0,02 Milligramm pro Liter

● Nitrit: 0,5 Milligramm pro Liter

● Nitrat: 50 Milligramm pro Liter

● Chlor: 0,01 Milligramm pro Liter

● PAK: 0,0001 Milligramm pro Liter

● Quecksilber: 0,001 Milligramm pro Liter

Wie kommen Schadstoffe ins Leitungswasser?

● Verschmutztes Grundwasser: Über die Böden sickern Düngemittel und Nitrat in das Grundwasser. Auch Medikamentenreste, Bakterien und Keime können enthalten sein.

● Alte Rohrleitungen in Gebäuden: Früher wurden vermehrt Blei- und Kupferrohre verbaut. Auch Eisen- und Zinkrohre oder Blei zum Löten kamen zum Einsatz. Diese Stoffe können in das fließende Wasser übergehen und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen. Auch Rostspuren können sich im Wasser befinden. Wer in einem älteren Haus wohnt, kann sich beim Vermieter über die Wasserleitungen erkundigen oder einen Wasser-Test durchführen.

● Inaktive Wasserhähne und Duschköpfe: Wer seine Wasserhähne lange nicht verwendet hat, weil er sich etwa im Urlaub befand, sollte das Wasser für einige Minuten laufen lassen, um die Keimkonzentrationen zu reduzieren und einem Bakterienbefall vorzubeugen.

● Waschmittelreste: Über das Abwasser gelangen Waschmittel in den Wasserkreislauf und letztlich über die Rohrleitungen in Privathaushalte. Eine umweltfreundliche Alternative ist das Waschen mit Kastanien.

● Mikroplastik aus Kosmetika und Bekleidung: Kosmetika wie Duschgel und Kleidungsstücke enthalten oftmals Mikroplastik, das das Wasser verschmutzt. Studien konnten bisher belegen, dass sich Mikroplastik im Körper vieler Kleinkinder befindet.

Sind die Schadstoffe gefährlich?

Schadstoffe im Wasser können sich als gefährlich erweisen, wenn die zulässigen Maximalwerte überschritten werden. Zudem steht das gesundheitliche Risiko in Relation zu dem Zeitraum des Wasserkonsums. Damit sich das Wasser aus der Leitung also negativ auf die Gesundheit auswirken kann, müsste dies über hohe Schadstoffkonzentrationen verfügen und über lange Zeit getrunken werden.

Die Trinkwasserqualität in Deutschland ist einwandfrei und wird stetig überprüft. Bestehen neuwertige Leitungen, stellt das Wasser keine gesundheitliche Gefahr für gesunde Erwachsene dar. Säuglinge und Kleinkinder dagegen sollten ausschließlich mit abgekochtem Wasser versorgt werden. Der Grund: Ihr Immunsystem muss sich erst noch vollständig ausbilden. Zudem sind die Nierenfunktionen noch nicht ausgereift.

Neben den bekannten Schadstoffen können sich Mikroplastik-Partikel im Wasser befinden. Ob und welche gesundheitlichen Folgen diese feinen Stoffe haben, ist derzeit noch nicht erforscht. Nicht auszuschließen ist, dass der Mensch Mikroplastik wieder ausscheidet.

Doch erste Studien liegen vor, die eine schädliche Wirkung von Mikroplastik in Verbindung mit anderen Stoffen wie Bisphenol nachweisen. Ferner konnte belegt werden, dass Bisphenol andere Schadstoffe anziehen und binden kann. So besteht die Gefahr, dass durch die Aufnahme von Bisphenol auch vermehrt Pestizide aufgenommen werden.

Was bringen Wasserfilter?

Wasserfilter stellen eine effektive Möglichkeit dar, um einen gesunden Lifestyle zu verfolgen und dabei die volle Kontrolle über die Inhaltsstoffe des Trinkwassers zu erhalten. Gleichzeitig lässt sich der Wassergeschmack durch die Verwendung eines Wasserfilters verbessern.

Dabei gilt: Frisches Wasser weist nahezu keinen Eigengeruch auf. Ein muffiger Geruch dagegen sollte immer dazu aufrufen, die Wasserqualität mithilfe eines Tests zu überprüfen oder zu einem Filtersystem zu greifen. Mit einem Test-Kit lässt sich zum Beispiel auch die Bakterien-Gefahr reduzieren.