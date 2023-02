Windows Server Lizenzen bei Lizenzguru kaufen

Dank der umfassenden Auswahl an Lizenzen, können Sie beispielsweise, Windows Server 2022 kaufen, in den Editionen: Datacenter, ideal für Rechenzentren und Cloud-Umgebungen, Standard für physische oder nur geringfügig virtualisierte Umgebungen oder auch die Essentials Edition für Kleine Unternehmen mit bis zu 25 Benutzern und 50 Geräten. Neben diesen gibt es weitere Softwarelizenzen zu unterschiedlichen Themen und auch Versionen, die Sie erwerben können.

Was ist Lizenzguru und wie kauft man Windows Server Lizenzen bei Lizenzguru?

Lizenzguru ist ein Onelineshop für viele Ihrer Lizenzierungsanforderungen und bietet eine vielfältige Auswahl an Optionen. Es ist kein Wunder, dass sich so viele Unternehmen für den Kauf ihrer Windows Server-Lizenzen bei Lizenzguru entscheiden. Mit schnellen Lieferzeiten, einer benutzerfreundlichen Website und einem erstklassigen Kundenservice ist es leicht zu verstehen, warum Lizenzguru zu einer bevorzugten Quelle für Softwarelizenzierungslösungen geworden ist.

Arten von Windows Server-Lizenzen

Windows Server-Lizenzen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Paketen. Egal, ob Sie eine Lizenz für einen oder mehrere Server benötigen, ob Sie ein kleines Büro oder ein großes Unternehmen haben, es gibt etwas, das Ihren Anforderungen entspricht. Die Windows Server Standard Edition bietet Unterstützung für grundlegende Dienste wie einen Dateiserver, einen Druckserver und einen Active Directory Domain Controller. Wenn Sie komplexere Dienste wie Cloud-fähige Workloads und Windows-Container benötigen, bietet die Datacenter-Edition die richtigen Funktionen. Und wenn Sie zusätzlichen Schutz vor bösartigen Bedrohungen benötigen, kann die Microsoft Security Essential-Lizenz Ihnen den nötigen Vorsprung geben, um sicher zu sein. All diese verschiedenen Arten von Windows Server-Lizenzen bieten eine große Flexibilität, so dass Unternehmen nicht mehr befürchten müssen, an unerwünschte Verträge gebunden zu sein oder für unnötige Dienste extra zu zahlen.

Wie Sie die richtige Lizenz für Ihre Geschäftsanforderungen auswählen

Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich schnell überfordert fühlt. Aber keine Sorge - wenn Sie die Grundlagen der verschiedenen Lizenzen und die Anforderungen Ihres Unternehmens kennen, wird der Auswahlprozess weniger stressig. Prüfen Sie zunächst die verschiedenen Einschränkungen, die mit den verschiedenen Lizenzen verbunden sind, einschließlich etwaiger Nutzungsbeschränkungen. Überlegen Sie, ob das Lizenzmodell auch Upgrades und den technischen Support abdeckt, den Sie später benötigen. Prüfen Sie schließlich, wie die Gebühren berechnet werden und welche zusätzlichen Kosten mit der Wahl bestimmter Lizenzstrukturen verbunden sein könnten. Wenn Sie diese Punkte berücksichtigen, sind Sie auf dem besten Weg zu entscheiden, welche Art von Lizenz für die Anforderungen Ihres Unternehmens am besten geeignet ist.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kauf von Windows Server-Lizenzen bei Lizenzguru die perfekte Lösung für Unternehmen jeder Größe ist. Mit einer umfassenden Auswahl an Lizenzen und einer leicht zu navigierenden Online-Plattform können Sie schnell die richtige Lizenz für Ihre geschäftlichen Anforderungen finden. Die Wahl des richtigen Lizenztyps und die Kenntnis der damit verbundenen Einschränkungen sind wichtige Komponenten bei der Auswahl der besten Option für Ihr Unternehmen. Indem Sie Nutzungsbeschränkungen, Upgrade-Gebühren und die Verfügbarkeit von technischem Support berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, wenn es an der Zeit ist, Ihr neues Softwarelizenzpaket zu kaufen. Lassen Sie sich am Besten mit fachkundiger Beratung durch diesen Prozess führen!