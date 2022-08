Zusammen sind wir stark - Vorteile eines Teams

Wie definiert sich ein Team?



Während man bei dem Wort „Team“ oft an eine Sportmannschaft denkt, beschreibt dieses übergeordnet auch eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Aufgaben und Ziele besitzen. Dabei schließen sich die Menschen zusammen, um gemeinsam Aufgaben zu erledigen und Ziele zu erreichen.



Was ist entscheidend für ein funktionierendes Team?



Grundvoraussetzung für ein langfristig funktionierendes Team sind die gemeinsamen Ziele. Während dies in einem beruflichen Team meist gegeben ist, können die Teammitglieder in einem Sportverein oder aber in der Familie teilweise schnell leicht abweichende Ziele bilden. Wichtig ist zudem, dass die Ziele klar definiert werden und jedem eindeutig bewusst sind.



Ebenfalls von hoher Bedeutung ist die Arbeitsmotivation. Diese entsteht in erster Linie durch Spaß an der Arbeit bzw. dem Themenfeld. Sind alle Teammitglieder mit Leidenschaft dabei, wird die Motivation lange erhalten bleiben.



Damit das Arbeiten im Team nicht im Chaos endet, muss es zum einen eine klare Rollenteilung innerhalb des Teams geben und zum anderen eine gute Ordnung und Organisation vorhanden sein. Jedes Mitglied hat seine individuellen Stärken und Schwächen. Durch offene Kommunikation, eine hohe Transparenz und regelmäßiges Feedback können diese genutzt bzw. umgangen werden. Ist sich die leitende Person der Stärken und Schwächen der Mitglieder bewusst, kann diese Aufgaben so verteilen, dass das Team von den einzelnen Stärken profitiert.



Aktivitäten, die ein Team näher zusammenwachsen lassen, sind eine sehr gute Möglichkeit, die Teammitglieder miteinander zu verbinden. Gerade das Arbeitsklima sowie der allgemeine Zusammenhalt z. B. in Sportmannschaften oder aber auch in Familien wird dadurch verbessert.



Die heutige Gesellschaft ist immer individualisierter und, obwohl die Menschen durch soziale Medien scheinbar vernetzter sind denn je, gestaltet sich der Prozess der Teambildung oftmals sehr schwierig. Häufig scheitert dieser Vorgang daran, dass sich einzelne Mitglieder nicht klar mit dem Team identifizieren können.



So kann sich ein Team präsentieren



Wie bereits erwähnt ist es von hoher Bedeutung, dass sich die einzelnen Teammitglieder gut mit dem Team identifizieren können. Diese Zusammengehörigkeit lässt sich unter anderem sehr gut durch einheitliche Teamoutfits verdeutlichen. Bei einem Fußballteam ließe sich dies z. B. durch eine Teambekleidung realisieren. Doch auch Outfits im Alltag wie z. B. Pullover lassen sich für ein Team bedrucken, sodass sich das Team gut präsentieren kann.

Fazit



Teamarbeit ist aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Egal ob im Sport, in der Familie oder im Beruf, Teamfähigkeit ist heutzutage eine äußerst wichtige Fähigkeit. Doch damit ein Team funktioniert und alle Teammitglieder voneinander profitieren, müssen innerhalb des Teams klare Rollen verteilt, Ziele definiert und Stärken und Schwächen berücksichtigt und vor allem akzeptiert werden. Nur wenn ein guter Kompromiss zwischen lockerem Arbeitsklima und hoher Produktivität bzw. Effektivität gefunden wird, wird ein Team hervorragende Ergebnisse erzielen können.