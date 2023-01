Wandern auf Rädern - Deutschland mit dem Camper erleben

Vorteile

Frei, ungebunden, flexibel - das ist Urlaub mit dem Camper. Sie können Ihre Reisedestinationen selbst wählen und jederzeit anpassen. Wie lange Sie unterwegs sind und welche Orte und Sehenswürdigkeiten Sie sehen möchten, ist komplett Ihnen überlassen. Sie beginnen Ihren Urlaub direkt an Ihrer Haustür und beenden ihn dort wieder.



Das Gepäck ist immer dabei. Sie leben nicht aus dem Koffer, sondern aus dem Camper - und dieser besitzt in der Regel genügend Stauraum für Kleidung für mehrere Wochen Urlaub.



Ob Sie nun ein eigenes Wohnmobil besitzen oder einen Camper mieten - das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf Ihrer Seite, vor allem dann, wenn Sie mit mehreren Leuten unterwegs sind. Da Hotelkosten wegfallen, lohnt sich das Abenteuer mit dem Camper auch für Familien mit Kindern.

Ferienstraßen

In Deutschland existieren viele Ferienstraßen und Sehenswürdigkeiten. Ferienstraßen sind Reiserouten, die die Sehenswürdigkeiten einer Region sinnvoll miteinander verbinden.



Hervorzuheben ist hier die älteste Ferienstraße Deutschlands - die Deutsche Alpenstraße. Sie existiert seit beinahe einem Jahrhundert und führt 450 km durch das Allgäu und Oberbayern, verbindet Lindau am Bodensee mit dem Königssee. In Pfronten besuchen Sie Deutschlands höchstgelegene Burgruine. In Füssen wartet das Schloss Neuschwanstein auf Sie. Einen atemberaubenden Blick erhalten Sie von der Zugspitze, dem höchsten Punkt Deutschlands. Tief unter die Erde geht es dann im Salzbergwerk des Nationalparks Berchtesgaden.



Aktive Vulkane sind in Deutschland nicht zu finden. Dafür aber Ihre Überreste. Die Vulkanstraße verbindet mit 280 km Straße den Geopark Laacher See und den UNESCO Global Geopark Vulkaneifel. Hier erwarten Sie 39 industriegeschichtliche, geologische und kulturhistorische Sehenswürdigkeiten, darunter Maare, Schlackenkegel und sprudelnde Quellen. In Museen und Bergwerken erfahren Sie mehr über diese faszinierende Region.

Individuelle Reise

Im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön im Dreiländerdreieck Bayern, Hessen und Thüringen finden Sie einen sogenannten Sternenpark. Sternenparks sind von der Lichtverschmutzung deutscher Großstädte nicht betroffen, wodurch die Sterne in ihrem vollen Glanz erleuchten. An mondarmen Tagen eröffnet sich Ihnen ein Blick auf die Milchstraße. Sie können Ihren Camper an entsprechenden Stellen parken und sich auf das Autodach oder in das Dachzelt legen.



Im Osten Deutschlands wartet das Elbsandsteingebirge mit malerischen Landschaften auf. Von der Bastei, der wohl bekanntesten Felsformation der Sächsischen Schweiz, können Sie kilometerweit über das Elbtal und das Sandsteingebirge blicken.



Knapp 60 km von Koblenz entfernt, befindet sich im Hunsrück eine der längsten Hängeseilbrücken Deutschlands. Die Brücke ist 360 m lang und überquert das Mörsdorfer Bachtal. Ein Erlebnis, das sich lohnt.

Aktuelle Trends des Campens

Aufstelldächer, Elektrocamper und frühzeitiges Buchen - das sind die aktuellen Trends des Campens.



Bei den Ausstattungen des Campers wird bewusst gespart. Der Trend geht dahin, mehr in das Aufstelldach oder Dachzelt zu investieren. So lässt sich die nutzbare Fläche vor allem für kompakte Camper erhöhen.



Die Bedeutung der Elektromobilität wächst für viele Camper. Zwar existieren noch einige Hindernisse, doch eine positive Entwicklung ist absehbar. Zum Beispiel bietet die Deutsche Alpenstraße eine dichte Besiedlung mit Ladestationen.



Mit dem Camper unterwegs zu sein, bedeutet Freiheit. Sie werden auf Ihren Reisen genügend Möglichkeiten finden, Ihren Camper abzustellen. Wenn Sie sich jedoch einen Platz bei Ihren Favoriten sichern möchten, sollten Sie frühzeitig buchen, denn auf den Straßen und Campingplätzen wird es zunehmend voller.