CDU gewinnt in Ostwestfalen-Lippe acht von 15 Wahlkreisen: Was folgt daraus?

Die CDU gewinnt in Ostwestfalen-Lippe acht von 15 Wahlkreisen.

Und die folgenden Kandidaten kommen aller Voraussicht nach über die Landeslisten ihrer Parteien in den Bundestag (Stand Sonntagabend).

SPD : Ellen Stock

: Ellen Stock FDP : Marc Lürbke

: Marc Lürbke AfD : Markus Wagner, Thomas Röckemann (ungewiss)

: Markus Wagner, Thomas Röckemann (ungewiss) Grüne: Wibke Brems, Norika Creuzmann, Christine Osei, Benjamin Rauer, Julia Eisentraut, Marvin Reschinsky (ungewiss)

Was folgt aus diesem Wahlausgang in OWL?

Die Meinung von Frank Schäffler (FDP)

„Von der Ampelkoalition profitieren aktuell nur die Grünen. In Schleswig-Holstein und NRW haben SPD und FDP deutliche Verluste erlitten“, sagt Frank Schäffler. Der Bundestagsabgeordnete für Minden-Lübbecke und Bezirksvorsitzende der FDP in Ostwestfalen-Lippe sieht die Ursachen für die herben Verluste der Liberalen aber nicht nur in der Beteiligung an der Bundesregierung. „In NRW haben wir in der Bildungspolitik nicht so geliefert wie zu Beginn der Legislaturperiode. Und das lag nicht nur an der Corona-Pandemie. Das Schulministerium ist schwierig, da lief es nicht rund“, kritisiert Schäffler Schulministerin Yvonne Gebauer. „Wir müssen das Wahlergebnis ohne Scheuklappen bundes- und landespolitisch intensiv aufarbeiten. Eine Ampel in NRW halte ich für ausgeschlossen. Ministerpräsident Hendrik Wüst hat den Wählerauftrag, die nächste Landesregierung zu bilden“, so Schäffler.

Die Meinung von Marc Lürbke (FDP)

Als „ziemliches Desaster“ und „bitteren Abend“ bezeichnete Marc Lürbke (Paderborn) das Resultat der FDP. „Es ist uns nicht gelungen, deutlich zu machen, was wir in fünf Jahren für Nordrhein-Westfalen erreicht haben. Vieles ist bei der CDU verortet worden, obwohl es unsere Erfolge sind. Die Landespolitik hat eine zu geringe Rolle gespielt. Der Ukraine-Krieg hat vieles überlagert“, sagt der demnächst wohl einzige FDP-Landtagsabgeordnete aus OWL. Für die Ursachenforschung sei es jetzt zu früh, aber die Analyse werde „knallhart“ sein. Ein „Weiter so“ könne es nicht geben.

Die Meinung von Ralph Brinkhaus (CDU)

Der CDU-Bezirksvorsitzende in OWL, CDU-Bundestagsabgeordneter Ralph Brinkhaus aus Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh), sagt deutlich: „Es gibt für uns einen klaren Regierungsauftrag, für die SPD gibt es keinen. Das ist ein tolles Ergebnis für die CDU und ein tolles Ergebnis für Hendrik Wüst und sein Team.“ Sein Mandat im Landtag hat Daniel Sieveke verteidigt. Der Paderborner ist auch stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in NRW. „Das ist ein klarer Regierungsauftrag. Dass wir zulegen konnten, zeigt das große Vertrauen in uns. Die SPD hat das schlechteste Ergebnis seit der Gründung Nordrhein-Westfalens bekommen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen hat es nicht gegeben“, sagt Sieveke. Dass die FDP nach fünf Jahren „verantwortungsbewusster und verlässlicher Zusammenarbeit“ so abgestraft worden ist, sieht er in der Bundespolitik begründet: „Ich glaube, dass die FDP Opfer der Ampelkoalition geworden ist.“

Die Meinung von Britta Haßelmann (Grüne)

Neben der CDU sind die Grünen der große Sieger. Die Fraktionschefin im Bundestag, Britta Haßelmann aus Bielefeld, spricht von einem „großartigen“ Ergebnis. Die Grünen im NRW kämen von einem Wahlverlust bei der letzten Landtagswahl. Es sei kaum zu ermessen, was der Erfolg nach dem großen Gewinn bei der Wahl in Schleswig-Holstein vor einer Woche bedeute. Zur Ampel-Koalition im Bund mit SPD und FDP – den beiden Wahlverlierern in NRW – sagt Haßelmann: „Wir haben ein klares Fortschrittsprogramm, daran wollen wir weiter arbeiten.“

Die Meinung von Wibke Brems (Grüne)

Wie sehr die Bundespolitik die Landtagswahl an Weser, Ruhr und Rhein beeinflusst hat, bestätigt die Landtagsabgeordnete Wibke Brems aus Gütersloh. „Das haben wir auch Annalena Baerbock und Robert Habeck zu verdanken, das haben wir an den Wahlständen so gesagt bekommen. Das Zutrauen in grüne Politik hat zugenommen“, sagt Wibke Brems und freut sich über mehr grüne Abgeordnete aus OWL in Düsseldorf.

Die Meinung von Stefan Schwartze (SPD)

Die SPD tut sich in der Regel schwer, eigene Niederlagen als solche zu akzeptieren. Auch und gerade in NRW, wo sie jetzt das schlechteste Ergebnis in der Historie eingefahren hat. „Ich sehe Licht und Schatten. Die Landesregierung ist abgewählt worden, das war unser erstes Ziel“, sagt der heimische SPD-Regionalvorsitzende Stefan Schwartze. Allerdings, so der Bundestagsabgeordnete aus Vlotho (Kreis Herford), sei es der CDU gelungen, Leute von der FDP zu sich zu holen. Dagegen habe die SPD viele Wähler an die Grünen verloren. Zu Überlegungen, dass die SPD eine Regierung bilden könnte, sagt Schwartze: „Die nächsten Wochen werden spannend.“