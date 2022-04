Kopf-an-Kopf-Rennen: CDU und SPD vor Landtagswahl in NRW gleichauf

Knapp vier Wochen vor der Landtagswahl in NRW zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab. Geht es um die Frage des Ministerpräsidenten, ist die Lage zwischen Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD) aktuell noch klar.

Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende und Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty (l.) und Ministerpräsident Hendrik Wüst (r) sollen ihre Parteien als Spitzenkandidaten in den Landtagswahlkampf führen.

Einen Monat vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab. Würde bereits an diesem Sonntag gewählt werden, dann lägen beide Parteien gleichauf bei 30 Prozent. Zu diesem Schluss kommt der aktuelle „NRW-Check“, eine Umfrageserie unserer und 38 weiterer NRW-Tageszeitungen im Vorfeld der Wahl am 15. Mai. Durchgeführt wurde die Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa zwischen dem 4. und 11. April.