Schulministerin Gebauer: „Ich habe das Richtige für unsere Kinder getan“

Frau Ministerin, können Sie das mit den Schulmails eigentlich noch hören?

Yvonne Gebauer: Schulmails sind das Kommunikationsmedium mit den Schulen und waren in der Pandemie extrem wichtig. Normalerweise gehört es zur Bildungspolitik, mit viel Vorlaufzeit zu planen. Das war während Corona aber nicht immer möglich. Viele grund­legende und weitreichende Entscheidungen mussten zum Teil in Echtzeit getroffen werden. Und das ging allen 16 Bundesländern so. Nachdem mittwochs die Ministerpräsidentenkonferenz getagt hatte, mussten wir donnerstags in der Landesregierung zwischen den einzelnen Ressorts die Umsetzung der Entscheidungen beraten und abstimmen. Am Ende gab es während der Pandemie über 100 Schulmails, wobei nur vier an einem Freitag verschickt wurden und zwei davon eine Maßnahme für den folgenden Montag betrafen. Ich nehme die Kritik an, aber es war leider oft nicht möglich, früher zu kommunizieren.

