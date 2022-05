1:1 macht Neuschäfer zufrieden

SuS Westenholz - FC Bad Oeynhausen (So., 15 Uhr). Nach der ansehnlichen Leistung beim 1:1 (1:0) im Nachholspiel gegen Maaslingen und einem Teilerfolg schöpft der SuS weiter Hoffnung im Abstiegskampf. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft und war noch nie so zufrieden wie nach diesem Spiel“, sagt SuS-Trainer Wilfried Neuschäfer. Mit einer tollen Einzelleistung brachte Marius Franz seine Farben in Front. Eine Unaufmerksamkeit ermöglichte nach der Pause den Ausgleich durch Bastian Schreiber mit einem Fernschuss aus 20 Metern. Moritz Rose vergab in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Sieg. „Wir müssen nun schnell regenerieren, denn im Gegensatz zu uns ist Oeynhausen am Sonntag ausgeruht“, so Neuschäfer, der in diesem Abstiegskrimi auf die verletzten Per Emilio Geiger und Marcel Daniel sowie den gesperrten Finn Jürgensmeier verzichten muss.

