114 Teams spielen auf Kreisebene

Die Gejagten: Kreispokalsieger Hövelhofer SV mit Trainer Frank Ewert (vorne) tritt in der ersten Runde beim SV Blau-Weiß Etteln an. Neuenbekens Marco Cirrincione (im Hintergrund) muss einen neuen Anlauf für die Finalteilnahme unternehmen. Der SCV startet im Pokal beim USC Altenautal.

Pokalfinalist SCV Neuenbeken reist zum Finalort des zurückliegenden Pokalendspiels, zum Bezirksligisten USC Altenautal. Pokalverteidiger Hövelhofer SV gastiert in Runde eins beim A-Ligisten SV Etteln. Die erste Runde am Sonntag, 7. August, auf einen Blick: Africa United Football Club - SG Siddinghausen/Weine, SG Haaren/Helmern - SV Marienloh, SG Wewelsburg/Ahden - SG Scharmede/Thüle, SV GW Anreppen - SC Borchen, SV Sudhagen - TuS Egge Schwaney, SC Grün-Weiß Paderborn - SC Ostenland, USC Altenautal - SCV Neuenbeken, SV Upsprunge - SV 21 Büren, HSV Hegensdorf - TuRa Elsen, TV 1875 Paderborn - SF DJK Mastbruch, SV Blau-Weiß Etteln - Hövelhofer SV, SV BW Benhausen - SF BW Paderborn, TuS Altenbeken - SG Boke/​Bentfeld, Int. FC Paderborn - SG Meerhof/Essentho, SG SG Mantinghausen/Verlar - Delbrücker SC, FC Ezidxan Paderborn - TuS Sennelager, SC SC GW Holtheim - SV Heide-Paderborn, FC Stukenbrock - SV 21 Brenken, SG Lichtenau/​Kleinenberg - FC Westerloh Lippling, VfB 1910 Salzkotten - SJC Hövelriege, SC RW Verne - TSV Wewer, SG Tudorf/​Alfen - FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, SV Schöning - CSC Paderborn, SV Steinhausen - SuS Westenholz, Türk-Gücü Paderborn - BV Bad Lippspringe, SV Sande - SC GW Espeln, SC Kurden Paderborn - FC Dahl/​Dörenhagen, PSV Stukenbrock-Senne - VfB SR Holsen. Freilose: SG Harth/Weiberg, FC Hövelriege, Suryoye Paderborn und Sparta Paderborn. Das jeweils klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht. Das Endspiel soll am 18. Mai 2023 in Etteln steigen.