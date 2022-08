1:3 – DSC muss noch viel lernen

Besonders nach den ersten zehn Minuten wurde den rund 300 Zuschauern im Stadion am Laumeskamp Angst und Bange, sofern sie es mit dem DSC hielten. Die Gäste aus Hamm führten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0. „Das war ein Brett“, gab DSC-Trainer Detlev Dammeier zu. Rhynern setzte den Delbrückern von Beginn an zu und zwang den Gastgeber zu Fehlern. So beim 1:0 nach sechs Minuten, als Rhynern den Ball im Mittelfeld über zwei Stationen laufen ließ und dann ein direkter Pass in die Schnittstelle folgte. Tom Franke war schneller als Tobias Henksmeier und schob den Ball am herauseilenden DSC-Keeper Daryoush Hosseini vorbei.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet