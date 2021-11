„16 Punkte – dann sind wir im Soll“

Borgentreich

Zehn Punkte, zehnter Tabellenplatz – der VfR Borgentreich liegt in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 fünf Zähler vor den Abstiegsrängen. „Wenn wir mit 16 Punkten in die Winterpause gehen, sind wir im Soll“, sagt Trainer Jörg Mackenbach. Im Sportgespräch blickt er auf den Saisonverlauf, seinen Sprung aus der Kreisliga B in die Bezirksliga und die verbleibenden drei Spiele seines Teams in diesem Jahr. „Dabei müssen wir gegen Barntrup und gegen den TSC Steinheim punkten“, sagt der 46-Jährige.

Von Günter Sarrazin