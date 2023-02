Entscheidend dafür war eine schwache Abwehrleistung, in 60 Minuten kassierte der Gastgeber nicht mal eine Gelbe Karte. So ist in der 2. Liga kaum ein Spiel zu gewinnen! Die Aufstiegskonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten, ThSV Eisenach und Dessau-Rosslauer HV erledigten ihre Hausaufgaben in der Mitte der Englischen Woche dagegen souverän.

Dem TuS fehlen fünf Spieler

Dem TuS fehlten insgesamt fünf Spieler. Neben dem angeschlagenen Torwart Nikolas Katsigiannis, Sven Weßeling (Kreuzbandriss) und Florian Baumgärtner (Handbruch), musste er kurzfristig auch auf die erkrankten Yannick Dräger und Toptorjäger Tom Skroblien verzichten.

„Abwehr und Torwart waren im Zusammenspiel nicht auf der Höhe. Wir haben zu viele Tore kassiert, die so nicht passieren dürfen. Wir lassen sie einfach werfen. Und dann haben wir zur Halbzeit große Augen gemacht, dass wir 15:17 zurückliegen. Dabei hätten wir genug Selbstvertrauen haben sollen. Das tut uns weh“, so TuS-Trainer Michael Haaß.

Abwehr ohne Zugriff

Die Mannschaften nahmen die 1095 Zuschauer mit auf eine „wilde Fahrt“: die Abwehrreihen waren eher Komfortzonen, die Rückraumschützen warfen und trafen auf beiden Seiten nahezu ohne Körperkontakt. Beim TuS tat sich Jo Gerrit Genz (fünf Tore bis zum 8:6) hervor, beim TVG war der 1,96 Meter große Finn Wullenweber nicht zu stoppen. Auch der Ex-Mindener Simon Strakeljahn und Adrian Kammlodt (ebenfalls 1,96 Meter) nahmen die Einladungen beim Gast dankend an. Bezeichnend: Die aus fast 600 Kilometer Entfernung angereisten Schiedsrichter Thomas Kern und Thorsten Kuschel verhängten erst in der 25. Minute die erste Zeitstrafe im Spiel gegen den TVG, der TuS bekam nicht mal eine Gelbe Karte.

Mehr als auf zwei Tore konnte sich keine Mannschaft absetzen. Aus einer Lübbecker 10:8-Führung wurde ausgerechnet nach einer Auszeit von Trainer Michael Haaß ein 10:11, Skroblien-Ersatz Rutger ten Velde warf in dieser Phase einen Siebenmeter an die Latte. Haaß brachte Benas Petreikis und Dominik Ebner für Luka Mrakovcic und Genz, doch es reichte nur noch zu einer Führung beim 15:14 durch Ebners Wurf ins leere Großwallstädter Tor. Letztlich hatte der TVG in Person von Petros Boukovinas den etwas besseren Torwart. Mit zwei Paraden gegen Petreikis und Marek Nissen sorgte er dafür, dass der Tabellen-13. zur Pause 17:15 führte.

Einfache Gegentore aus dem Rückraum

Noch schlimmer wurde es aus Lübbecker Sicht direkt nach dem Wechsel. Ten Velde (zweimal) und Nissen scheiterten am Torwart, Großwallstadt führte plötzlich mit 21:16 (35.). So viele einfache Gegentore aus dem Rückraum hat der TuS N-Lübbecke lange nicht mehr kassiert. Torwart Havard Asheim sah ein paarmal unglücklich aus, konnte einem aber auch leid tun. Joonas Klama vom Drittligisten LiT 1912 war für Haaß aufgrund von Trainingsrückstand nach einem Kopftreffer keine Option für einen Wechsel. Zudem fehlten auch die Tore von Genz, Ebner blieb im rechten Rückraum blass.

Viele Beobachter beschlich schon nach 40 Minuten (20:24) das Gefühl, dass dieses Spiel nicht zu gewinnen ist. Weiterer Beleg dafür war ein vergebener Tempogegenstoß von ten Velde beim Stand von 21:24 und sein zweiter verworfener Siebenmeter beim 23:25. Immerhin gab der TuS nie auf und schaffte tatsächlich zweimal den Ausgleich (28:28, 29:29), allerdings nicht mehr die Wende. Ein weiterer verworfener Siebenmeter von Strosack (der insgesamt dritte) und ein überhastetes Kreisbetreten von ten Velde besiegelten in der Schlussphase die bittere aber vollkommen verdiente Niederlage.