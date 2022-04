2:0-Führung reicht nicht

Der FC Nieheim hat dem Spitzenreiter der Fußball-Landesliga, dem FC Kaunitz, erneut Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Westfalenliga abgenommen. 2:2 hieß es nach 90 Minuten – und es wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Mit viel Schwung nach vorn: Nick Neumann hatte einer der zahlreichen Nieheimer Chancen vor der Pause. Der Everser Stefan Parensen ist Kapitän des Landesliga-Spitzenreiters Kaunitz und hat den Anschlusstreffer in Nieheim erzielt.

Im Hinspiel hatte der FCN dem Favoriten die erste Niederlage der Saison zugefügt und zeigte auch im Rückspiel keinerlei Respekt. Im Gegenteil: Nieheim riss das Geschehen auf eigenem Platz sofort an sich und dominierte die ersten 45 Minuten regelrecht. Giovanni Ovenhausen-Martinez, Nick Neumann oder zweimal Tobias Puhl hatten dicke Chancen, den Gastgeber in Führung zu schießen. Es ging allerdings torlos in die Pause. „Eigentlich hätten wir zur Pause schon 2:0 führen müssen. Das haben die Jungs überragend gemacht“, meinte Nieheims Trainer André Schnatmann nach der Partie.