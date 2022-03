„21 Tore sind zu wenig“

Wieder nichts zu holen: Der TuS N-Lübbecke kassierte beim Tabellenachten SC DHfK Leipzig die neunte Niederlage in Folge. Wieder reichte die Angriffsleistung nicht aus, um die Trendwende zu schaffen.

Handball-Bundesliga: Im Angriff reicht‘s für den TuS N-Lübbecke auch in Leipzig nicht

Mit vereinten Kräften stoppen Tom Wolf (links) in seinem ersten Bundesligaspiel für den TuS N-Lübbecke und Leos Petrovsky den Leipziger Kreisläufer Alen Milosevic.

Entschieden war die Partie im Grunde schon in der 43. Minute, als der TuS mit 12:19 in Rückstand geriet. „Uns fehlt die Abgezocktheit. 25 Gegentore in Leipzig können sich sehen lassen, aber 21 sind zu wenig“, sagte Rückraumspieler Florian Baumgärtner, der bei seinem Comeback zwei Tore erzielte.