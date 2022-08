3:1 – PSC steht im Endspiel

Bremen/Paderborn

Der Paderborner SC ist von seinem neunten Titelgewinn in Folge bei den Deutschen Meisterschaften nur noch einen Schritt entfernt. Der PSC gewann am Freitag bei der Bundesliga-Endrunde in Bremen das erste Halbfinale gegen Squash Factory Saar-Pfalz mit 3:1 und trifft am Samstag um 14 Uhr auf den Sieger der Partie Diepholz gegen Worms.

Von Peter Klute